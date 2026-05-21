सुनील नरेन की गेंदबाजी क्यों है दूसरों से अलग? आकाश चोपड़ा ने गिनाई खूबियां
आकाश चोपड़ा ने सुनील नरेन की गेंदबाजी की तारीफ की। उनका मानना है कि नरेन की कसी हुई गेंदबाजी के कारण बल्लेबाज उनके खिलाफ बड़े शॉट खेलने से हिचकिचाते हैं। उनके पास विविधताएं और सटीकता भी है
कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदों को बरकरार रखा है। सुनील नरेन ने लो स्कोरिंग मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन ही दिए और एक विकेट भी चटकाया। भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने स्टार ऑलराउंडर सुनील नरेन की आईपीएल में असाधारण निरंतरता और कौशल की तारीफ की है। पूर्व क्रिकेटर ने सुनील नरेन की परफेक्ट लेंथ, फ्लैट और तेज गेंदबाजी, बल्लेबाजों को आराम से अटैक न करने देने की क्षमता की खूब सराहना की।
आकाश चोपड़ा ने जियोस्टार पर कहा, ''वह शानदार है। ये ऐसी परिस्थितियां हैं, जिन्हें वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वह इस सीजन में और बीते सीजन में जहां भी खेले हैं, उतने ही असरदार रहे हैं। उनकी लेंथ बिल्कुल सटीक है। आप उन्हें बैकफुट पर खेलकर नहीं मार सकते। वो गेंद को फ्लैट और थोड़ा तेज गति से हवा में छोड़ते हैं, जहां आप क्रीज से बाहर भी नहीं निकल सकते। आप उन्हें इस तरह पिटते हुए नहीं देखेंगे कि लोग क्रीज़ से बाहर निकलकर या बैक-फुट पर जाकर उन पर बड़े शॉट्स खेल रहे।''
उन्होंने आगे कहा, ''वो हर बार 5 से सात मीटर के मार्क पर गेंद डालते हैं, जो पिक करना बेहद मुश्किल होता है। इसके अलावा उनके पास विविधताएं और सटीकता भी है। । एक बात जो सबसे ज्यादा अलग दिखती है वो ये है कि जब भी आप उन्हें चार या छक्का मारते हो, वो तुरंत वापसी करते हुए उतनी ही प्रभावी गेंद फेंकते हैं और यही एक बेहतरीन गेंदबाज की पहचान है।'' नरेन ने हाल ही में आईपीएल में 200 विकेट भी पूरे किए। उन्होंने आईपीएल में 201 मैचों में 1820 रन बनाए हैं। वह कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए लगातार सीजन में खेलते आए हैं। आईपीएल 2026 में नरेन ने 12 मैचों में 14 विकेट लिए हैं।
कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार स्पिनर सुनील नरेन इंडियन प्रीमियर लीग में 200 विकेट क्लब में शामिल हुए थे। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे गेंदबाज हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए लंबे समय से खेल रहे नरेन किसी एक फ्रेंचाइजी के साथ यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। वह 200 विकेट क्लब में शामिल होने वाले पहले विदेशी गेंदबाज भी हैं। 2012 में पर्दापण करने के बाद से नारायण अपने कंट्रोल, इकॉनमी और हर फेज में ब्रेकथ्रू दिलाने की क्षमता के कारण केकेआर के गेंदबाजी आक्रमण का अहम हिस्सा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में नारायण ने फ्रैंचाइज के साथ एक शानदार रिकॉर्ड बनाया है, और 2012, 2014 और 2024 में केकेआर को खिताब जीतने में अहम भूमिका निभाई है। उन्हें 2012 और 2018 में 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर' का पुरस्कार मिला था जो कि टीम पर उनके प्रभाव को दिखाता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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