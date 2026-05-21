सुनील नरेन की गेंदबाजी क्यों है दूसरों से अलग? आकाश चोपड़ा ने गिनाई खूबियां

आकाश चोपड़ा ने सुनील नरेन की गेंदबाजी की तारीफ की। उनका मानना है कि नरेन की कसी हुई गेंदबाजी के कारण बल्लेबाज उनके खिलाफ बड़े शॉट खेलने से हिचकिचाते हैं। उनके पास विविधताएं और सटीकता भी है

कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदों को बरकरार रखा है। सुनील नरेन ने लो स्कोरिंग मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन ही दिए और एक विकेट भी चटकाया। भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने स्टार ऑलराउंडर सुनील नरेन की आईपीएल में असाधारण निरंतरता और कौशल की तारीफ की है। पूर्व क्रिकेटर ने सुनील नरेन की परफेक्ट लेंथ, फ्लैट और तेज गेंदबाजी, बल्लेबाजों को आराम से अटैक न करने देने की क्षमता की खूब सराहना की।

आकाश चोपड़ा ने जियोस्टार पर कहा, ''वह शानदार है। ये ऐसी परिस्थितियां हैं, जिन्हें वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वह इस सीजन में और बीते सीजन में जहां भी खेले हैं, उतने ही असरदार रहे हैं। उनकी लेंथ बिल्कुल सटीक है। आप उन्हें बैकफुट पर खेलकर नहीं मार सकते। वो गेंद को फ्लैट और थोड़ा तेज गति से हवा में छोड़ते हैं, जहां आप क्रीज से बाहर भी नहीं निकल सकते। आप उन्हें इस तरह पिटते हुए नहीं देखेंगे कि लोग क्रीज़ से बाहर निकलकर या बैक-फुट पर जाकर उन पर बड़े शॉट्स खेल रहे।''

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार

उन्होंने आगे कहा, ''वो हर बार 5 से सात मीटर के मार्क पर गेंद डालते हैं, जो पिक करना बेहद मुश्किल होता है। इसके अलावा उनके पास विविधताएं और सटीकता भी है। । एक बात जो सबसे ज्यादा अलग दिखती है वो ये है कि जब भी आप उन्हें चार या छक्का मारते हो, वो तुरंत वापसी करते हुए उतनी ही प्रभावी गेंद फेंकते हैं और यही एक बेहतरीन गेंदबाज की पहचान है।'' नरेन ने हाल ही में आईपीएल में 200 विकेट भी पूरे किए। उन्होंने आईपीएल में 201 मैचों में 1820 रन बनाए हैं। वह कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए लगातार सीजन में खेलते आए हैं। आईपीएल 2026 में नरेन ने 12 मैचों में 14 विकेट लिए हैं।