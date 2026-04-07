IPL 2026 आज का मैच: मुंबई इंडियंस के सामने राजस्थान रॉयल्स की चुनौती, गुवाहाटी में होगा महासंग्राम
IPL 2026 आज का मैच: मुंबई इंडियंस के सामने आज राजस्थान रॉयल्स की चुनौती है। गुवाहाटी में ये मैच होगा, जो कि आईपीएल 2026 का 13वां लीग मैच है। राजस्थान ने अपने पहले दोनों मैच जीत लिए हैं।
IPL 2026 aaj ka match: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 19वें सीजन का 13वां मैच आज यानी मंगलवार 7 अप्रैल को गुवाहाटी में खेला जाएगा। यहां के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स को मुंबई इंडियंस की मेजबानी करनी है। राजस्थान का ये अडॉप्टेड होम ग्राउंड है। दोनों टीमों के बीच मुकाबला दमदार होने की उम्मीद है, क्योंकि एक टीम लगातार दो मैच जीतकर यहां पहुंची है, जबकि मुंबई ने पहले दो मैचों में से एक मैच जीता है और एक मैच गंवाया है।
राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटन्स को हराया है, जबकि मुंबई इंडियंस अपने पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीती थी, जबकि दिल्ली कैपिटल्स से हार गई थी। एमआई चाहेगी कि जीत की पटरी पर लौटा जाएगा, जबकि आरआर की चाहत होगी कि लगातार तीसरा मैच जीतकर आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंचा जाए, जहां इस समय 5 पॉइंट्स के साथ पंजाब किंग्स है। राजस्थान रॉयल्स इस समय तीसरे स्थान पर है और एमआई छठे पायदान पर विराजमान है।
मुंबई इंडियंस के लिए अच्छी बात ये है कि हार्दिक पांड्या की वापसी कन्फर्म हो गई है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वे अस्वस्थ होने की वजह से नहीं खेले थे, लेकिन राजस्थान के खिलाफ वे खेलने के लिए तैयार हैं। उधर, राजस्थान की टीम में इंजरी को लेकर कोई समस्या नहीं है। एमआई चाहेगी कि जसप्रीत बुमराह खतरनाक मोड में नजर आएं और शुरुआत में विकेट दिलाएं, जबकि राजस्थान को उम्मीद होगी कि संदीप कुमार अपनी स्विंग से एमआई के ओपनर्स को परेशान करें, क्योंकि वे रोहित को अक्सर फंसाते रहे हैं।
आईपीएल 2026 का ये 13वां लीग मैच आप शाम को साढ़े सात बजे से देख पाएंगे। मैच में सात बजे टॉस होगा। आप अगर इस मैच को टीवी पर लाइव देखना चाहते हैं तो आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर मैच का लुत्फ उठाना होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए आप जियोहॉटस्टार पर लॉग इन कर सकते हैं, जहां आपको हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में कमेंट्री सुनने को मिलेगी।
मुंबई इंडियंस की संभावित XII: रोहित शर्मा, रयान रिकलटन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मिचेल सैंटनर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मार्कंडे
राजस्थान रॉयल्स की संभावित XII: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, नंद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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