IPL 2026 Aaj ka Match: IPL का el clasico मैच; भिड़ेंगी 5-5 बार की चैंपियन टीमें
IPL 2026 Aaj ka Match: IPL का el clasico मैच आज खेला जाना है, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच है। इन दोनों आईपीएल टीमों की तुलना फुटबॉल के क्लब रियल मैड्रिड और बार्सिलोना से की जाती है।
IPL 2026 Aaj ka match: मैच भले ही आईपीएल का हो, लेकिन इसे फुटबॉल जैसी लोकप्रियता मिलती रही है। ये मैच होता है मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, जो आईपीएल की सबसे सफल टीमें हैं। दोनों के पास 5-5 आईपीएल की ट्रॉफी हैं। दोनों के बीच की लड़ाई अब तक काफी दिलचस्प रही है। यही कारण है कि इसे El Clasico of IPL कहा जाता है। फुटबॉल में जब रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच मुकाबला होता है, तो उसे एल क्लासिको कहा जाता है। उसी तरह एमआई वर्सेस सीएसके आईपीएल मैच को भी ऐसा दर्जा मिल चुका है।
मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज आईपीएल 2026 के 33वें लीग मैच में मुंबई इंडियंस की भिड़ंत चेन्नई सुपर किंग्स से होगी। दोनों टीमें बहुत ही ज्यादा ताकतवर रही हैं। हालांकि, इस सीजन दोनों टीमों की हालत एक जैसी है। मुंबई और चेन्नई ने आईपीएल के 19वें सीजन में 6-6 मैच अब तक खेले हैं और उनमें से सिर्फ 2-2 मैचों में ही जीत दर्ज की है। ऐसे में सीजन के आधे मैच खेलने के बाद दोनों टीमें चाहेंगी कि कम से कम झोली में 3-3 जीत हो जाएं। यही कारण है कि मुकाबला काफी दिलचस्प होगा।
मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो आईपीएल के इतिहास में सिर्फ मुंबई ही एक ऐसी टीम है, जिसने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सबसे ज्यादा मैच जीते हैं। 39 मैच अभी तक एमआई और सीएसके के बीच आईपीएल के इतिहास में खेले गए हैं और इनमें से 21 मैचों में मुंबई ने जीत हासिल की है, जबकि 18 मैचों में जीत चेन्नई को मिली है। कोई अन्य टीम सीएसके के खिलाफ 20 या इससे ज्यादा मैच आईपीएल के इतिहास में नहीं जीती है।
धोनी-रोहित पर सस्पेंस
हालांकि, दोनों टीमों के फैंस के लिए चिंता करने की बात ये है कि मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एमएस धोनी पिछले कुछ मैचों में खेले नहीं हैं। ऐसे में क्या इस मैच में भी ये दोनों दिग्गज अपनी-अपनी टीम से बाहर बैठेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। एमएस धोनी अपनी फिटनेस हासिल करने के करीब हैं, लेकिन रोहित को लेकर अभी भी संस्पेंस बरकरार है। ये मैच शाम को साढ़े सात बजे से शुरू होगा, जबकि एमआई वर्सेस सीएसके मैच में टॉस शाम को सात बजे होगा।
मुंबई इंडियंस की संभावित XII: क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), दानिश मालेवार, नमन धीर, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, कृष भारत, मिशेल सेंटनर, विल जैक्स, जसप्रीत बुमराह और अश्विनी कुमार।
चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित XII: संजू सैमसन, रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, एमएस धोनी (विकेट कीपर), अंशुल कंबोज, नूर अहमद, स्पेंसर जॉनसन और गुरजपनीत सिंह।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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