IPL 2026 आज का मैच: दिल्ली कैपिटल्स की हैट्रिक या गुजरात टाइटन्स का खाता खुलेगा? कड़क होगा मुकाबला
Ipl 2026 aaj ka match: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल 2026 का 14वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच आज खेला जाना है। दिल्ली की टीम जीत की हैट्रिक करेगी या गुजरात का खाता खुलेगा?
Ipl 2026 aaj ka match: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज यानी बुधवार 8 अप्रैल को आईपीएल 2026 का 14वां लीग मैच खेला जाना है, जो मेजबान दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच है। दिल्ली कैपिटल्स यानी डीसी आज जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी, जबकि गुजरात टाइटन्स यान जीटी हार की हैट्रिक से बचना चाहेगी और आईपीएल के इस सीजन में अपना खाता खोलना पसंद करेगी। यही कारण है कि ये मुकाबला बहुत कड़क होने वाला है।
आईपीएल के 19वें सीजन के पहले दो मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स ने जीत लिए हैं, जिसमें से एक मैच में उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया है, जबकि एक मुकाबले में घर पर मुंबई इंडियंस को मात दी है। गुजरात टाइटन्स की बात करें तो पहले मैच में जीटी को पंजाब किंग्स से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टीम को करीबी हार मिली। उस मैच में शुभमन गिल नहीं खेल पाए थे। उनकी अनुपस्थिति में राशिद खान ने कप्तानी की थी।
हालांकि, गुजरात के लिए अच्छी बात ये है कि कप्तान शुभमन गिल लौट आए हैं और वे फिट होकर नेट्स में भी सोमवार और मंगलवार को उतरे। ऐसे में बल्लेबाजी में टीम को मजबूती मिलेगी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी अच्छी है और दिल्ली घर पर मुकाबला खेल रही है तो उनके लिए इस मैच को जीतने के थोड़े अतिरिक्त मौके होंगे, लेकिन शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम चाहेगी कि दिल्ली को उसके घर पर हराकर पहले कुछ पॉइंट्स अपने खाते में जोड़ लिए जाएं।
आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स चौथे स्थान पर विराजमान है, जबकि गुजरात टाइटन्स 9वें नंबर पर है। आज अगर दिल्ली ने मुकाबला जीता तो टीम टॉप 2 में पहुंच जाएगी, क्योंकि अभी सिर्फ 6 अंक राजस्थान रॉयल्स के ही हैं। गुजरात की टीम को जीत मिली तो 8वें से लेकर 5वें नंबर तक पहुंच सकती है। नेट रन रेट के ऊपर बात आएगी, लेकिन जीतकर 8वें नंबर पर जरूर पहुंच जाएगी। नेट रन रेट जितना बेहतर होगा, उतनी ही बेहतर रैंकिंग भी मिलेगी। मुकाबला शाम को साढ़े सात बजे से शुरू होगा।
दिल्ली कैपिटल्स की संभावित XII: केएल राहुल (विकेट कीपर), पथुम निसांका, नीतीश राणा, समीर रिज़वी, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), विप्रज निगम, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन और मुकेश कुमार
गुजरात टाइटन्स की संभावित XII: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेट कीपर), ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा/जेसन होल्डर, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।