IPL 2026 Aaj ka Match: कोलकाता को पहली जीत का इंतजार, भेदना होगा चेन्नई का चक्रव्यूह
IPL 2026 Aaj ka Match: चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स मैच आज चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। कोलकाता को अपनी पहली जीत का इंतजार है, जिसमें उनके सामने पांचवें मैच में सीएसके होगी।
IPL 2026 Aaj ka Match CSK vs KKR: कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल के 19वें सीजन में अपनी पहली जीत का इंतजार है। आईपीएल 2026 में अब तक केकेआर ने 4 मैच खेले हैं और इनमें से तीन मैच हारे हैं और एक मैच का नतीजा निकल नहीं पाया था, क्योंकि बारिश ने खेल खराब कर दिया था। अब कोलकाता के सामने चेन्नई सुपर किंग्स चौथे मैच में होगी, जो चार में से एक ही मैच अभी तक जीती है। कोलकाता की टीम को चेन्नई के चक्रव्यूह को भेदना होगा, तभी उनको सीजन की पहली जीत मिलेगी।
आईपीएल 2026 में पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को पहली जीत के लिए तीन मैचों का इंतजार करना पड़ा। सीएसके बिना धोनी के पहले तीन मैच हारी थी, लेकिन चौथे मैच में संजू सैमसन के शतक और जैमी ओवर्टन की घातक गेंदबाजी के दम पर टीम को जीत मिली। अब चेन्नई सुपर किंग्स जीत की इसी लय को बरकरार रखना चाहेगी। वहीं, केकेआर चाहेगी कि इस मुकाबले को जीता जाए, ताकि प्लेऑफ्स की रेस में बने रहने के लिए बाद में मुश्किलों का सामना ना करना पड़े।
आईपीएल के प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए कम से कम 8 मैचों में जीत चाहिए होती है, तब भी कन्फर्म नहीं होता है। अगर केकेआर की टीम सीएसके से भी हार गई तो फिर 9 गेम बचेंगे, जिनमें से लगभग सभी मैचों को जीतना उनके लिए कठिन हो जाएगा। अजिंक्य रहाणे पर भी दबाव होगा, क्योंकि उनकी कप्तानी में लगातार दूसरे साल टीम खेल रही है और अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही। ऐसे में अगर एक या दो मैच और खराब जाते हैं, तो फिर रहाणे को कप्तानी से हटाया भी जा सकता है।
खैर मैच की बात करें तो आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स 9वें और कोलकाता नाइट राइडर्स 10वें स्थान पर है। केकेआर को जीत मिलती है तो टीम सीधे 8वें पायदान पर पहुंच जाएगी, जबकि चेन्नई को जीत मिली तो सीएसके सातवें स्थान से लेकर चौथे स्थान तक जा सकती है। इसके लिए नेट रन रेट का ध्यान रुतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली टीम को रखना होगा। आज यानी मंगलवार 14 अप्रैल को एक ही मुकाबला है तो यह शाम को भारतीय समय के अनुसार साढ़े 7 बजे से शुरू होगा और टॉस 7 बजे होगा।
चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित XII: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, अकील हुसैन, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज और गुरजपनीत सिंह
कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित XII: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेट कीपर), रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, नवदीप सैनी, कार्तिक त्यागी और वैभव अरोड़ा
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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