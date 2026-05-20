IPL 2026: 50 चौके, 53 छक्के, 579 में से 518 रन बाउंड्री से, गेंदबाजों को पता है वैभव सूर्यवंशी किस खौफनाक मंजर का नाम है
आपको जानकर हैरानी इस बात से नहीं होगी कि वैभव सूर्यवंशी ने महज 13 पारियों में ही 579 रन बना दिए हैं, बल्कि आप यह आंकड़ा जानकर जरूर हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने इन 579 रनों में से 518 रन बाउंड्री से बनाए हैं। यानी सिर्फ चौके-छक्के जड़कर ही वैभव सूर्यवंशी ने 579 में से 518 रन ठोक दिए हैं।
आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 वर्षीय इस वंडर बॉय ने अपने शानदार प्रदर्शन से हर किसी का मन मोह लिया है। उन्होंने सभी क्रिकेट पंडितों को आश्चर्य में डाल दिया है। वैभव सूर्यवंशी इस साल जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं उसको देखते हुए लगता है कि यह सामान्य बल्लेबाजी नहीं बल्कि वाकई कोई तांडव है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े उनके इस सीजन के आईपीएल के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं।
वैभव सूर्यवंशी ने जड़े हैं 50 चौके और 53 छक्के
वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन जितने भी मैच खेले हैं और उसमें जितने भी रन बनाए हैं उसमें सबसे ज्यादा योगदान उनके चौक- छक्कों का है। उन्होंने सिंगल डबल से नाम मात्र के ही रन बनाए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन अब तक कुल 13 मैच खेले हैं जिनकी सभी 13 पारियों में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। इन 13 पारियों में ही उन्होंने तहलका मचा कर रख दिया है। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज ने अब तक 13 मैचों में 44.54 की औसत और 236.33 की अद्भुत स्ट्राइक रेट के से 579 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 50 चौके और 53 छक्के जड़े हैं।
579 में से 518 रन चौके-छक्कों से बनाए हैं
आपको जानकर हैरानी इस बात से नहीं होगी कि वैभव सूर्यवंशी ने महज 13 पारियों में ही 579 रन बना दिए हैं, बल्कि आप यह आंकड़ा जानकर जरूर हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने इन 579 रनों में से 518 रन बाउंड्री से बनाए हैं। यानी सिर्फ चौके-छक्के जड़कर ही वैभव सूर्यवंशी ने 579 में से 518 रन ठोक दिए हैं। इस तरह का तांडव तो क्रिस गेल ने भी किसी सीजन नहीं मचाया था। उन्होंने इस सीजन सिर्फ 61 रन दौड़कर पूरे किए हैं जो अपने आप में अद्भुत है। वैभव सूर्यवंशी के इस कमाल के प्रदर्शन से हर कोई हैरान है और उन्हें अब 15 वर्ष का कोई बालक नहीं मान रहा, बल्कि एक सुपरस्टार की तरह हर कोई देख रहा है।
ऑरेंज कैप सूर्यवंशी के सिर पर है
आईपीएल 2026 में फिलहाल वैभव सूर्यवंशी के सिर पर ही ऑरेंज कैप है और वह दूसरे नंबर पर मौजूद मिचेल मार्श से 16 रन आगे हैं। वैभव का अभी एक लीग मैच बचा हुआ है और वह आने वाले मुकाबले में क्रिस गेल का एक सीजन में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ 7 छक्कों की दरकार है। बराबरी करने के लिए छह छक्के चाहिए।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
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