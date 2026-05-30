हमेशा मुस्कुराने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के नहीं रुके आंसू, राजस्थान के बाहर होने पर छलका दर्द; देखिए

वैभव सूर्यवंशी का मैच खत्म होने के बाद डगआउट में बैठे हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह लगातार अपने गम को छुपाने की कोशिश कर रहे लेकिन उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे और वह लगातार उन्हें रुमाल से पोछ रहे हैं।

वैभव सूर्यवंशी का मैदान पर आक्रामक रूप सबने देखा है और वह जिस तरह से इंटरनेशनल स्तर के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हैं, उनका सामना करते समय गेंदबाजों के पास गलती करने की गुजाइंश ना के बराबर होती है। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने पिछले कुछ मैचों में लगातार रन बनाए और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। शुक्रवार को मुल्लांपुर में वैभव सूर्यवंशी ने अपने छोटे से आईपीएल करियर की सबसे यादगार पारी खेली, उन्होंने विकेट के पतझड़ के बीच काफी धैर्य रखते हुए एक बेहतरीन अर्धशतक बनाया। हालांकि उनकी 96 रनों की पारी भी टीम को फाइनल तक नहीं पहुंचा सकी। गुजरात ने दूसरे क्वालीफायर में राजस्थान को सात विकेट से धोया। फाइनल की रेस से बाहर होने का दुख राजस्थान के ज्यादातर खिलाड़ी कुछ हद तक छुपा ले जाए लेकिन 15 साल के वैभव सूर्यवंशी अपनी फीलिंग दबा नहीं पाए और डग आउट में ही बैठकर रोते नजर आए। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जिसने भी ये पल देखा, उसकी आंखे नम हो गईं।

वैभव के नहीं रुके आंसू राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी शुक्रवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ दूसरे क्वालीफायर में एक छोर पर डटे रहे। उनकी सूझबूझ पारी की बदौलत ही राजस्थान रॉयल्स की टीम 200 का आंकड़ा पार करने में सफल रही। वैभव ने 47 गेंद में 8 चौके और सात छक्कों की मदद से 96 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। उन्होंने करीब 18 ओवर तक बल्लेबाजी की, जोकि उनके छोटे से करियर में पहली बार हुआ था। इतने प्रयास के बावजूद वैभव की टीम जीत नहीं सकी। मैच खत्म होने के बाद वैभव सूर्यवंशी डगआउट में बैठे हुए थे। कैमरा उन पर फोकस था और वह लगातार रुमाल से अपनी भीगी पलकों को पोछ रहे थे। हालांकि आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। टीवी पर जितनी बार भी वैभव सूर्यवंशी नजर आते थे वह हमेशा मुस्कुराते हुए दिखे लेकिन जाते-जाते 15 साल के वैभव ने सबको रुला दिया।

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मैच खत्म होने के बाद टीवी पर लगातार वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरें सामने आ रही थी और वह काफी मायूस दिख रहे थे। हालांकि उनकी टीम के साथी खिलाड़ी रविंद्र जडेजा सहित सपोर्ट स्टाफ और टीम मैनेजर रोमी भिंडर भी उनके पास मौजूद रहे और उन्हें समझाने और ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे थे।