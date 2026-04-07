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IPL 2025 में क्यों जसप्रीत बुमराह का सामना नहीं कर पाए थे वैभव सूर्यवंशी?

Apr 07, 2026 08:55 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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आईपीएल 2025 में जसप्रीत बुमराह और वैभव सूर्यवंशी की टीमें आमने-सामने हुई थीं,  लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे को फेस क्यों नहीं किया था आइए आज हम आपको बताते हैं।

IPL 2025 में क्यों जसप्रीत बुमराह का सामना नहीं कर पाए थे वैभव सूर्यवंशी?

आईपीएल 2026 का 13वां मुकाबला 7 अप्रैल मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच गुवाहटी के बारसापारा स्टेडियम में खेला जाना है। यह मैच शाम में साढे़ सात बजे से खेला जाना था लेकिन बारिश के कारण हालिया अपडेट तक टॉस की प्रक्रिया भी पूरी हो पाई है। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने आईपीएल 2026 में अब तक दो मुकाबले खेले हैं और दोनों में जीत हासिल की है। वहीं, मुंबई इंडियंस की टीम ने 1 मैच जीता है, जबकि एक में उसे हार का सामना करना पड़ा है।

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वैभव सूर्यवंशी बनाम बुमराह की बैटल का इंतजार

इस मैच का क्रिकेट प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, बारिश ने फिलहाल व्यवधान डाला है, लेकिन हर कोई चाहता है कि आज का मैच टाइम से शुरू हो। इसका कारण युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी हैं। वैभव ने आईपीएल 2025 में डेब्यू किया था और तब से लेकर अब तक लगातर बेहतर प्रदर्शन ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट के साथ कर रहे हैं। उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और दिग्गज गेंदबाजों को नेस्तनाबूत करने के तरीके के कारण क्रिकेट प्रशंसकों को इंतजार है कि वे आधुनिक दौर के सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का किस अंदाज में सामना करते हैं।

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IPL 2025 में बुमराह के सामने क्यों नहीं थे वैभव?

बुमराह और सूर्यवंशी की बैटल देखने को दर्शक उतावले हो रहे हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि पिछले साल जब सूर्यवंशी ने अपना डेब्यू कर लिया था तब फिर मुंबई इंडियंस के खिलाफ हुए मुकाबले में उनका सामना जसप्रीत बुमराह से क्यों नहीं हुआ था।

इसका सीधा जवाब यह है कि तब बुमराह के गेंदबाजी करने आने से पहले ही वैभव सूर्यवंशी पवेलियन लौट गए थे। 1 अप्रैल 2025 को मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 217 रन बनाए थे, जिसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम 17वें ओवर में 117 रनों के स्कोर पर ऑलआउट हो गई थी। उस मैच में वैभव सूर्यवंशी का सामना जसप्रीत बुमराह से इसलिए नहीं हो सका था क्यों दीपक चाहर ने ही उन्हें बुमराह की गेंदबाजी आने से पहले पवेलियन की राह दिखा दी थी। 2 गेंदों का सामना करते हुए सूर्यवंशी का खाता नहीं खुला था।

भुवनेश्वर ने किया था क्लीन बोल्ड, बुमराह क्या करेंगे?

हालांकि, मुंबई इंडियंस के साथ खेले गए मुकाबले के अलावा वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में पिछले साल बेहतर प्रदर्शन किया था और 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की थी। उनका यही रवैया आईपीएल 2026 में जारी है और यही कारण है कि फैंस उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब इस युवा बल्लेबाज का सामना बुमराह से हो। इस युवा बल्लेबाज के सामने बुमराह क्या करते हैं यह भी देखना दिलचस्प होगा। आईपीएल के सबसे सफल तेज गेंदबाज भुवनेश्वनर कुमार के सामने जब वैभव बल्लेबाजी करने आए थे तब उन्हें भुवी को एक गेंद पर जैसे तैसे छक्का मारा था लेकिन अगली ही गेंद पर भुवी ने अपनी चतुराई दिखाते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया था।

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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