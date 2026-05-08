गौतम गंभीर की कोचिंग में सभी खिलाड़ी खुश नहीं- पूर्व क्रिकेटर ने लगाया हैरतअंगेज आरोप

गौतम गंभीर की कोचिंग के दौरान कई विवादास्पद रिपोर्ट्स भी सामने आईं। गंभीर की कोचिंग में रहते हुए ही विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ियों ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमें ले लिया।

गौतम गंभीर ने बतौर हेड कोच टीम इंडिया के साथ जुलाई 2024 में जुड़े थे। उनकी कोचिंग में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के रूप में दो बैक टू बैक आईसीसी ट्रॉफी जीती। गंभीर की कोचिंग में सैमसन जैसे खिलाड़ी को मौका मिला, वहीं ईशान किशन जैसे खिलाड़ी की भी एंट्री हुई जो लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में धमाल मचा रहे थे। हालांकि उनकी कोचिंग के दौरान कई विवादास्पद रिपोर्ट्स भी सामने आईं। गंभीर की कोचिंग में रहते हुए ही विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ियों ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमें ले लिया। अब पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन ने आरोप लगाए हैं कि गंभीर की कोचिंग में सभी खिलाड़ी खुश नहीं रह सकते।

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विक्की लालवानी के YouTube शो पर बात करते हुए, वासन ने आरोप लगाया कि इंडियन सेटअप में कुछ खिलाड़ी गंभीर के मैनेजमेंट स्टाइल और मजबूत पर्सनैलिटी से नाखुश है।

वासन ने कहा, "मुझे यकीन है कि सभी खिलाड़ी खुश नहीं हो सकते। कोई न कोई सुई के सहारे सो रहा होगा; ऐसा होता है। पर्सनल पसंद और नापसंद, और वह भी इतनी मजबूत पर्सनैलिटी के साथ। पर्सनल पसंद और नापसंद के साथ और उन्हें डंडे से लीड करते हुए, अगर आप जीतते रहते हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर आप हार जाते हैं, तो आपको बुराई सुननी पड़ती है।"

भारत के पूर्व पेसर से तब पूछा गया कि क्या वह पर्सनली ऐसे खिलाड़ियों को जानते हैं जो गंभीर की लीडरशिप से नाखुश थे।

नाम बताने से मना करते हुए, वासन ने इशारा किया कि कुछ क्रिकेटर ऐसे थे जिन्हें लगा कि उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है।

उन्होंने आगे कहा, "मैं उनमें से 1-2 को जानता हूं; वे खुलकर नहीं कहेंगे। मैं इस शो में उनके नाम नहीं बता सकता। सबको पता है कि क्या हो रहा है। लेकिन उन 2-4 खिलाड़ियों को साइडलाइन करने के बाद, अगर आप जीत जाते हैं, तो यह आपकी दुनिया है। यह एक टीम स्पोर्ट है; कोई भी खिलाड़ी की नहीं सुनेगा। अगर इन सबके बाद भी कोच जीतता है, तो कोच सही है, और खिलाड़ी गलत है।"