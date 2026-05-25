मैं वैभव सूर्यवंशी का फैन हूं, अब एक और गेम देखने को मिलेगा, RR के प्लेऑफ में पहुंचने से गदगद हुए अश्विन
राजस्थान रॉयल्स के प्लेऑफ में पहुंचने के बाद रविचंद्रन अश्विन काफी खुश दिखाए। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है। साथ ही उन्हें एक सुझाव भी दिया है। यशस्वी जायसवाल के लिए भी चिंतित दिखाई दिए।
आईपीएल 2026 में रविवार को राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में चौथी टीम के रूप में क्वालीफाई कर लिया। उसने मुंबई इंडियंस को 30 रनों से हराकर यह कारनामा किया। तीन टीमें राजस्थान से पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी थीं। राजस्थान रॉयल्स के प्लेऑफ में पहुंचने के बाद पूर्व भारतीय स्पिनर और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन काफी खुश नजर आए। उन्होंने अपने यू्ट्यूब चैनल में खुशी जाहिर करते हुए वैभव सूर्यवंशी की खूब प्रशंसा की।
मैं वैभव सूर्यवंशी का फैन हूं, अब एक और मैच देखने को मिलेगा
रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल के खास शो ऐश की बात में खेल पत्रकार विमल कुमार से चर्चा के दौरान कहा कि “मैं बहुत खुश हूं कि राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में एंट्री की है। मैं वैभव सूर्यवंशी का फैन हूं। हम सब लकी हैं राजस्थान रॉयल्स के प्लेऑफ में पहुंचने के बाद अब हमें एक और मुकाबला वैभव सूर्यवंशी का देखने को मिलेगा। जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी कर रहे हैं वह वाकई काबिले-तारीफ है।”
वैभव सूर्यवंशी के शैडो के नीचे दब गए हैं यशस्वी जायसवाल
हालांकि, अश्विन ने राजस्थान रॉयल्स के दूसरे पहलुओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि “मैं थोड़ा हैरान-परेशान हूं राजस्थान रॉयल्स के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी को देखकर। जिस तरह से उनकी फॉर्म ने डिप किया है वह हैरानी की बात है। मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी के शैडो ने जायसवाल को अंडरवेलमिंग कर दिया है।” उन्होंने बताया कि “कैसे एक समय तक यशस्वी जायसवाल टेस्ट, वनडे और टी-20 के बेहतरीन बल्लेबाज थे, वे अभी भी काफी प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उनसे किसी को बात करने की जरूरत है। हममें से किसी को नहीं पता कि यशस्वी जायसवाल किस माइंडसेड से गुजर रहे हैं। उन्हें इस टाइमपीरियड में साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाया जा सकता है।”
राजस्थान को आईपीएल जीतना है तो जोफ्रा आर्चर को इंपैक्ट प्लेयर से पहले खिलाए
अश्विन ने राजस्थान रॉयल्स को आगे के मैचों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एक सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि जोफ्रा आर्चर की बल्लेबाजी को फ्रेंचाइजी ने काफी अंडररेट किया है। लेकिन अगर मुकाबले जीतने हैं तो टीम को उनको इंपैक्ट प्लेयर से पहले बल्लेबाजी करानी होगी। जोफ्रा आर्चर राजस्थान रॉयल्स के लिए एक कीमती खिलाड़ी हैं और वे गेंद और बल्ले दोनों से प्रदर्शन करके दे सकते हैं। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि राजस्थान रॉयल्स एलिमिनेटर और क्वालीफायर टू जीतकर खिताब भी अपने नाम करे।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
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