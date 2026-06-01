हम इतने रन बनाते तो जीत जाते फाइनल.., शुभमन गिल ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा?
हार के बाद शुभमन गिल ने कहा कि अगर हम 30 से 40 रन ज्यादा बनाते तब मुकाबले हमारे हाथ में था। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि अगर हम 180, 190 के करीब स्कोर कर लेते, तो यह एक अच्छा मैच होता।
आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया, जिसे आरसीबी ने जीत लिया। इस खिताबी जीत के साथ आरसीबी की टीम ने दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की। इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 155 रन बनाए थे और 156 रनों का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य को आरसीबी ने 18 ओवर में ही हासिल कर लिया। आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला हारने के बाद गुजरात टाइटंल के कप्तान काफी मायूस नजर आए।
180-190 का स्कोर सही होता
हार के बाद शुभमन गिल ने कहा कि अगर हम 30 से 40 रन ज्यादा बनाते तब मुकाबले हमारे हाथ में था। उन्होंने कहा "मुझे लगता है कि अगर हम 180, 190 के करीब स्कोर कर लेते, तो यह एक अच्छा मैच होता।" क्या पिच धीमी थी या दोहरी गति वाली इस सवाल पर गिल ने कहा "सच कहूं तो उतना नहीं। थोड़ा-बहुत तो था। हमने देखा है कि जब भी हम खेलते हैं, पहले तीन-चार ओवरों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत स्विंग मिलती है। शुभमन गिल ने इस मैच में मिली हार का जिम्मेदार अपने बल्लेबाजों को करार दिया। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा "हमने शुरुआत में ही कुछ विकेट गंवा दिए और फिर बीच में हमारी लय बिगड़ गई, हम ठीक से खेल नहीं पाए। लेकिन हमें पता था कि हम फाइनल खेल रहे हैं।"
पावरप्ले में विकेट मिलते तो हम फाइट कर पाते
गिल ने कहा "150, 160, अगर हमें पावरप्ले में कुछ शुरुआती विकेट मिल जाते, तो हम हमेशा मैच में बने रहते।" लक्ष्य का पीछा करते हुए जल्दी विकेट न मिलने पर गिल ने कहा "हां, मुझे लगता है कि पावरप्ले में 15-20 रन ज्यादा बन गए। अगर हम उन्हें 50-55 रनों के आसपास रोक लेते, तो हमारे पास अभी भी मौका था। लेकिन मुझे लगता है कि पावरप्ले में वे थोड़ा ज्यादा रन बनाने लगे।" इस सीज़न में टीम के सुधार पर बात करते हुए गिल ने कहा "मुझे लगता है कि हम टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी टीमों में से एक थे। शुरुआती दो मैच हारने के बाद जिस तरह से हमने टूर्नामेंट में वापसी की, लगातार बातचीत करते रहे, खुद को आगे बढ़ाते रहे, अलग-अलग क्षेत्रों में खुद को चुनौती देते रहे और उन 5 प्रतिशत सुधारों को जारी रखा।"
हारे तब भी सुधार की गुजांइश, जीतते तब भी सुधार करते
फाइनल में हार के बावजूद पूरे अभियान पर बात करते हुए गिल ने कहा "हां, बिल्कुल, आप जानते हैं, बहुत खुश हूं। हम जीत हासिल नहीं कर सके, लेकिन आप जानते हैं, हमेशा ऐसी चीजें होती हैं जिनमें सुधार किया जा सकता है। और अगर हम ट्रॉफी जीत भी जाते, तब भी ऐसी चीजें थीं जिन पर हमें एक समूह के रूप में काम करने की जरूरत महसूस हुई।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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