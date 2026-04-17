मौका मिलेगा तो मैं हंगामा कर दूंगा; जब रोहित शर्मा ने बचपन के कोच से किया वादा सच कर दिखाया

रोहित शर्मा फिलहाल हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से आईपीएल 2026 के अगले कुछ मैचों में नहीं दिखेंगे। इस बीच उनके बचपन के कोच दिनेश लाड ने हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल के साथ बातचीत में उनसे जुड़ा करीब 20 साल पुराना किस्सा बताया है जो दिखाता है कि हिटमैन के विश्वास, आत्मविश्वास और जुनून का स्तर क्या है।

रोहित शर्मा फिलहाल हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से आईपीएल 2026 के अगले कुछ मैचों में नहीं दिखेंगे। इस बीच उनके बचपन के कोच दिनेश लाड ने हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल के साथ बातचीत में उनसे जुड़ा करीब 20 साल पुराना किस्सा बताया है जो दिखाता है कि हिटमैन के विश्वास, आत्मविश्वास और जुनून का स्तर क्या है। 38 साल के हिटमैन अपने क्रिकेट करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं और एक भी चोट या एक भी खराब सीरीज उनके 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने के सपने की राह में मुश्किलें खड़ी कर सकती है। वैसे भी मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर और टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर उनके अगले विश्व कप में खेलने को लेकर कुछ भी साफ-साफ कहने से बचते रहे हैं। हर बार ऐसे सवालों को ये कहकर टाल देते हैं कि अभी विश्व कप में समय है। रोहित शर्मा ने वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए ही टी20 के साथ-साथ टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा है।

वनडे वर्ल्ड कप 2027 को लेकर रोहित शर्मा की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने पिछले एक साल में खुद को पूरी तरह से बदल दिया है। एक नया ही अवतार लिया है। कई किलो वजन घटाया है। उनकी फील्डिंग में भी युवाओं जैसा जोश दिख रहा। विकेटों के पीछे दौड़ में इसका असर दिखा है। वह सिंगल को डबल में बदलने की जरा भी गुंजाइश रहती है तो उससे नहीं हिचकते। रोहित शर्मा एक बार कुछ ठान लेते हैं तो उसे कर दिखाने के लिए अपना सबकुछ झोंक देते हैं। ऐसा ही एक वाकया उनके बचपन के कोच दिनेश लाड ने बताया है। कैसे जब 2007 के वर्ल्ड कप में उन्हें मौका नहीं मिल रहा था तो वह निराश थे। तब कोच से कहा था कि जब मौका मिलेगा तो मैं हंगामा कर दूंगा। और उन्होंने ये करके भी दिखाया था।

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लाड ने बताया, 'किसी खिलाड़ी के 25 की उम्र और फिर 38 की उम्र में जो फिटनेस होती है, उसमें बड़ा अंतर होता है। लेकिन उनको देखने पर यह महसूस नहीं होता। फील्डिंग के दौरान वह जिस तरह का एफर्ट डालते हैं, वह किसी भी चीज में अपनिट नहीं हैं। यह विकेटों के बीच में उनकी दौडड में भी दिखता है। वह तेजी से सिंगल लेते हैं और जब भी मौका होता है तो दो रन के लिए भागते हैं। उनका दृष्टिकोण सकारात्मक है। वह यह नहीं सोचते कि मैं उम्रदराज हो रहा या अब मैं 38 साल का हूं, मैं थका हुआ हूं।'

लाड ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप का एक किस्सा सुनाया। युवा रोहित शर्मा का वो पहला वर्ल्ड कप था। महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। शुरुआती तीन मैचों में रोहित शर्मा को मौका ही नहीं मिला और वह ही गरम करते रह गए। इससे हिटमैन काफी निराश हुए थे। उन्होंने लाड को फोन करके कहा, 'अरे सर, पक गया हूं। मैच में चांस ही नहीं मिल रहा है।'

चौथे मैच में रोहित शर्मा को आखिरकार प्लेइंग इलेवन में जगह मिली और अपने पहले ही वर्ल्ड कप में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार अर्धशतक जड़ा। उसके बाद उन्होंने तुरंत अपने बचपन के कोच को फोन मिलाया। लाड के मुताबिक उनसे बातचीत में रोहित शर्मा के शब्द थे,'देखा सर, मैंने कहा था ना...जब मौका मिलेगा तो मैं हंगामा कर दूंगा।'

4 साल बाद 2011 का वनडे विश्व कप आया। रोहित शर्मा को उम्मीद थी कि उन्हें टीम में जगह मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब उन्होंने लाड से बातचीत में कहा था, 'क्या सर, मेरे को ले नहीं रहे।' लेकिन इस जगह पर कोच ने उनसे कुछ ऐसी बातें कही कि रोहित शर्मा की आंखें खुल गई। हिटमैन को समझ में आ गया कि औसत खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 2012 में रोहित शर्मा को ओपनिंग में उतारा गया और वो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रहा। उसके बाद तो जो हुआ वो इतिहास है। ओपनर के तौर पर अपनी शुरुआती 4 पारियों में से 3 में उन्होंने शतक जड़ा था।