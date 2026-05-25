क्वालीफायर-1 में भुवनेश्वर कुमार नहीं चले तो RCB का खेल खत्म, जीत-हार के बीच यही एक खिलाड़ी खड़ा है!
गुजरात टाइटंस के खिलाफ अगर आरसीबी को क्वालीफायर वन में जीत हासिल करनी है तो उनके प्रमुख तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का चलना अत्यंत आवश्यक है। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। भुवी नहीं चले तो आरसीबी मुकाबला हार सकती है।
आईपीएल 2026 का पहला क्वालीफायर मुकाबला 26 मई मंगलवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम साढ़े सात बजे से हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एशोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस के खिलाफ अगर आरसीबी को क्वालीफायर वन में जीत हासिल करनी है तो उनके प्रमुख तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का चलना अत्यंत आवश्यक है। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। भुवी नहीं चले तो आरसीबी मुकाबला हार सकती है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने इस सीजन दो मुकाबले गुजरात टाइटंस से अब तक खेले हैं और दोनों ही मैचों में आरसीबी को जीत मिली है और इस जीत के हीरो सही मायनों में भुवनेश्वर कुमार ही रहे हैं। इसके अलावा आरसीबी ने जितने भी मुकाबले इस सीजन जीते हैं उनमें भुवनेश्वर कुमार द्वारा दिलाए गए शुरुआती विकेटों का अहम योगदान रहा है।
जीटी बनाम आरसीबी सीजन का पहला लीग मैच
गुजरात टाइटंस और रॉयल चलैंजर्स बेंगलुरू के बीच पहला लीग मैच 24 अप्रैल 2026 को खेला गया था, जिसमें आरसीबी को 5 विकेट से जीत हासिल हुई थी। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने तीन विकेट के नुकसान पर 205 रन बनाए थे। इस मैच में भुवनेश्वर कुमार ने जोस बटलर को आउट करके कम स्कोर पर गुजरात टाइटंस को रोकने में मदद की थी। बटलर ने तब सोलह गेंदों में 25 रन ही बनाए थे। अगर वह आउट ना होते तो स्कोर और ज्यादा हो सकता था और आरसीबी मैच हार सकती थी। इस मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार ने चार ओवर में 31 रन देते हुए एक बहुमूल्य विकेट 7.75 की इकोनॉमी से लिया था, जबकि उनके साथी गेंदबाज जोश हेजलवुड ने 40 रन खर्चे थे। वहीं, कुणाल पांडे ने चार ओवर में 50 रन खर्च कर दिए थे। इस तरह देखा जाए तो गुजरात टाइटंस को 205 के स्कोर पर रोकने में भी भुवनेश्वर कुमार की अहम भूमिका रही थी। चिन्नास्वामी की सपाट पिच पर विराट कोहली के 81 और देवदत्त पडिक्कल के 55 शानदार रनों की बदौलत इस लक्ष्य को आरसीबी ने 18.5 ओवर में ही 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया था। इसमें कुणाल पांड्या और टीम डेविड ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, जबकि शुरुआत में जेकब बेथल ने भी कुछ ले दिखाई थी।
आरसीबी बनाम गुजरात टाइटंस सीजन का दूसरा लीग मैच
आईपीएल 2026 आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच के सीजन के दूसरा लीग मैच 30 अप्रैल को खेला गया। इस मैच में भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले साई सुदर्शन को छह रन के स्कोर पर आउट किया और उसके बाद शुभमन गिल को भी विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया था। तब शुभमन गिल 18 गेंद में 43 रन बनाकर खेल रहे थे। इतना ही नहीं भुवनेश्वर कुमार ने जोस बटलर को क्लीन बोल्ड भी कर दिया था। बटलर 19 गेंद में 39 रन बनाकर आउट हुए थे। टॉप के इन तीन बल्लेबाजों के आउट होने के बाद गुजरात टाइटंस के पूरी टीम लुढ़क गई थी और 19.2 ओवर में 155 रन ही बना सकी थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 15.5 ओवर में ही छह विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाकर आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर लिया था। इस मैच में भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 28 रन देकर तीन विकेट लिए थे और इस दौरान उनकी इकोनामी 7 की थी। उन्होंने 11 डॉट गंदे डाली थीं, जबकि उनके साथी गेंदबाज जोश हेजलवुड ने 56 रन और सुयश शर्मा ने 44 रन खर्च थे। इस तरह स्पष्ट है कि साथी गेंदबाजों के महंगे साबित होने के बाद भी भुवनेश्वर कुमार ने गुजरात टाइटंस के पहले तीन बल्लेबाजों को आउट करके ही मैच खत्म कर दिया था।
भुवी नहीं चले तो आरसीबी का खेल खत्म
सिर्फ गुजरात टाइटंस के ही दोनों मुकाबले का हवाला देकर यह कहा जा सकता है कि भुवनेश्वर कुमार अगर चले गुजरात टाइटंस की रीड की हड्डी माने जाने वाले उनके टॉप-3 बल्लेबाजों को आउट करके गुजरात टाइटंस की कमर तोड़ सकते हैं और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आसानी से यह मुकाबला जीत सकती है। सिर्फ गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए मैच ही यह नहीं बताते की भुवनेश्वर कुमार का चलना आरसीबी की जीत का मानक बन गया है, बल्कि इसके अलावा भी आईपीएल 2026 के कई मैच हैं जिसमें शुरुआती 3 विकेट लेकर भुवनेश्वर कुमार ने सामने वाली टीम को ध्वस्त कर दिया है। कहना गलत नहीं होगा कि आरसीबी को अगर यह मैच जीतना है तो भुवनेश्वर कुमार का चलना अहम होगा। अगर भुवनेश्वर कुमार इस मुकाबले में फ्लॉप हो जाते हैं तो जैसा उनके आखिरी लीग मुकाबले में देखने को मिला था कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु सनराइजर्स हैदराबाद से कुमार के फ्लॉप होने के बाद 55 रनों से हार गई थी, वैसा ही कुछ परिणाम देखने को मिल सकता है। भुवी इस सीजन 14 मैचों में 24 विकेट ले चुके हैं और पर्पल कैप उनके ही सिर पर है ऐसे में आरसीबी उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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