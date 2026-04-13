इस महीने अब मुंबई इंडियंस टीम से बाहर रहेगा ये प्लेयर, आकाश चोपड़ा ने बताया इसके पीछे का कारण
आकाश चोपड़ा ने IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस (MI) की बॉलिंग परफॉर्मेंस की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मयंक मार्कंडे ने शायद इस महीने अपना आखिरी मैच खेला है।
टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने मुंबई इंडियंस के एक गेंदबाज को लेकर बड़ा दावा किया है। आकाश चोपड़ा ने नाम लेकर बताया है कि एक गेंदबाज इस महीने अब शायद एमआई के लिए नहीं खेलेगा। इसके पीछे की वजह है उसकी परफॉर्मेंस। आकाश चोपड़ा ने बयान दिया है कि मयंक मार्कंडे इस महीने का अपना आखिरी आईपीएल मैच खेल चुके हैं। आकाश ने सीधे तौर पर मयंक को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के खिलाफ खराब परफॉर्मेंस के लिए लताड़ा है।
मयंक मार्कंडे ने दो ओवर में 40 रन दिए और आरसीबी ने 240 रन बना दिए। पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस 222 रन तक पहुंच पाई और 18 रन से मुकाबला हार गई। इस सीजन ये एमआई की तीसरी हार थी। अपने यूट्यूब चैनल पर आकाश चोपड़ा ने दावा किया कि MI ने 'बहुत खराब' बॉलिंग परफॉर्मेंस दी। उन्होंने हार्दिक पांड्या एंड कंपनी से अगले कुछ मैचों में मार्कंडे की जगह रघु शर्मा को खिलाने की अपील की।
चोपड़ा ने कहा, "मुंबई की बॉलिंग बिल्कुल बेकार लग रही है। चार मैच हो गए हैं और जसप्रीत बुमराह ने अब तक एक भी विकेट नहीं लिया है। बेशक, उनकी इकॉनमी अभी भी सिंगल डिजिट में है और वह अकेले ऐसे बॉलर हैं, जिनकी इकॉनमी सिंगल डिजिट में है, लेकिन उन्हें अभी भी एक भी विकेट नहीं मिला। टीमों ने उन्हें ध्यान से खेलना शुरू कर दिया है, क्योंकि बाकी सभी को 12 से 15 रन प्रति ओवर पड़ रहे हैं।"
शार्दुल विकेट लेते हैं, मगर…
उन्होंने आगे कहा, "ट्रेंट बोल्ट ने अच्छा फिनिश किया, लेकिन नई गेंद से उन्हें रन पड़ रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने इस मैच में असल में अच्छी बॉलिंग की। मयंक मार्कंडे, मुझे लगता है कि उन्होंने इस महीने अपना आखिरी गेम खेल लिया है। वे अगले महीने उनके बारे में सोच सकते हैं। रघु शर्मा को खिलाओ। अगर आप शार्दुल ठाकुर को देखो, तो वह पक्का विकेट लेते हैं, लेकिन एक ओवर में 10 से 12 रन से कम नहीं देते।"
IPL 2026 में RCB के खिलाफ मिली हार के बाद MI की बैटिंग पर आकाश चोपड़ा ने कहा, "जब आप 240 रन देते हैं, तो आप 100 में से 95 से 97 बार उस टोटल का पीछा नहीं कर पाएंगे।" आकाश ने शेरफन रदरफोर्ड, रयान रिकेल्टन और हार्दिक पांड्या की भी तारीफ की, जिन्होंने इस मुकाबले में रन तो बनाए, लेकिन टीम को 241 रनों का टारगेट नहीं चेज करवा सके। एमआई इस सीजन पहला ही मैच जीती, लेकिन लगातार तीन मैच हारी।
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