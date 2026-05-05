रोहित शर्मा से मैं सीखता रहता हूं, उनके पास कुछ ऐसे शॉट जो मैं सोच भी नहीं सकता: रियान रिकेल्टन
मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाज रियान रिकेल्टन ने कहा कि वह बल्लेबाजी के अलग-अलग पहलुओं पर रोहित शर्मा से सीख लेने का मौका नहीं चूकते हैं। उन्होंने कहा कि यह भारतीय सुपरस्टार कुछ ऐसे शॉट खेलता है जिनके बारे में वह सपने में भी नहीं सोच सकते।
मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाज रियान रिकेल्टन ने कहा कि वह बल्लेबाजी के अलग-अलग पहलुओं पर रोहित शर्मा से सीख लेने का मौका नहीं चूकते हैं। उन्होंने कहा कि यह भारतीय सुपरस्टार कुछ ऐसे शॉट खेलता है जिनके बारे में वह सपने में भी नहीं सोच सकते।
रिकेल्टन (83) और रोहित (84) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में मुंबई इंडियंस के लिए मजबूत जोड़ी बनाई है। उन्होंने पहले विकेट के लिए तीसरी और इस सत्र की दूसरी शतकीय साझेदारी निभाई जिससे उनकी टीम सोमवार को मुंबई के वानखेड़े मैदान में लखनऊ सुपर जायंट्स पर छह विकेट से जीत हासिल करने में सफल रही।
मैंने उनसे टेस्ट और वनडे बैटिंग की सीख ली: रिकेल्टन
रिकेल्टन ने रोहित से मिली सलाह के बारे में मैच के बाद पत्रकारों से कहा, ‘पहले साल में मैंने उनसे बल्लेबाजी को लेकर थोड़ा और सीखा। मैंने उनसे टी20 बल्लेबाजी के बारे में ही नहीं, बल्कि टेस्ट और वनडे की बल्लेबाजी के बारे में, उसकी बारीकियों और उससे जुड़ी मानसिकता के बारे में सीख ली।’
उन्होंने कहा, ‘आपको हमेशा जीवन बदलने वाली सलाह नहीं मिलती है। यह वो बातें होती हैं जो आप खेल में आगे बढ़ते हुए अलग-अलग रास्तों और अनुभवों से सीखते हैं। यह सलाह अधिकतर इस बारे में होती है कि वह दबाव को कैसे झेलते हैं, कैसे शांत बने रहते हैं, कैसे खुद की क्षमता पर भरोसा करते हैं और किस तरह से अपने खेल को अच्छी तरह से समझते हैं।’
रिकेल्टन ने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों को लक्ष्य बनाने और अपने काम के प्रति स्पष्ट नजरिया होने के कारण उनकी और रोहित की सलामी जोड़ी सफल रही है।
रोहित शर्मा और मैं एक दूसरे के पूरक: रिकेल्टन
उन्होंने कहा, ‘बाएं हाथ और दाएं हाथ के बल्लेबाज के संयोजन के रूप में हम एक-दूसरे के पूरक हैं। हम अलग-अलग क्षेत्रों में शॉट खेलकर रन बनाते हैं। हम रन बनाने के अपने तरीकों और जिस पर हम दबाव बनाना चाहते हैं, उसको लेकर काफी स्पष्ट हैं।’
रिकेल्टन ने कहा, ‘कभी-कभी वह तेजी से रन बनाकर आगे निकल जाते हैं और मुझ पर से दबाव कम कर देते हैं जबकि कभी-कभी मैं तेजी से रन बना कर आगे निकल जाता हूं और उन पर से काफी दबाव कम कर देता हूं।’
उन्होंने कहा, ‘वह पांच-छह मैचों के बाद वापसी कर रहे थे इसलिए उन्होंने लय में लौटने के लिए कुछ समय लिया। इसके बाद जब वह लय में आए तो उन्होंने फिर दबाव को गेंदबाजों पर डाल दिया। उन्होंने कुछ ऐसे शॉट लगाए जिनके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूं।’
डिकॉक की मौजूदगी से खुद पर दबाव महसूस करते हैं रिकेल्टन
रिकेल्टन ने स्वीकार किया कि दक्षिण अफ्रीका के उनके सीनियर साथी विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक की मौजूदगी ने उन पर दबाव डाला। डीकॉक ने मौजूदा सत्र में पहले एक शतक लगाया था।
उन्होंने कहा, ‘सत्र की शुरुआत में क्विनी जैसे काबिल खिलाड़ी को बेंच पर बैठाए रखना आसान नहीं था। इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होना आसान नहीं था क्योंकि आप पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए थोड़ा दबाव बन जाता है। आपके कारण एक ऐसा खिलाड़ी बाहर बैठा है जो बहुत अच्छा खेल रहा है और पूरा क्रिकेट जगत उसको अंतिम एकादश में शामिल करने की मांग कर रहा है।’
रिकेल्टन ने कहा, ‘इसलिए इससे निपटने के लिए थोड़ी चुनौतियों का सामना तो करना पड़ता है। इस कारण आप खुद पर थोड़ा ज्यादा दबाव डाल सकते हैं। लेकिन इसके बाद जब उनके हाथ में चोट लगी तो मुझे एक मौका मिल गया।’
रिकेल्टन ने 83 रन बनाए और शतक से चूक गए जिससे डीकॉक ने नाखुशी जताई।
रिकेल्टन ने कहा, ‘वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे लताड़ा कि मैं शतक से चूक गया। मैं उनसे सहमत हूं।’
इस दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाज ने कहा कि उन्हें कप्तान हार्दिक पांड्या की चोट की गंभीरता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, जो पीठ दर्द के कारण इस मैच में नहीं खेल पाए थे।
उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं पता कि वह कब वापसी करेंगे। मुझे आज दोपहर में ही पता चला कि उनकी पीठ में दर्द है। इसलिए मुझे उनकी चोट की गंभीरता और स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वह जल्द वापसी करेंगे।’
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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