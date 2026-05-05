रोहित शर्मा से मैं सीखता रहता हूं, उनके पास कुछ ऐसे शॉट जो मैं सोच भी नहीं सकता: रियान रिकेल्टन

मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाज रियान रिकेल्टन ने कहा कि वह बल्लेबाजी के अलग-अलग पहलुओं पर रोहित शर्मा से सीख लेने का मौका नहीं चूकते हैं। उन्होंने कहा कि यह भारतीय सुपरस्टार कुछ ऐसे शॉट खेलता है जिनके बारे में वह सपने में भी नहीं सोच सकते।

मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाज रियान रिकेल्टन ने कहा कि वह बल्लेबाजी के अलग-अलग पहलुओं पर रोहित शर्मा से सीख लेने का मौका नहीं चूकते हैं। उन्होंने कहा कि यह भारतीय सुपरस्टार कुछ ऐसे शॉट खेलता है जिनके बारे में वह सपने में भी नहीं सोच सकते।

रिकेल्टन (83) और रोहित (84) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में मुंबई इंडियंस के लिए मजबूत जोड़ी बनाई है। उन्होंने पहले विकेट के लिए तीसरी और इस सत्र की दूसरी शतकीय साझेदारी निभाई जिससे उनकी टीम सोमवार को मुंबई के वानखेड़े मैदान में लखनऊ सुपर जायंट्स पर छह विकेट से जीत हासिल करने में सफल रही।

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मैंने उनसे टेस्ट और वनडे बैटिंग की सीख ली: रिकेल्टन रिकेल्टन ने रोहित से मिली सलाह के बारे में मैच के बाद पत्रकारों से कहा, ‘पहले साल में मैंने उनसे बल्लेबाजी को लेकर थोड़ा और सीखा। मैंने उनसे टी20 बल्लेबाजी के बारे में ही नहीं, बल्कि टेस्ट और वनडे की बल्लेबाजी के बारे में, उसकी बारीकियों और उससे जुड़ी मानसिकता के बारे में सीख ली।’

उन्होंने कहा, ‘आपको हमेशा जीवन बदलने वाली सलाह नहीं मिलती है। यह वो बातें होती हैं जो आप खेल में आगे बढ़ते हुए अलग-अलग रास्तों और अनुभवों से सीखते हैं। यह सलाह अधिकतर इस बारे में होती है कि वह दबाव को कैसे झेलते हैं, कैसे शांत बने रहते हैं, कैसे खुद की क्षमता पर भरोसा करते हैं और किस तरह से अपने खेल को अच्छी तरह से समझते हैं।’

रिकेल्टन ने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों को लक्ष्य बनाने और अपने काम के प्रति स्पष्ट नजरिया होने के कारण उनकी और रोहित की सलामी जोड़ी सफल रही है।

रोहित शर्मा और मैं एक दूसरे के पूरक: रिकेल्टन उन्होंने कहा, ‘बाएं हाथ और दाएं हाथ के बल्लेबाज के संयोजन के रूप में हम एक-दूसरे के पूरक हैं। हम अलग-अलग क्षेत्रों में शॉट खेलकर रन बनाते हैं। हम रन बनाने के अपने तरीकों और जिस पर हम दबाव बनाना चाहते हैं, उसको लेकर काफी स्पष्ट हैं।’

रिकेल्टन ने कहा, ‘कभी-कभी वह तेजी से रन बनाकर आगे निकल जाते हैं और मुझ पर से दबाव कम कर देते हैं जबकि कभी-कभी मैं तेजी से रन बना कर आगे निकल जाता हूं और उन पर से काफी दबाव कम कर देता हूं।’

उन्होंने कहा, ‘वह पांच-छह मैचों के बाद वापसी कर रहे थे इसलिए उन्होंने लय में लौटने के लिए कुछ समय लिया। इसके बाद जब वह लय में आए तो उन्होंने फिर दबाव को गेंदबाजों पर डाल दिया। उन्होंने कुछ ऐसे शॉट लगाए जिनके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूं।’

डिकॉक की मौजूदगी से खुद पर दबाव महसूस करते हैं रिकेल्टन रिकेल्टन ने स्वीकार किया कि दक्षिण अफ्रीका के उनके सीनियर साथी विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक की मौजूदगी ने उन पर दबाव डाला। डीकॉक ने मौजूदा सत्र में पहले एक शतक लगाया था।

उन्होंने कहा, ‘सत्र की शुरुआत में क्विनी जैसे काबिल खिलाड़ी को बेंच पर बैठाए रखना आसान नहीं था। इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होना आसान नहीं था क्योंकि आप पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए थोड़ा दबाव बन जाता है। आपके कारण एक ऐसा खिलाड़ी बाहर बैठा है जो बहुत अच्छा खेल रहा है और पूरा क्रिकेट जगत उसको अंतिम एकादश में शामिल करने की मांग कर रहा है।’

रिकेल्टन ने कहा, ‘इसलिए इससे निपटने के लिए थोड़ी चुनौतियों का सामना तो करना पड़ता है। इस कारण आप खुद पर थोड़ा ज्यादा दबाव डाल सकते हैं। लेकिन इसके बाद जब उनके हाथ में चोट लगी तो मुझे एक मौका मिल गया।’

रिकेल्टन ने 83 रन बनाए और शतक से चूक गए जिससे डीकॉक ने नाखुशी जताई।

रिकेल्टन ने कहा, ‘वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे लताड़ा कि मैं शतक से चूक गया। मैं उनसे सहमत हूं।’

इस दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाज ने कहा कि उन्हें कप्तान हार्दिक पांड्या की चोट की गंभीरता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, जो पीठ दर्द के कारण इस मैच में नहीं खेल पाए थे।