अब मैं युवा नहीं रहा, व्यक्तिगत उपलब्धियों से ज्यादा टीम पर फोकस; हार पर छलका पर्पल कैपधारी भुवनेश्वर का दर्द
आरसीबी के स्टार पेसर भुवनेश्वर कुमार ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ गुरुवार को उन्होंने 28 रन देकर तीन विकेट झटके। इस सीजन में उन्होंने पांचवीं बार 3 विकेट लिया। उनके शानदार प्रदर्शन के बावजूद आरसीबी 4 विकेट से मैच हार गई। इसका दर्द भुवनेश्वर कुमार के शब्दों में साफ झलका।
आईपीएल 2026 में आरसीबी के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार अपनी गेंदों से कमाल कर रहे हैं। फिलहाल वह सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में टॉप पर हैं और पर्पल कैप उनके पास है। गुजरात टाइटन्स के खिलाफ गुरुवार को उन्होंने 28 रन देकर तीन विकेट झटके। इस सीजन में उन्होंने पांचवीं बार 3 विकेट लिया है। उनके शानदार प्रदर्शन के बावजूद आरसीबी 4 विकेट से मैच हार गई। इसका दर्द भुवनेश्वर कुमार के शब्दों में साफ झलका। मैच के बाद उन्होंने कहा कि अब वह अपने करियर के ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां टीम की सफलता के आगे व्यक्तिगत उपलब्धियां बेमानी हैं। भुवनेश्वर ने कहा कि अब वह युवा नहीं है।
मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में 36 वर्ष के इस तेज गेंदबाज ने कहा, ‘यह अच्छा है कि मुझे पर्पल कैप मिला है लेकिन मैं समझता हूं कि मैं अब वहां हूं जहां कुछ व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल करने की चाहत से आगे बढ़ चुका हूं। निश्चित तौर पर मैं कुछ हासिल करना चाहता हूं लेकिन अब ये चाहत टीम के लिए ज्यादा है। मैं अब युवा नहीं रहा। असल में जब आप युवा होते हैं तब आप उन अवॉर्ड्स को जीतना चाहते हैं और जब आप अच्छा करते हैं तो ये मिलता ही है।’
आरसीबी के स्टार ने आगे कहा, ‘लेकिन जब आप टीम के लक्ष्य की तरफ काम करना चाहते हैं और आपको कोई व्यक्तिगत पुरस्कार या इनाम मिलता है तब आपको अच्छा लगता है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैं सिर्फ अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे मैनेजमेंट से विश्वास मिल रहा है। मैं यही कह सकता हूं।’
आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 155 रन बनाए थे। इस सीजन में जिस तरह टीमें बड़े से बड़े टारगेट को हासिल कर रही हैं, उसे देखते हुए इस स्कोर को डिफेंड करना मुश्किल था। हुआ भी वही। इस पर भुवनेश्वर कुमार ने कहा, ‘अगर आप इस आईपीएल को देखें तो किसी भी ग्राउंड पर लक्ष्य का पीछा करना थोड़ा बहुत आसान है क्योंकि विकेट वैसा बिहैव कर रही है और ओंस आ जाती है। लेकिन हमने टॉस नहीं जीता। हमें पहले बल्लेबाजी के लिए कहा गया। हमने गेंदबाजी में अपनी तरफ से बेस्ट की कोशिश की लेकिन हम मैच हार गए।’
गेंदबाजी के वक्त आरसीबी की रणनीति का जिक्र करते हुए भुवनेश्वर कुमार ने कहा, 'अगर आप हालात को देखें तो तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल रही थी और हमारे पास तीसरे तेज गेंदबाज रोमारियो (शेफर्ड) थे। इसलिए हम चांस लेना चाहते थे...हम रनों को रोककर मैच नहीं जीत सकते थे। हम विकेट लेकर ही जीत सकते थे और जिन गेंदबाजों ने गेंदबाजी की वे इन विकेटों को हासिल करने के लिए बेस्ट ऑप्शन थे। '
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।