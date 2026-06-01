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वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 से कमाए इतने करोड़ रुपये, जानिए कैसे-कैसे हुई उनकी छप्पर फाड़ कमाई

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 से 3.10 करोड़ रुपये कमाए। उनकी कमाई कैसे-कैसे हुई? इस बारे में जान लीजिए। उनको 1.10 करोड़ रुपये में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था। 

वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 से कमाए इतने करोड़ रुपये, जानिए कैसे-कैसे हुई उनकी छप्पर फाड़ कमाई

IPL 2026 का सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी की लगातार दूसरी जीत से ज्यादा राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के लिए जाना जाएगा। आईपीएल के इतिहास में किसी भी एक खिलाड़ी ने इतने अवॉर्ड एक सीजन में नहीं जीते, जितने वैभव सूर्यवंशी ने अपने नाम किए। ऑरेंज कैप, सबसे ज्यादा छक्के, इमर्जिंग प्लेयर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन जैसे बड़े-बड़े 5 अवॉर्ड फाइनल खेले बिना वैभव सूर्यवंशी को मिले, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस सीजन वैभव सूर्यवंशी की कमाई कितनी हुई और उसमें कितनी प्राइज मनी शामिल थी? इसके बारे में विस्तार से जान लीजिए।

सबसे पहले तो आप वैभव सूर्यवंशी की आईपीएल 2026 से हुई कमाई के बारे में जानिए कि उन्हें कितनी रकम राजस्थान रॉयल्स से मिली। राजस्थान रॉयल्स से वैभव सूर्यवंशी को 1 करोड़ 10 लाख रुपये मिले, क्योंकि इसी रकम में उन्हें रिटेन किया गया था। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में भी उनको इसी रकम में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था। इसके अलावा उन्हें 7.5 लाख रुपये प्रति मैच के हिसाब से मैच फीस के तौर पर आरआर से मिलेंगे। 14 लीग मैचों के लिए यह रकम 1.05 करोड़ रुपये बैठती है। दो मैच प्लेऑफ्स के भी उन्होंने खेले, जिसके लिए अतिरिक्त 15 लाख रुपये मैच फीस के हो जाते हैं। इसके साथ-साथ कई अवॉर्ड उनको आईपीएल 2026 फाइनल के बाद मिले, जबकि कई बार वह मैचों में भी कुछ-कुछ अवॉर्ड्स जीतने में सफल रहे।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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आईपीएल 2026 के फाइनल के बाद उनको सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप मिला। ट्रॉफी के अलावा इस अवॉर्ड के इनाम के तौर पर वैभव को 10 लाख रुपये का चेक मिला। इसके अलावा उन्हें मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इस अवॉर्ड के लिए उन्हें 15 लाख रुपये का चेक मिला। सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के लिए भी उन्हें 10 लाख रुपये इनाम के तौर पर चेक के रूप में मिले। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन भी वैभव सूर्यवंशी थे, जिसके लिए उन्हें 10 लाख रुपये मिले।

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने के लिए सुपरस्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवॉर्ड जीता, जिसके लिए 10 लाख का कैश प्राइज और टाटा की सिएरा कार इनाम के तौर पर मिली, जिसके टॉप मॉडल की एक्स शोरूम कीमत 21.29 लाख रुपये तक है। 20 लाख रुपये की कार कीमत को लेकर भी चलें तो 70 लाख से ज्यादा की रकम उनको अवॉर्ड्स के लिए ही मिल गई। कई मौकों पर उन्हें सुपरस्ट्राइकर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच और एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के के लिए 1-1 लाख का अवॉर्ड मिला है, जिसकी संख्या करीब 5 है तो इस तरह 5 लाख उनकी कमाई में और जोड़े जा सकते हैं।

वैभव सूर्यवंशी की IPL 2026 की कमाई

IPL 2026 की रिटेनरशिप फीस - 1.10 करोड़

IPL 2026 की मैच फीस टोटल - 1.20 करोड़

प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट - 15 लाख रुपये

ऑरेंज कैप - 10 लाख रुपये

सबसे ज्यादा छक्के - 10 लाख रुपये

इमर्जिंग प्लेयर - 10 लाख रुपये

सुपरस्ट्राइकर ऑफ द सीजन - 10 लाख प्लस कार 20 लाख रुपये

अलग-अलग मैचों में अवॉर्ड - 5 लाख रुपये

कुल कमाई - 3 करोड़ 10 लाख रुपये

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

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ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

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Vaibhav Suryavanshi

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