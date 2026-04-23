IPL 2026 के प्लेऑफ्स के लिए कैसे क्वालीफाई कर सकती है लखनऊ सुपर जायंट्स? जानिए समीकरण
IPL 2026 के प्लेऑफ्स के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स कैसे क्वालीफाई कर सकती है? इसके बारे में हर एक समीकरण जान लीजिए। लखनऊ की टीम 5 मुकाबले अब तक आईपीएल के 19वें सीजन में हार चुकी है।
IPL 2026 में सबसे ज्यादा खस्ता हालत इस समय कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर और लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी की है। इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन में केकेआर और एलएसजी ही दो टीमें हैं, जिन्होंने कम से कम 7 मुकाबले खेले हैं और उनमें से 5 मैचों में मात झेली है। लखनऊ सुपर जायंट्स को बुधवार 22 अप्रैल को सीजन की पांचवीं हार झेलनी पड़ी। सात मैचों के बाद सिर्फ चार ही पॉइंट्स लखनऊ सुपर जायंट्स के खाते में हैं। ऐसे में एलएसजी के फैंस के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स में कैसे पहुंच सकती है? इसका जवाब आपको भी चाहिए, तो आप इसके बारे में इस स्टोरी में जान जाएंगे।
आईपीएल के 19वें सीजन के अपने आधे लीग मैच लखनऊ सुपर जायंट्स ने खेल लिए हैं। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम एलएसजी ने सीजन की शुरुआत अच्छे अंदाज में की थी। लखनऊ की टीम ने पहले तीन में से दो मैचों में जीत दर्ज की थी, लेकिन अगले चार मैचों में लगातार हार झेली है। यहां तक कि अपने होम ग्राउंड (लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में) पर 3 मुकाबले खेल लिए हैं और तीनों मैचों में टीम को हार मिली है।
लखनऊ सुपर जायंट्स इस सीजन केकेआर के बाद दूसरी ऐसी टीम है, जो 5 मैच हार चुकी है। इस वजह से टीम के प्लेऑफ्स में जाने की संभावना कम हो गई है। हालांकि, अच्छी बात ये है कि एलएसजी अभी भी अपने दम पर आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स में पहुंच सकती है। केकेआर के भी प्लेऑफ्स में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा हैं, लेकिन यहां से एलएसजी और केकेआर को फूंक-फूंककर कदम रखना होगा।
एक से ज्यादा हार से हो जाएगा LSG का काम तमाम
लखनऊ को अभी आईपीएल 2026 में 7 मुकाबले और खेलने हैं। अगर सभी मुकाबले लखनऊ ने जीत लिए तो फिर एलएसजी अपने दम पर प्लेऑफ्स में पहुंच जाएगी, क्योंकि 18 पॉइंट लखनऊ के खाते में हो जाएंगे। आपको बता दें, 2022 के बाद से लगातार 10 टीमें आईपीएल में खेल रही हैं और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि 16 या इससे ज्यादा अंकों वाली टीमों को प्लेऑफ्स से बाहर बैठना पड़ा हो। ऐसे में लखनऊ की टीम एक से ज्यादा हार अब वहन नहीं कर पाएगी। अगर टीम बाकी बचे 7 मैचों में से दो मैच हार जाएगी तो फिर 14 अंकों तक ही पहुंच पाएगी और उस केस में या तो प्लेऑफ्स से लखनऊ को बाहर होना पड़ेगा या फिर दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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