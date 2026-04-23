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IPL 2026 के प्लेऑफ्स के लिए कैसे क्वालीफाई कर सकती है लखनऊ सुपर जायंट्स? जानिए समीकरण

Apr 23, 2026 08:48 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान
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IPL 2026 के प्लेऑफ्स के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स कैसे क्वालीफाई कर सकती है? इसके बारे में हर एक समीकरण जान लीजिए। लखनऊ की टीम 5 मुकाबले अब तक आईपीएल के 19वें सीजन में हार चुकी है।

IPL 2026 के प्लेऑफ्स के लिए कैसे क्वालीफाई कर सकती है लखनऊ सुपर जायंट्स? जानिए समीकरण

IPL 2026 में सबसे ज्यादा खस्ता हालत इस समय कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर और लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी की है। इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन में केकेआर और एलएसजी ही दो टीमें हैं, जिन्होंने कम से कम 7 मुकाबले खेले हैं और उनमें से 5 मैचों में मात झेली है। लखनऊ सुपर जायंट्स को बुधवार 22 अप्रैल को सीजन की पांचवीं हार झेलनी पड़ी। सात मैचों के बाद सिर्फ चार ही पॉइंट्स लखनऊ सुपर जायंट्स के खाते में हैं। ऐसे में एलएसजी के फैंस के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स में कैसे पहुंच सकती है? इसका जवाब आपको भी चाहिए, तो आप इसके बारे में इस स्टोरी में जान जाएंगे।

आईपीएल के 19वें सीजन के अपने आधे लीग मैच लखनऊ सुपर जायंट्स ने खेल लिए हैं। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम एलएसजी ने सीजन की शुरुआत अच्छे अंदाज में की थी। लखनऊ की टीम ने पहले तीन में से दो मैचों में जीत दर्ज की थी, लेकिन अगले चार मैचों में लगातार हार झेली है। यहां तक कि अपने होम ग्राउंड (लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में) पर 3 मुकाबले खेल लिए हैं और तीनों मैचों में टीम को हार मिली है।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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लखनऊ सुपर जायंट्स इस सीजन केकेआर के बाद दूसरी ऐसी टीम है, जो 5 मैच हार चुकी है। इस वजह से टीम के प्लेऑफ्स में जाने की संभावना कम हो गई है। हालांकि, अच्छी बात ये है कि एलएसजी अभी भी अपने दम पर आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स में पहुंच सकती है। केकेआर के भी प्लेऑफ्स में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा हैं, लेकिन यहां से एलएसजी और केकेआर को फूंक-फूंककर कदम रखना होगा।

एक से ज्यादा हार से हो जाएगा LSG का काम तमाम

लखनऊ को अभी आईपीएल 2026 में 7 मुकाबले और खेलने हैं। अगर सभी मुकाबले लखनऊ ने जीत लिए तो फिर एलएसजी अपने दम पर प्लेऑफ्स में पहुंच जाएगी, क्योंकि 18 पॉइंट लखनऊ के खाते में हो जाएंगे। आपको बता दें, 2022 के बाद से लगातार 10 टीमें आईपीएल में खेल रही हैं और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि 16 या इससे ज्यादा अंकों वाली टीमों को प्लेऑफ्स से बाहर बैठना पड़ा हो। ऐसे में लखनऊ की टीम एक से ज्यादा हार अब वहन नहीं कर पाएगी। अगर टीम बाकी बचे 7 मैचों में से दो मैच हार जाएगी तो फिर 14 अंकों तक ही पहुंच पाएगी और उस केस में या तो प्लेऑफ्स से लखनऊ को बाहर होना पड़ेगा या फिर दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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