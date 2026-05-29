वैभव सूर्यवंशी IPL में 100 छक्के पूरे करने से कितने कदम दूर? इस मामले में बनेंगे नंबर-1

वैभव सूर्यवंशी की नजरें अब IPL में छक्कों का शतक पूरा करने पर होगी। वह अभी तक 22 मैचों में 89 छक्के लगा चुके हैं। वह आईपीएल में 100 छक्के पूरा करने से मात्र 11 शॉट्स दूर है। अगर उनकी टीम फाइनल तक पहुंचती है तो निश्चित तौर पर वह इसी सीजन 100 छक्के पूरा कर लेंगे।

वैभव सूर्यवंशी आज गुजरात टाइटंस के तगड़े बॉलिंग अटैक को तहस-नहस करने उतरेंगे, जिसमें कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान जैसे गेंदबाज शामिल है। IPL 2026 के क्वालीफायर-2 में आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में होना है। जीटी की टीम अपना पिछला मैच क्वालीफायर-1 में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हारकर यहां पहुंची है, वहीं आरआर ने एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद को धूल चटाई थी। राजस्थान की जीत के हीरो वैभव सूर्यवंशी रहे थे, जिन्होंने 12 छक्कों की मदद से 97 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। आज भी राजस्थान उनसे ऐसी ही पारी की उम्मीद करेगा।

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वैभव सूर्यवंशी की नजरें एक और नया इतिहास लिखने पर वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में छक्कों के शतक से मात्र 11 कदम दूर हैं। वैभव सूर्यवंशी ने अपने IPL करियर में अभी तक खेले 402 गेंदों पर 89 छक्के लगाए हैं। अगर आज वह गुजरात टाइटंस के खिलाफ 11 छक्के लगाते हैं तो इतिहास रच देंगे। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में सबसे कम गेंदों पर 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे।

फिलहाल यह रिकॉर्ड आंद्रे रसेल के नाम है। आंद्रे रसेल ने यह मुकाम 657 गेंदों में हासिल किया था। वैभव सूर्यवंशी के पास यह रिकॉर्ड हासिल करने के लिए काफी समय है।

अगर आज वह 11 छक्के लगाने में नाकाम रहते हैं और उनकी टीम फाइनल तक नहीं पहुंच पाती तो वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल में 100 छक्के पूरा करने के लिए अगले सीजन तक का इंतजार करना होगा।

वैभव सूर्यवंशी की नजरें ऑरेंज कैप पर भी वैभव सूर्यवंशी फिलहाल IPL 2026 ऑरेंज कैप की रेस में 680 रनों के साथ पहले पायदान पर चल रहे हैं। गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन और शुभमन गिल उनके प्रतिद्वंद्वि हैं। अगर आज राजस्थान रॉयल्स गुजरात टाइटंस को टूर्नामेंट से बाहर कर देती है तो निश्चित रूप से इस सीजन की ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी के सिर ही सजेगी। इनके अलावा आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली 600 रनों के साथ 6ठे पायदान पर हैं।

GT vs RR स्क्वॉड गुजरात टाइटंस स्क्वॉड: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेट कीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलवंत खेजरोलिया, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, कुमार कुशाग्र, रविश्रीनिवासन साई किशोर, ल्यूक वुड, कॉनर एस्टरहुइज़न, इशांत शर्मा, जयंत यादव, शाहरुख खान, मानव सुथार, अरशद खान, गुरनूर बराड़, अशोक शर्मा