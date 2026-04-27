लखनऊ सुपर जायंट्स कैसे कर सकती है IPL 2026 के प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई? जानिए हर एक समीकरण
लखनऊ सुपर जायंट्स IPL 2026 में अब तक 6 मैच हार चुकी है। ऐसे में क्या एलएसजी आईपीएल के 19वें सीजन के प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई कर सकती है? इसके बारे में हर एक समीकरण जान लीजिए।
लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी को IPL 2026 की लगातार पांचवीं और सीजन की छठी हार मिली है। 8 मैच लखनऊ की टीम ने खेल लिए हैं और सिर्फ दो ही मैच जीते हैं। चार अंक ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम के खाते में हैं। आईपीएल के 19वें सीजन की पॉइंट्स टेबल में टीम सबसे आखिरी पायदान पर है। ऐसे में क्या लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स में पहुंच सकती है? इसका जवाब आपको इस स्टोरी में मिल जाएगा कि एलएसजी के प्लेऑफ्स में पहुंचने के समीकरण क्या-क्या हैं?
1. सबसे पहली बात तो यह कि लखनऊ सुपर जायंट्स अभी भी अपने दम पर आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई कर सकती है। इसके लिए टीम को करना ये होगा कि बाकी के बचे 6 मुकाबले जीतने होंगे। इसके बाद टीम के खाते में 16 पॉइंट्स हो जाएंगे। 2022 से 10 टीमें टूर्नामेंट का हिस्सा हैं। उस ट्रेंड को देखें तो कोई भी टीम 16 अंकों के साथ प्लेऑफ्स की रेस से बाहर नहीं हुई है। अगर एलएसजी 16 अंक तक पहुंचती है तो फिर आराम से प्लेऑफ्स में पहुंच जाएगी।
2. लखनऊ सुपर जायंट्स ज्यादा से ज्यादा एक हार इस सीजन अफॉर्ड कर सकती है। बाकी बचे अगर 6 मैचों में से एक मैच में टीम को हार मिलती है तो टीम 14 अंकों तक पहुंच पाएगी। उस केस में टीम के प्लेऑफ्स में पहुंचने के चांस तो होंगे, लेकिन टीम के दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा। इसके अलावा अपने नेट रन रेट का भी ख्याल रखना होगा, जो कि मौजूदा समय में बहुत ही ज्यादा खराब है।
3. अगर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम बाकी बचे 6 मैचों में से दो मैच हार जाती है तो प्लेऑफ्स की रेस से आधिकारिक तौर पर एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि उस केस में एलएसजी ज्यादा से ज्यादा 12 अंक तक पहुंच पाएगी। 12 अंकों के साथ प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई करना संभव नहीं है, क्योंकि एक टीम तो 7 मैचों के बाद ही 13 अंकों तक पहुंच गई है, जबकि तीन टीमों के खाते में 10-10 अंक 7 या 8 मैचों के बाद हो चुके हैं। ऐसे में आगे की राह लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बहुत मुश्किल नजर आ रही है।
क्या है टीम के साथ समस्या?
आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स की सबसे बड़ी समस्या उनकी बल्लेबाजी है। कप्तान ऋषभ पंत से लेकर मिचेल मार्श, एडेन मारक्रम, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी समेत कई बल्लेबाज रन बनाने के लिए तरस रहे हैं। कभी कोई तो कभी किसी बल्लेबाज ने अर्धशतक जड़े हैं, लेकिन उतनी प्रभावशाली पारी लगातार नजर नहीं आई हैं। यही कारण है कि लखनऊ को लगातार हार पर हार मिल रही है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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