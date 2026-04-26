986 रनों के साथ टूटा IPL में एक दिन में सबसे ज्यादा रन बनने का रिकॉर्ड, पहली बार हुआ ऐसा

IPL में शनिवार, 25 अप्रैल 2026 का दिन यादगार रहा। DC vs PBKS और RR vs SRH डबल हेडर में रनों की बौछार हुई। चारों टीमों ने मिलकर एक दिन आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया।

IPL में शनिवार, 25 अप्रैल 2026 का दिन दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने मिलकर यादगार बनाया। शनिवार को हुए इस डबल हेडर मुकाबले में रनों की खूब बौछार हुई। यह बौछार ऐसी थी कि आईपीएल के इतिहास में एक दिन में सबसे ज्यादा रन बनने का रिकॉर्ड टूट गया। जी हां, DC vs PBKS और RR vs SRH मुकाबले में कुल मिलाकर 986 रन बने, जो आईपीएल के इतिहास में एक दिन में बने अब तक के सबसे ज्यादा रन है। आईपीएल इतिहास में पहली बार एक दिन में 900 रन का आंकड़ा पार हुआ है। इससे पहले रिकॉर्ड 899 रनों का था।

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27 अप्रैल 2024 को 899 रनों का रिकॉर्ड डे दर्ज किया गया था, जब दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 257 रन बनाकर, 10 रनों से जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरे मुकाबले में राजस्थान ने 196 रनों का टारगेट 19 ओवर में ही चेज कर डाला था।

अब यह रिकॉर्ड पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आईपीएल की सबसे बड़ी और सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पांचवीं सबसे बड़ी रनचेज के साथ तोड़ा है। आईए जानते हैं DC vs PBKS और RR vs SRH मैच में क्या-क्या हुआ?

DC vs PBKS मैच में रचा गया इतिहास टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 264 रन बोर्ड पर लगाए। केएल राहुल ने 152 रनों की नाबाद पारी खेली, यह किसी भी भारतीय द्वारा आईपीएल में खेली गई सबसे बड़ी पारी है। राहुल के अलावा नीतिश राणा ने 91 रनों का योगदान दिया। हालांकि उनकी इस मेहनत पर पंजाब किंग्स ने पानी फेर दिया। प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर के तूफानी अर्धशतकों के दम पर पंजाब ने इस पहाड़ जैसे स्कोर को 7 गेंदें शेष रहते ही हासिल कर लिया। यह आईपीएल क्या टी20 क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी रनचेज है।