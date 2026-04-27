वैभव सूर्यवंशी के बैट में शायद AI चिप; पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट ने की लैब में भेजने की मांग
पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट नोमान नियाज ने कहा है कि हो सकता है कि वैभव सूर्यवंशी एआई चिप लगे बैट से खेल रहे हैं जिससे पावर जेनरेट हो रहा है। नियाज ने ये बातें हल्के-फुल्के अंदाज में कही है, जिसका मकसद शायद ये बताना था कि 15 साल का ये लड़का अविश्वसनीय क्रिकेट खेल रहा है।
महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी बल्ले से ऐसा धमाल मचा रहे कि लोग दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो रहे हैं। गेंदबाजों के लिए वह खौफ का दूसरा नाम बन चुके हैं। बड़े से बड़ा गेंदबाज भी वैभव सूर्यवंशी के सामने जैसे बेबस नजर आता है। इस बीच पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट नोमान नियाज ने तो यहां तक कह दिया है कि हो सकता है कि वैभव सूर्यवंशी एआई चिप लगे बैट से खेल रहे हैं जिससे पावर जेनरेट हो रहा है। नियाज ने ये बातें हल्के-फुल्के अंदाज में कही है, जिसका मकसद ये बताना है कि 15 साल का ये लड़का अविश्वसनीय क्रिकेट खेल रहा है।
वैभव सूर्यवंशी ने पिछले साल सिर्फ 35 गेंद में शतक जड़ा था जो आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक था। आईपीएल 2026 में भी उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सिर्फ 36 गेंद में शतक जड़ा जो आईपीएल इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक है। एसआरएच के खिलाफ उनकी खेली गई तूफानी पारी के बाद नियाज ने कहा कि जिस तरह WADA खिलाड़ियों का डोप टेस्ट करते है, उसी तरह वैभव सूर्यवंशी की भी जांच होनी चाहिए। वह संभवतः अपने बैट में एआई चिप का इस्तेमाल कर रहे हैं।
नियाज ने 'स्मैशहिट' शो पर कहा, ‘यार, आप खुद सोचिए, उस लड़के ने जो किया है न, वाकई चेक कराइए। WADA जैसे डोपिंग चेक करता है न, इसको भी लैब में भेजे, इसको भी चेक करें। वह शायद अपने बैट में AI चिप का इस्तेमाल करता है। वह अविश्वसनीय है। क्या खिलाड़ी है। यह मुझे सोचने के लिए मजबूर कर रहा कि क्या लड़का है ये? जब आप 18 के होते हैं तब शरीर मसल, बाइसेप और ट्राइसेप बनाता है। यह तो सिर्फ 16 का है। वह तब पैदा हुआ जब विराट कोहली वर्ल्ड चैंपियन थे। उसके पास जितना पावर है, उससे ज्यादा टेक्निक है। वह कलाइयों का खिलाड़ी है। उसके आर्क को देखिए, वह पूरा 360 डिग्री का इस्तेमाल करता है।’
वैभव सूर्यवंशी ने पिछले साल आईपीएल में डेब्यू किया था। अपने डेब्यू सीजन में ही उन्होंने 35 गेंद में शतक जड़कर सनसनी फैला दी थी। उसके बाद से वह लगातार बल्ले से गदर काट रहे हैं। आईपीएल 2026 में उनका बल्ला खूब गरज रहा है।
वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन में अब तक 8 मैच खेले हैं जिसमें 234.87 के स्ट्राइक रेट और 44.62 के औसत से 357 रन बनाए हैं। फिलहाल वह इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर हैं।
आईपीएल 2026 से पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत ए और इंडिया अंडर 19 के लिए जबरदस्त प्रदर्शन किए थे। अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में तो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 80 गेंदों में 175 रनों की तूफानी पारी खेली थी जिसकी वजह से टीम लगातार दूसरी बार चैंपियन बनी।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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