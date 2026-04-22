क्रिस गेल और आंद्रे रसेल के क्लब में शामिल हुए हेनरिक क्लासेन, आईपीएल में रच दिया इतिहास
सनराइजर्स हैदराबाद के तूफानी बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने इतिहास रच दिया है। वह आईपीएल इतिहास में सबसे कम पारियों में 100 छक्के जड़ने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इस एलिट लिस्ट में उनसे ऊपर सिर्फ दो खिलाड़ी हैं- यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल और आंद्रे रसेल।
सनराइजर्स हैदराबाद के तूफानी बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने इतिहास रच दिया है। वह आईपीएल इतिहास में सबसे कम पारियों में 100 छक्के जड़ने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इस एलिट लिस्ट में उनसे ऊपर सिर्फ दो खिलाड़ी हैं- यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल और आंद्रे रसेल। क्लासेन ने ये कारनामा मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में किया। उन्होंने अपनी छोटी मगर विस्फोटक पारी में 3 छक्के जड़े। हालांकि ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे चल रहे क्लासेन अपनी ही टीम के साथी अभिषेक शर्मा से महज 3 रन से पिछड़ गए हैं।
आईपीएल में तीसरा सबसे तेज छक्कों का सैकड़ा
दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद के दबदबे वाले मैच के दौरान हेनरिक क्लासेन ने आईपीएल में 100 छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल की। उन्होंने इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए सिर्फ 52 पारियां खेली। आईपीएल इतिहास में सबसे कम पारियों में 100 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। उन्होंने सिर्फ 37 पारियों में ही सिक्स का शतक पूरा किया था। दूसरे नंबर पर आंद्रे रसेल हैं जिन्होंने अपनी 47वीं पारी में छक्कों का सैकड़ा पूरा किया था।
हेनरिक क्लासेन ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में सिर्फ 13 गेंदों में 37 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 3 चौके और इतने ही छक्के जड़े। उनका स्ट्राइक रेट 284.61 रहा। अभिषेक शर्मा भी शतक बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने 68 गेंदों में 135 रन की अपनी पारी के दौरान 10 चौके उतने ही छक्के जड़े।
ऑरेंज कैप की रेस में अभिषेक शर्मा से पिछड़े क्लासेन
मैच शुरू होने से पहले हेनरिक क्लासेन आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में टॉप पर थे, लेकिन एसआरएच की पारी खत्म होते-होते अभिषेक शर्मा ने उन्हें पछाड़ दिया।
हेनरिक क्लासेन ने आईपीएल 2026 में अब तक 7 मैचों में 53.33 के शानदार औसत और 153 के स्ट्राइक रेट से 320 रन बनाए हैं। इसमें उनके 3 अर्धशतक भी शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने 22 चौके और 13 छक्के जड़े हैं। वह फिलहाल इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं।
अभिषेक शर्मा अब आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। वह हेनरिक क्लासेन से सिर्फ 3 रन आगे हैं। शर्मा ने अब तक 7 मैचों में 53.83 के जबरदस्त औसत और 215.53 के तूफानी स्ट्राइक रेट के साथ 323 रन बनाए हैं। इसमें उनके 2 अर्धशतक और एक शतक शामिल हैं। अभिषेक शर्मा ने इस सीजन में अब तक 25 चौके और 27 छक्के जड़े हैं।
पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर पहुंची SRH
दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का दबदबा दिखा। मैच में जीत के साथ टीम अब राजस्थान रॉयल्स को पछाड़कर आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए उसने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 242 रन बनाए थे। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 195 रन ही बना पाई। इस तरह उसे 47 रन से शिकस्त झेलनी पड़ी। शतकवीर अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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