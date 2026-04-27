सुनील नरेन के सामने वह बेस्ट ऑप्शन थे; जस्टिन लेंगर ने किया निकोलस पूरन को सुपर ओवर में भेजने का बचाव
लखनऊ सुपर जॉइंट्स को केकेआर के खिलाफ सुपर ओवर में निकोलस पूरन को उतारना महंगा पड़ा। वह पहली ही गेंद पर आउट हो गए। इस बीच लखनऊ सुपर जॉइंट्स के हेड कोच जस्टिन लेंगर ने पूरन को सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए उतारने के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने तो यहां तक कहा कि नरेन के खिलाफ पूरन बेस्ट ऑप्शन थे।
आईपीएल 2026 में रविवार को सुपर ओवर तक चले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स को हरा दिया। इस सीजन में एलएसजी की ये लगातार पांचवीं हार थी और अब वह पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे दसवें पायदान पर है। इस मैच में सुपर ओवर के दौरान निकोलस पूरन को बल्लेबाजी के लिए उतारने के एलएसजी के फैसले की काफी आलोचना हो रही है। खराब फॉर्म से जूझ रहे पूरन पूरे सीजन में रनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन कप्तान ऋषभ पंत ने उन्हें सुपर ओवर में उतार दिया। पहली ही गेंद पर वह आउट हो गए। हालांकि एलएसजी के हेड कोच जस्टिन लेंगर ने निकोलस पूरन को सुपर ओवर में भेजे जाने के फैसले का बचाव किया है।
मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेंगर ने कहा कि उन्हें लगा कि सुपर ओवर में सुनील नरेन के खिलाफ निकोलस पूरन बेस्ट ऑप्शन होंगे।
एलएसजी के हेड कोच ने कहा, 'हम जानते थे कि सुनील नरेन गेंदबाजी करेंगे और अगर आप निकी (पूरन) के रिकॉर्ड को देखते हैं तो वर्ल्ड क्रिकेट में नरेन का उनसे ज्यादा सामना किसी ने नहीं किया होगा। इसलिए हमें लगा कि वह बेस्ट होगा। मुझे पता था कि वह फॉर्म में नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि अगर कोई सुपर ओवर हैंडल कर सकता है तो वह निकी पूरन ही है। और आप अपने बेस्ट प्लेयर्स को सपोर्ट तो करते ही हैं न? आप यही तो करते हैं।'
लेंगर ने आगे कहा, ‘वह संघर्ष कर रहा है लेकिन अगर आप नंबर्स को देखेंगे तो निकी से बेहतर कोई भी नरेन को नहीं खेल सकता है जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया।’
निकोलस पूरन को सुपर ओवर में उतारने के फैसले की आलोचना इसलिए भी हो रही है कि सुपर ओवर में उनका रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है। एक तो वह आईपीएल 2026 में बिलकुल भी लय में नहीं दिख रहे और ऊपर से सुपर ओवर में वह पहले भी डिजास्टर साबित हुए हैं। इस मैच में उन्होंने 12 गेंद में 9 रन बनाए थे और वरुण चक्रवर्ती का शिकार हुए थे। उसके बाद भी उन्हें सुपर ओवर में उतारा गया। इससे पहले वह अलग-अलग मौकों पर 4 बार सुपर ओवर में उतर चुके थे और 9 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाए थे। रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ सुनील नरेन के सुपर ओवर की पहली ही गेंद पर वह आउट हो गए।
इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रिंकू सिंह के नाबाद 83 रनों की बदौलत 7 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाए थे। जवाब में लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम भी निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 155 रन ही बना पाई। इसके बाद मैच सुपर ओवर में गया।
केकेआर की तरफ से सुनील नरेन ने सुपर ओवर फेंका। एलएसजी की तरफ से निकोलस पूरन और ऐडन मारक्रम बल्लेबाजी के लिए उतरे। नरेन ने पहली ही गेंद पर पूरन को आउट कर दिया। उसके बाद ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए उतरे और 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर नरेन ने मारक्रम को भी आउट कर दिया। सुपर ओवर में 2 विकेट गिर गए और इस तरह केकेआर को जीत के लिए सुपर ओर में सिर्फ 2 रन का लक्ष्य मिला। पिंस यादव की पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह ने चौका जड़कर केकेआर को जीत दिला दी।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।