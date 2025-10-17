वह 14 साल का नहीं हो सकता; वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देख हैरान रह गया था ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज

Cricket Logo
संक्षेप: रवि शास्त्री ने खुलासा किया है कि वैभव सूर्यवंशी ने जब आईपीएल 2025 में तूफानी शतक जड़ा था तब ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन हैरान रह गए थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि 14 वर्ष का एक लड़का इस तरह की बल्लेबाजी कर रहा है।

Fri, 17 Oct 2025 01:08 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
महज 14 साल की उम्र में आईपीएल 2025 में टूर्नामेंट के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक जड़ने के बाद वैभव सूर्यवंशी दुनियाभर में एक नई क्रिकेट सनसनी बनकर उभरे। तब से वह लगातार अपनी बेखौफ बैटिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडिया ए की तरफ से इंग्लैंड ए के खिलाफ और बाद में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भी उनका दमदार प्रदर्शन दिखा। पूर्व क्रिकेटर और भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री को तो सूर्यवंशी सचिन तेंदुलकर की याद दिलाते हैं। उन्होंने खुलासा किया है कि वैभव सूर्यवंशी को खेलते हुए देखकर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ओपनर रहे मैथ्यू हेडन हैरान रह गए थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई 14 साल का लड़का ऐसा क्रिकेट खेल सकता है।

वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने पिछले आईपीएल सीजन से पहले 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा था। तब उनकी उम्र 13 साल की थी। वह आईपीएल की नीलामी में शामिल होने और बिकने वाले अब तक के सबसे युवा खिलाड़ी हैं। बाद में जब आईपीएल 2025 में उन्होंने अपना पहला मैच खेला तो वह इस लीग के इतिहास में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने। वह इकलौते ऐसे खिलाड़ी बने जो 2008 में आईपीएल शुरू होने के बाद पैदा हुए और फिर इस लीग में खेले।

इस साल 28 अप्रैल को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में सिर्फ 35 गेंद में शतक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 11 छक्के जड़े। ये आईपीएल के इतिहास में किसी भी भारतीय खिलाड़ी का सबसे तेज शतक है। लीग में उनसे तेज शतक सिर्फ वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने जड़ा है।

रवि शास्त्री ने LiSTNR Sport पॉडकास्ट के विलो टॉक शो पर उस मैच की यादें ताजा करते हुए बताया, 'मैं चकित था। मैं जयपुर में उस मैच में कॉमेंट्री कर रहा था। मैंने चौथे ओवर में कॉमेंट्री शुरू की। उस वक्त हमारे पास एक कॉमेंटेटर कम था इसलिए मैंने देर तक कॉमेंट्री की। नौंवे और 10वें ओवर तक वह शतक तक पहुंच गया। पूरा कर लिया। वह मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा की गेंदों को एक्स्ट्रा कवर और मिडविकेट में उड़ा रहा था। हायडोस (मैथ्यू हेडन) वहां थे और उन्होंने कहा- ओह, वह 14 साल का नहीं हो सकता। तब मैंने कहा- चलो, शांत हो जाओ।'

शास्त्री ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी उन्हें सचिन तेंदुलकर की याद दिलाता है। उन्होंने कहा, 'उसके (सूर्यवंशी) लिए अब सबसे मुश्किल समय है। उसने इतनी कम उम्र में ऐसी छवि बना ली है जैसे सचिन ने किया है। अब अगले दो या तीन सालों में उसे किसी ऐसे शख्स की जरूरत पड़ेगी जो उसे गाइड कर सके।'