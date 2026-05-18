क्या पकड़ी गई वैभव सूर्यवंशी की 'कमजोरी'? RR कोच ने गेंदबाजों को चुनौती देते हुए कहा- ऐसा करते रहें

वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर पचासा का आंकड़ा पार नहीं कर सके। वह दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चार रनों से फिफ्टी से चूके। आरआर के बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ ने सूर्यवंशी को लेकर खुलकर बात की।

राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के 15 वर्षीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में जमकर महफिल लूट रहे हैं। वह शुरुआत से ही गेंदबाजों की बखिया उधेड़ने लगते हैं। सूर्यवंशी टीम को तेज शुरुआत दे रहे हैं लेकिन अब बड़े स्कोर बनाना बंद कर दिया है। उन्होंने 25 अप्रैल के बाद से एक बार भी पचास का आंकड़ा नहीं छुआ। हालांकि, उनके बल्ले से 40 प्लस और 30 प्लस स्कोर की कोई कमी नहीं है। सूर्यवंशी रविवार को दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के खिलाफ सिर्फ चार रनों से अर्धशतक से चूके। उन्होंने 21 गेंदों में 46 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और तीन छक्के शामिल हैं। उन्हें तेज गेंदबाज माधव तिवारी ने धीमी गेंद पर आउट किया। क्या गेंदबाज द्वारा रफ्तार कम करना सूर्यवंशी की कमजोरी साबित हो रहा है? आरआर के बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ ऐसा नहीं मानते। राठौड़ ने गेंदबाजों को चुनौती दी कि वे सूर्यवंशी खिलाफ ऐसा करते रहें ताकि ओपनर और बेहतर हो सके।

'कोई भी परफेक्ट नहीं होता' राजस्थान ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 193/8 का स्कोर बनाया। जवाब में डीसी ने चार गेंद बाकी रहते पांच विकेट से जीत हासिल की। मैच के बाद राठौड़ ने कहा, ''कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कहीं न कहीं कोई न कोई कमजोरी होती है। वैभव के लिए स्लो बॉल कोई कमजोरी नहीं है। मैं चाहूंगा कि गेंदबाज इसका इस्तेमाल करते रहें। खासकर, उस तरह की पिच पर जहां गेंद थोड़ी ग्रिप कर रही हो, किसी भी बल्लेबाज के खिलाफ पेस में बदलाव करना अच्छा रहता है।''

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'मुझे उम्मीद है कि ऐसा करेगा' उन्होंने आगे कहा, ''सिर्फ वैभव ही एक स्पेशल प्लेयर नहीं है। मुझे लगता है कि उसकी काबिलियत और वह कितना अच्छा खिलाड़ी है, इस बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। एक बार फिर उसने हमें बहुत अच्छी शुरुआत दी, विशेषकर पिच को देखते हुए। मुझे उम्मीद है कि वह अपनी किसी एक पारी को बड़ी पारी में बदलेगा और आखिर तक टिककर खेलेगा। और जिस तरह से वह बल्लेबाज़ी कर रहा है, जिस तरह से वह तैयारी करता है, मुझे पूरा यकीन है कि वह दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। हम उसकी ऐसी ही कोई एक पारी जरूर देखेंगे, जिसे वह सचमुच एक बड़ी पारी में बदलेगा। जिस तरह से वह बल्लेबाजी कर रहा है, हम उससे काफी खुश हैं। हम चाहते हैं कि वह इसी तरह बल्लेबाजी करता रहे।''