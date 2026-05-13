हार्दिक पांड्या अगले मैच से भी बाहर, एमएस धोनी का लखनऊ का टिकट बुक; CSK फैंस के लिए गुड न्यूज
हार्दिक पांड्या और एमएस धोनी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। हार्दिक पांड्या धर्मशाला एमआई के अगले मैच के लिए नहीं जाएंगे, जबकि धोनी सीएसके के अगले मैच के लिए लखनऊ जा सकते हैं।
IPL 2026 के प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो चुकी मुंबई इंडियंस को अगले मैच में भी शायद अपने कप्तान का साथ नहीं मिलने वाला है। हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस के साथ धर्मशाला के लिए यात्रा नहीं की है, जहां गुरुवार 14 मई को एमआई को मेजबान पंजाब किंग्स से भिड़ना है। सोमवार को ही एमआई के खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंच गए थे। इस ग्रुप में कप्तान हार्दिक पांड्या नजर नहीं आए। वे बैक स्पाज्म से गुजर रहे हैं। उधर, महेंद्र सिंह धोनी को लेकर भी अपडेट आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि वे सीएसके के अगले मैच के लिए लखनऊ जाने वाले हैं।
हार्दिक पांड्या पिछले दो मैच कमर में दर्द के चलते नहीं खेले हैं। हार्दिक धर्मशाला नहीं गए हैं तो माना जा रहा है कि वे एक और मैच मिस कर सकते हैं। वे मुंबई में रहकर ही रिहैब करेंगे। हालांकि, आज यानी बुधवार 13 मई को भी वे वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना कम है, क्योंकि टीम अब टूर्नामेंट से बाहर हो गई है और वे खुद को समय दे सकते हैं। हार्दिक पांड्या पिछले मैच में भी देर से टीम से जुड़े थे और मैच में नहीं खेले थे। क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, एमआई का मेडिकल स्टाफ मुंबई में उनकी चोट का आकलन कर रहा है।
सोशल मीडिया पर तो यहां तक कहा जा रहा है कि हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के बीच सबकुछ ठीक नहीं है। इंस्टाग्राम पर भी हार्दिक पांड्या ने एमआई को अनफॉलो करके फिर से फॉलो किया है। हालांकि, यह सब अफवाह ही हैं, क्योंकि भारी भरकर राशि में एमआई ने उन्हें रिटेन किया था और जीटी के साथ एक क्लोज डील में उन्हें अपने साथ जोड़ा था। हार्दिक पांड्या इस सीजन 8 मैच एमआई के लिए खेले हैं। उनमें बल्ले से सिर्फ 146 रन और बॉल से सिर्फ चार विकेट उनको मिले हैं।
धोनी का लखनऊ का टिकट बुक
क्रिकबज की ही रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एमएस धोनी का लखनऊ का टिकट बुक हो गया है। एमएस धोनी लखनऊ के लिए टीम के साथ ट्रेवल कर सकते हैं। अगर अंत समय पर धोनी ने अपना मन बदला तो शायद वे फ्लाइट को मिस करें, लेकिन इसकी संभावना कम है। यहां तक कि उन्हें प्लेइंग ट्वेल्व (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ) में भी जगह मिलने की संभावना है। धोनी अभी तक चोट की वजह से टीम से बाहर थे, लेकिन अब काफ इंजरी से उबर चुके हैं और खेलने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। धोनी कई मैचों में चेन्नई से बाहर नहीं गए हैं। मुंबई और हैदराबाद में ही वे अवे गेम्स में टीम के साथ नजर आए थे।
फ्रेंचाइजी के CEO काशी विश्वनाथन ने कन्फर्म किया कि मैनेजमेंट ने बाकी टीम के साथ लखनऊ के लिए धोनी का फ्लाइट टिकट बुक कर दिया है और उन्हें उम्मीद है कि पूर्व कप्तान यह ट्रिप करेंगे। आपको बता दें, धोनी ने इस सीजन एक भी मैच नहीं खेला है। उम्मीद की जा रही है कि टूर्नामेंट के आखिरी कुछ मैचों में वे खेल सकते हैं। अगर लखनऊ में नहीं खेले तो फिर चेन्नई में वे जरूर आपको प्लेइंग ट्वेल्व में नजर आएंगे। 15 मई को लखनऊ में 18 मई को घर पर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सीएसके को खेलना है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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