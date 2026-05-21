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हार्दिक पांड्या की बीच मैदान पर ये हरकत BCCI को भी नहीं आई रास, ठोक दिया जुर्माना; एक डिमेरिट पॉइंट भी

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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हार्दिक पांड्या के लिए आईपीएल बतौर खिलाड़ी और कप्तान आईपीएल 2026 का सीजन निराशाजनक रहा है। केकेआर के खिलाफ मैच के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो बीसीसीआई को भी पसंद नहीं आया। उन्होंने हार्दिक पर जुर्माना ठोक दिया।

हार्दिक पांड्या की बीच मैदान पर ये हरकत BCCI को भी नहीं आई रास, ठोक दिया जुर्माना; एक डिमेरिट पॉइंट भी

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एमआई की टीम का लगातार खराब प्रदर्शन जारी है, इस बीच कप्तान हार्दिक पांड्या पर बीसीसीआई ने जुर्माना भी ठोक दिया है। हार्दिक पांड्या ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच के दौरान कुछ ऐसी हरकत कर दी जो बीसीसीआई को भी पसंद नहीं आई। बोर्ड ने पांड्या पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ उनके खाते में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिया है। बता दें, केकेआर ने एमआई को 4 विकेट से हराकर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा है। वहीं एमआई की यह इस सीजन की 13 मैचों में 9वीं हार है।

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IPL की रिलीज के अनुसार, ‘मुंबई इंडियंस (एमआई) के कप्तान हार्दिक पांड्या पर बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ ईडन गार्डन्स में मैच नंबर 65 के दौरान खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों के लिए आईपीएल की आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए मैच फीस का 10% जुर्माना और एक डिमेरिट प्वाइंट भी जमा किया गया है।

हार्दिक पांड्या को आईपीएल की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन करते पाया गया, जो "मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण या कपड़े, मैदान के उपकरण या फिक्स्चर और फिटिंग के दुरुपयोग" से संबंधित है।

यह घटना मैच की दूसरी पारी के 10वें ओवर की चौथी गेंद पर हुई, जब हार्दिक पांड्या अपने रन-अप पर वापस जाते समय जोर से विकेट की बेल्स गिरा दी।

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हार्दिक पांड्या ने अपराध स्वीकार किया और मैच रेफरी - राजीव सेठ द्वारा लगाए गए जुर्माने को स्वीकार कर लिया।’

मनीष पांडे ने लगाए 2 बैक टू बैक चौके

हार्दिक पांड्या के 10वें ओवर की बात करें तो, केकेआर के बल्लेबाज मनीष पांडे ने उन्हें दो गेंदों पर लगातार दो चौके लगाए थे, जिसके बाद निराश होकर हार्दिक पांड्या ने बीच मैदान पर यह हरकत की।

इन दो चौकों से पहले हार्दिक पांड्या ने रॉवमैन पॉवेल को आउट करने का मौका बनाया था। मगर रॉबिन मिंज और दीपक चाहर के कॉमेडी ऑफ एरर की वजह से गेंद दोनों खिलाड़ियों के बीच में गिर गई और हार्दिक पांड्या को विकेट नहीं मिल पाया।

कैसा रहा KKR vs MI मैच?

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने बुधवार को यहां बारिश से प्रभावित इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 'करो या मरो' के मैच में मुंबई इंडियंस को चार विकेट से हराकर प्लेऑफ की अपनी उम्मीद जीवंत रखी। केकेआर की गेंदबाजी इकाई ने परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाते हुए पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को आठ विकेट पर 147 रन के स्कोर पर रोक दिया।

केकेआर मनीष पांडे (45 रन, 33 गेंद) और रोवमैन पॉवेल (40 रन, 30 गेंद) के बीच चौथे विकेट के लिए 48 गेंद में 64 रन की भागीदारी से लक्ष्य के करीब पहुंची। टीम ने 18.5 ओवर में छह विकेट गंवाकर 148 रन जीत दर्ज की। इस जीत से केकेआर अंक तालिका में आठवें से छठे स्थान पर पहुंच गई जिससे उसके 13 अंक हो गए हैं जिससे उसकी प्लेऑफ में पहुंचने की धुंधली से उम्मीद अब भी बनी हुई है।

भले ही केकेआर ने जीत दर्ज की लेकिन मुंबई इंडियंस के कोर्बिन बॉश ने बल्लेबाजी (नाबाद 32), गेंदबाजी (30 रन देकर तीन विकेट) और क्षेत्ररक्षण में शानदार प्रदर्शन किया। केकेआर को उम्मीद करनी होगी पंजाब किंग्स की टीम शनिवार को अपना मैच हार जाए। फिर उसकी निगाहें रविवार दोपहर को होने वाले राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के मुकाबले पर होंगी, जिसके बाद शाम को उसका सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा।

अगर रॉयल्स जीत जाती है तो उसकी प्लेऑफ में जगह पक्की हो जाएगी और केकेआर बाहर हो जाएगा। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ केकेआर का आखिरी लीग मैच बेमानी हो जाएगा। पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की यह 13 मैचों में नौवीं हार थी।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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