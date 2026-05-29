हार्दिक पांड्या से छिनने वाली है मुंबई इंडियंस की कप्तानी! MI में बड़ी हलचल; कौन बनेगा नया कप्तान?

IPL 2026 से खत्म होने से पहले मुंबई इंडियंस के कैंप से बड़ी खबर सामने आ रही है। MI के निराशाजनक सीजन के बाद हार्दिक पांड्या से कप्तानी छीनी जा सकती है। मुंबई 14 मैच में मात्र 4 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर रही।

हार्दिक पांड्या से मुंबई इंडियंस की कप्तानी छिनने वाली है? IPL 2026 अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ कि ऐसी रिपोर्ट्स सामने आने लग गई। आईपीएल 2026 के दौरान कई टीमों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, जिसकी गाज उनके कप्तानों पर गिर सकती है। अगले सीजन कई टीमों के कप्तान आप बदलते हुए आप देख सकते हैं। इसकी शुरुआत इसी सीजन मुंबई इंडियंस से हो चुकी है। इंडियनएक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के खराब प्रदर्शन के बाद हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटाया जा सकता है। ऐसा कई सोर्स ने कन्फर्म किया है। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 में 14 में से सिर्फ 4 ही मैच जीते और टीम पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर रही।

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रिपोर्ट के अनुसार, MI के कम से कम तीन लोगों को पता चला है कि हार्दिक की कप्तानी जा सकती है। टीम में उनकी जगह पर भी चर्चा हो सकती है।

एक सूत्र ने कहा, “सीजन के दौरान ऐसे कई संकेत थे कि टीम मैनेजमेंट उन्हें कप्तान बनाए रखने के लिए उत्सुक नहीं था। कैंप में साफ चर्चा है।”

इसका सबसे पहला बैकग्राउंड MI के राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सीजन के आखिरी गेम के बाद कोचिंग स्टाफ की टीम से बातचीत है।

सोर्स ने कहा, “कोचिंग स्टाफ सीनियर प्लेयर्स को यह मैसेज देने में बहुत क्लियर था कि वे जहां भी खेलें, उन्हें कोचिंग के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे कई मामले थे जहां कोचिंग स्टाफ ने कुछ ऐसा रिकमेंड किया जो डेटा पर बेस्ड था लेकिन प्लेयर्स ने उसे फॉलो नहीं किया।”

MI के एक पुराने खिलाड़ी के मुताबिक, “आने वाले दिनों में गंभीरता से सोचा-विचारा जाएगा और चर्चा होगी। हर ऑप्शन पर सोचा जाएगा। कई सवालों पर ध्यान देने की जरूरत है। आगे चलकर, क्या हार्दिक कप्तान बन सकते हैं? क्या वह सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर टीम में रहेंगे?”

एक और सोर्स ने कहा, "हम इस IPL में कुछ ज्यादा सफल टीमों की तरह पावरप्ले का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। हम समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाए हैं।"

कौन बन सकता है MI का नया कप्तान? मुंबई इंडियंस के पास जसप्रीत बुमराह और सूर्यकुमार यादव के रूप में दो बेहतरीन विकलप है। अगले सीजन MI इनमें से किसी एक खिलाड़ी पर भरोसा जताकर उसे कप्तान बना सकती है। अगर उनका यह दाव सफल नहीं रहता तो IPL 2028 से पहले मेगा ऑक्शन होगा, जहां मुंबई इंडियंस के पास नए कप्तान के साथ-साथ पूरी नई टीम तैयार करने का मौका होगा।