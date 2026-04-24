हरभजन सिंह ने राजनीति की पिच पर फेंका 'दूसरा', केजरीवाल को छोड़ बीजेपी में शामिल, जानिए उनकी पूरी कहानी
क्रिकेटर हरभजन सिंह ने आम आदमी पार्टी को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनके क्रिकेटर से राजनेता बनने और फिर अब राजनीति की पिच पर दूसरी पारी खेलने तक के पूरे सफर को इस रिपोर्ट में जानिए।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार स्पिनर हरभजन सिंह ने राजनीति में एक नया कदम रखा है। उन्होंने अब आम आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसकी जानकारी उनकी ही पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। क्रिकेट की पिच से लेकर राजनीति के मैदान पर हरभजन सिंह ने हर मौके को भुनाया है। अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर की समाप्ति के बाद हरभजन सिंह ने राजनीति की ओर दिलचस्पी दिखाई थी और सक्रिय रूप से इसका हिस्सा बने थे। उन्होंने अब अपनी राजनीतिक पारी को एक बड़ा मोड़ दिया है।
ऐसा रहा है हरभजन सिंह का अब तक का राजनीतिक सफर
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 700 से अधिक विकेट चटकाने वाले हरभजन सिंह ने साल 2021 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। क्रिकेट के मैदान से आराम लेने के बाद ही कयास लगाए जाने लगे थे कि हरभजन सिंह राजनीति में एंट्री ले सकते हैं। उस समय ऐसी अटकलें थीं कि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करगें। हालांकि, हरभजन सिंह ने इन सब अटकलों और रिपोर्ट्स को धता बताते हुए साल 2022 में आम आदमी पार्टी का दामन थामा और क्रिकेट की फील्ड की दुनिया के इतर पहली बार राजनीति के मैदान पर उतरे। मार्च 2022 में पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और सरकार बनाई, जिसके बाद हरभजन सिंह को पार्टी ने राज्यसभा का टिकट दिया और वे उच्च सदन के सांसद चुने गए। 21 मार्च 2022 को उन्होंने नामांकन दाखिल किया और निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए। हरभजन ने 18 जुलाई 2022 को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 6 साल का होता है, इसलिए हरभजन सिंह साल 2028 तक राज्यसभा के सांसद रहेंगे। खास बात यह है कि वे पार्टी बदलने के बाद भी सांसद बने रहेंगे क्योंकि नियमों के तहत वे दो तिहाई सदस्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं।
सांसद बनने के बाद हरभजन की एक्टिविटी
सांसद बनने के बाद हरभजन सिंह उच्च सदन में काफी एक्टिव भी नजर आए। उन्होंने खेल और खिलाड़ियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर राज्यसभा में सवाल पूछे। उन्होंने भारतीय महिला खिलाड़ियों की भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रदर्शन के सुधार पर खास जोर देते हुए संसद में अपनी आवाज बुंलद की। उन्होंने उच्च सदन में रहते हुए अब 4 साल के समय में रेल परियोजनाओं में देरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के घरों में के निर्माण जैसे मुद्दों पर भी अपनी आवाज बुलंद की। हरभजन सिंह ने राज्यसभा सांसद बनते ही एक संकल्प भी लिया था। उन्होंने सांसद बनते ही यह घोषणा की थी कि बतौर सांसद उन्हें जितना भी वेतन मिलेगा, उसे वह किसानों की बेटियों की शिक्षा और कल्याण के लिए दान करेंगे। यह उनकी चर्चित घोषणाओं में से एक रही।
कमाल का रहा क्रिकेट करियर
हरभजन सिंह के क्रिकेट करियर की बात करें तो 3 जुलाई 1980 को जालंधर पंजाब में जन्में सिंह ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 103 टेस्ट, 236 वनडे और 28 टी-20 मैच खेले। 163 आईपीएल मैचों में भी हरभजन सिंह ने शिकरत की। उन्होंने टेस्ट में 190 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 417 विकेट लिए, जबकि ओडीआई में 227 पारियों में 269 विकेट झटके। टी-20 की 27 पारियों में गेंजबाजी करते हुए 25 विकेट लिए। 160 आईपीएल मैचों में गेंदबाजी करते हुए भज्जी ने 150 विकेट हासिल किए। उन्होंने अपने बल्ले से भी टीम के लिए कीमती रन बनाए और भारत को कई मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
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