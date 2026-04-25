हरभजन सिंह ने 'थप्पड़ कांड' से कमाए 1 करोड़ रुपए, श्रीसंत का सनसनीखेज दावा

श्रीसंत ने हाल ही में दावा किया है कि भज्जी ने इस घटना से 1 करोड़ रुपए कमाए हैं। समय-समय पर दोनों वर्ल्ड कप विनिंग खिलाड़ियों के बयान के चलते यह मुद्दा सुर्खियां बटौरता रहा है।

हरभजन सिंह और एस श्रीसंत का ‘थप्पड़ कांड’ एक बार फिर सुर्खियों में हैं। श्रीसंत ने हाल ही में दावा किया है कि भज्जी ने इस घटना से 1 करोड़ रुपए कमाए हैं। समय-समय पर दोनों वर्ल्ड कप विनिंग खिलाड़ियों के बयान के चलते यह मुद्दा सुर्खियां बटौरता रहा है। पिछले दिनों आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने इस थप्पड़कांड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सबको हैरान कर दिया है। श्रीसंत का अब कहना है कि वह इस ‘थप्पड़ कांड’ के लिए भज्जी को माफ तो कर चुके हैं, मगर इसे कभी भूलेंगे नहीं। इससे यह पता चलता है कि भज्जी और श्रीसंक के रिश्ते में एक बार फिर खटास पैदा हो गई है।

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आईपीएल के सबसे बड़े विवादों में से एक हरभजन सिंह और श्रीसंत का यह थप्पड़ कांड है। आईपीएल के पहले सीजन में जब भज्जी मुंबई इंडियंस से तो श्रीसंक पंजाब किंग्स के लिए खेलते थे। दोनों टीमों के बीच हुए एक मुकाबले के बाद जब खिलाड़ी हैंडशेक कर रहे थे, तो भज्जी ने श्रीसंक को थप्पड़ लगाया था। इस विवाद के बाद हरभजन सिंह पर बैन भी लगा था।

मलयालम न्यूज आउटलेट मातृभूमि ने श्रीसंत के हवाले से कहा, "मैंने कभी किसी इंटरव्यू में भज्जी के बारे में बात नहीं की। यह पहली बार होने जा रहा है।

हाल तक, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसने एक बार फिर इस बारे में एक ऐड बनाया। उसने इससे लगभग 80 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये कमाए। फिर उसने मुझे कॉल किया और इस बारे में एक स्टोरी पोस्ट करने के लिए कहा। मैंने उससे कहा, 'मैं माफ कर दूंगा लेकिन कभी नहीं भूलूंगा।' अगर कोई आपके साथ गलत करता है, तो आपको उसे माफ कर देना चाहिए लेकिन कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप भूल जाते हैं, तो वह फिर से वही करेगा। वह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें कोई शक नहीं है।"

हरभजन की हाल की हरकतों से निराश श्रीसंत ने कहा कि अब उनका 'टर्बनेटर' के साथ कोई रिश्ता नहीं है, जिसे वह 'भाई' कहते थे। हालांकि उन्होंने 2008 के IPL सीजन के दौरान हरभजन को थप्पड़ मारने के लिए माफ कर दिया है, लेकिन वह पूर्व ऑफ़-स्पिनर की हरकतों को नहीं भूले हैं।

श्रीसंत ने कहा, "मेरा उस इंसान से कोई रिश्ता नहीं है। मैं उसे भाई कहता था। लेकिन पिछले एक-दो महीने में उसने वह ऐड किया, और अब मैंने उसे इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया है।