हरभजन सिंह ने 'थप्पड़ कांड' से कमाए 1 करोड़ रुपए, श्रीसंत का सनसनीखेज दावा
श्रीसंत ने हाल ही में दावा किया है कि भज्जी ने इस घटना से 1 करोड़ रुपए कमाए हैं। समय-समय पर दोनों वर्ल्ड कप विनिंग खिलाड़ियों के बयान के चलते यह मुद्दा सुर्खियां बटौरता रहा है।
हरभजन सिंह और एस श्रीसंत का ‘थप्पड़ कांड’ एक बार फिर सुर्खियों में हैं। श्रीसंत ने हाल ही में दावा किया है कि भज्जी ने इस घटना से 1 करोड़ रुपए कमाए हैं। समय-समय पर दोनों वर्ल्ड कप विनिंग खिलाड़ियों के बयान के चलते यह मुद्दा सुर्खियां बटौरता रहा है। पिछले दिनों आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने इस थप्पड़कांड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सबको हैरान कर दिया है। श्रीसंत का अब कहना है कि वह इस ‘थप्पड़ कांड’ के लिए भज्जी को माफ तो कर चुके हैं, मगर इसे कभी भूलेंगे नहीं। इससे यह पता चलता है कि भज्जी और श्रीसंक के रिश्ते में एक बार फिर खटास पैदा हो गई है।
आईपीएल के सबसे बड़े विवादों में से एक हरभजन सिंह और श्रीसंत का यह थप्पड़ कांड है। आईपीएल के पहले सीजन में जब भज्जी मुंबई इंडियंस से तो श्रीसंक पंजाब किंग्स के लिए खेलते थे। दोनों टीमों के बीच हुए एक मुकाबले के बाद जब खिलाड़ी हैंडशेक कर रहे थे, तो भज्जी ने श्रीसंक को थप्पड़ लगाया था। इस विवाद के बाद हरभजन सिंह पर बैन भी लगा था।
मलयालम न्यूज आउटलेट मातृभूमि ने श्रीसंत के हवाले से कहा, "मैंने कभी किसी इंटरव्यू में भज्जी के बारे में बात नहीं की। यह पहली बार होने जा रहा है।
हाल तक, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसने एक बार फिर इस बारे में एक ऐड बनाया। उसने इससे लगभग 80 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये कमाए। फिर उसने मुझे कॉल किया और इस बारे में एक स्टोरी पोस्ट करने के लिए कहा। मैंने उससे कहा, 'मैं माफ कर दूंगा लेकिन कभी नहीं भूलूंगा।' अगर कोई आपके साथ गलत करता है, तो आपको उसे माफ कर देना चाहिए लेकिन कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप भूल जाते हैं, तो वह फिर से वही करेगा। वह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें कोई शक नहीं है।"
हरभजन की हाल की हरकतों से निराश श्रीसंत ने कहा कि अब उनका 'टर्बनेटर' के साथ कोई रिश्ता नहीं है, जिसे वह 'भाई' कहते थे। हालांकि उन्होंने 2008 के IPL सीजन के दौरान हरभजन को थप्पड़ मारने के लिए माफ कर दिया है, लेकिन वह पूर्व ऑफ़-स्पिनर की हरकतों को नहीं भूले हैं।
श्रीसंत ने कहा, "मेरा उस इंसान से कोई रिश्ता नहीं है। मैं उसे भाई कहता था। लेकिन पिछले एक-दो महीने में उसने वह ऐड किया, और अब मैंने उसे इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया है।
मेरे माता-पिता ने मुझे माफ करना सिखाया है लेकिन कभी भूलना नहीं। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, न ही मुझे उसकी जरूरत है। भगवान उसे और उसके परिवार को आशीर्वाद दे। कई इंटरव्यू में, अश्विन के साथ भी, उसने मेरी बेटी के बारे में बात की। लोग सोचेंगे, 'ओह, वह कितना अच्छा इंसान है।' वह एक अच्छा इंसान हो सकता है। लेकिन मेरे लिए, इंडिया के लिए खेलने के समय से लेकर अब तक, यह सब एक नाटक है। वह नाटक कुछ ऐसा है जिसे श्रीसंत स्वीकार नहीं करता।"
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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