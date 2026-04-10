'हमारा तो खुद का घर भी नहीं है वो भी बेच दिया था', मुकुल चौधरी की संघर्ष की दास्तां सुन आंखों में आंसू आ जाएंगे
गुरुवार, 9 अप्रैल को खेली गई अपनी दमदार पारी के बाद अब चारों तरफ मुकुल चौधरी की चर्चा हो रही है। वे राजस्थान के रहने वाले हैं। क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया है इसका सबूत उनका एक इंटरव्यू है, जिसमें वे अपनी कमजोर आर्थिक परिस्थितियों और मजबूरियों का जिक्र करते हैं।
आईपीएल 2026 के 15वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से खेलते हुए मुकुल चौधरी ने जो किया वह निश्चित तौर पर इतिहास में दर्ज होगा। केकेआर के खिलाफ खेले गए मुकाबले में जब लखनऊ के सभी खिलाड़ियों और दर्शकों ने जीत की उम्मीद छोड़ दी थी, वहां से अकेले दम पर मुकुल चौधरी ने टीम को जीत दिलाई और रातोंरात हीरो बनकर उभरे। मुकल चौधरी ने तूफानी पारी खेली। अपनी पारी के दौरान उन्होंने 7 छक्के और 2 चौके जड़े और 27 गेंदों में 200 की स्ट्राइक रेट के साथ 54 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। उन्होंने हेलीकॉप्टर शॉट्स का ऐसा मुजाहिरा पेश किया कि जिसने भी देखा वह मंत्रमुग्ध रह गया।
आईपीएल में मिले पैसों से चुकाएंगे पिताजी का कर्ज
गुरुवार, 9 अप्रैल को खेली गई अपनी दमदार पारी के बाद अब चारों तरफ मुकुल चौधरी की चर्चा हो रही है। वे राजस्थान के रहने वाले हैं। क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया है इसका सबूत उनका एक इंटरव्यू है, जिसमें वे अपनी कमजोर आर्थिक परिस्थितियों और मजबूरियों का जिक्र करते हैं। अपने संघर्ष के बारे में बात करते हुए मुकुल चौधरी ने इंटरव्यू में जो कहा वह सुनकर या उसे पढ़कर आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे क्रिकेट खेलने के लिए उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा। फिलहाल, मुकुल चौधरी के पास अपना कोई घर नहीं है और वे किराए के मकान पर रहते हैं। मुकुल चौधरी ने बताया है कि आईपीएल ऑक्शन में मिले पैसों का वे क्या करेंगे। उनके सिर पर बहुत कर्ज भी है जिसे वे चुकता करेंगे।
खुद का घर भी बेच दिया था क्रिकेट खेलने के लिए
आईपीएल 2026 में उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2.60 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया है। ऐसे में जब इंटरव्यू में मुकुल चौधरी से पूछा गया कि आप इतने पैसों का क्या करेंगे तब उन्होंने बड़ी शालीनता से जवाब दिया और इस दौरान उनके चेहरे के हावभाव से लग रहा था कि वे इमोशनल हो गए हैं। मुकुल चौधरी ने कहा कि "पैसों का तो सबसे पहले पापा ने मुझे जो कर्ज लेकर खिलाया है वो उतारना है।" उन्होंने आगे कहा कि "हमारी फैमली कंडीशन इतनी अच्छी थी नहीं, तो मुझे खिलाने के लिए पापा ने पहले बिजनेस किया होटल बनाया इसके लिए उन्होंने लोन लिया तो अभी तो पहले वो उतारना है सबसे पहले।" उन्होंने कहा कि "मुझे घर बनाना है इन पैसों से क्योंकि हमारे पास घर तक नहीं है। मुझे खिलाने के लिए पापा ने घर तक बेच दिया था।" उन्होंने कहा कि "यहां क्रिकेट इतना महंगा है कि आपको इनवेस्टमेंट करना पड़ता है।" क्रिकेट की महंगाई के बारे में बात करते हुए मुकुल चौधरी ने कहा "20-30 हजार के बैट आते हैं महंगे ग्राउंड में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये सब करने के लिए कर्ज लेने के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था और इसलिए घर भी बेचना पड़ा था।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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