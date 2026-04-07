RR vs MI Pitch Report: गुवाहाटी को हाई स्कोरिंग मैच का इंतजार, राजस्थान vs मुंबई मैच पर टिकी निगाहें
Guwahati Pitch Report: आईपीएल में आज एक बड़ा मुकाबला राजस्थान और मुंबई के बीच खेला जाना है, जो गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा। इस सीजन ये यहां दूसरा मुकाबला है। पिच रिपोर्ट के बारे में जान लीजिए।
Guwahati Pitch Report: आईपीएल में आज एक बड़ा मुकाबला खेला जाना है, जो गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा। इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का ये 13वां मुकाबला है, जो राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। राजस्थान की टीम का ये होम ग्राउंड कुछ मैचों के लिए है। आरआर के कप्तान रियान पराग का भी ये होम ग्राउंड है, क्योंकि वे असम से ही आते हैं। एक मुकाबला यहां इस सीजन खेला जा चुका है, जो हाई स्कोरिंग नहीं रहा था। हालांकि, फैंस उम्मीद करेंगे कि राजस्थान वर्सेस मुंबई मैच हाई स्कोरिंग हो। आप पिच रिपोर्ट के बारे में जान लीजिए कि यहां पिच का मिजाज कैसा रहता है।
गुवाहाटी के इस स्टेडियम की बात करें तो यहां अब तक 7 ही आईपीएल के मैच खेले गए हैं। 2023 से ही यहां राजस्थान ने कुछ-कुछ मैच खेलना शुरू किया है। अब तक 6 मैच पूरे हुए हैं और एक मैच बारिश की भेंच चढ़ा है। 3 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, जबकि इतने ही मैच रन चेज करते हुए टीमें जीती हैं। ऐसे में मुकाबला दोनों तरफ बराबरी का है। हालांकि, टॉस जीतने वाली टीम सिर्फ दो ही मैच जीती है, जबकि टॉस हारने वाली टीम चार मुकाबले जीतने में सफल हुई है, जो कि सोचने वाली बात होगी।
राजस्थान रॉयल्स के अडॉप्टेड होम ग्राउंड में पहली पारी की औसत स्कोर 143 है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां होई स्कोरिंग मुकाबला शायद देखने को ना मिले। अभी तक यहां एक भी बार 200 से ज्यादा का स्कोर नहीं बना है। 4 विकेट खोकर 199 जरूर राजस्थान रॉयल्स ने बनाए हैं, लेकिन 200 प्लस का अभी भी इंतजार ये स्टेडियम कर रहा है। 25.47 रन प्रति विकेट का औसत इस मैदान पर है, जो दर्शाता है विकेट खूब गिरते हैं। साढ़े 8 के इकॉनी रेट से यहां गेंदबाजों की धुनाई होती है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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