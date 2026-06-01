IPL 2026 फाइनल के बाद गुजरात टाइटंस की बस में लगी आग, खिलाड़ियों को सुरक्षित निकाला गया
Gujarat Titans Team Bus Catches Fire After IPL 2026 Final- आईपीएल 2026 फाइनल में हार का मुंह देखने के बाद जब गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी होटल लौट रहे थे तो उनकी बस में आग लग गई। हालांकि सभी खिलाड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
Gujarat Titans Team Bus Catches Fire After IPL 2026 Final- शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस को आईपीएल 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों हार का सामना करना पड़ा। निराश होकर जब टीम के सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ वापस होटल लौट रहे थे तो उनके साथ एक हादसा हुआ। जिस बस से खिलाड़ी होटल लौट रहे थे उसमें शॉर्ट सर्केट के चलते आग लग गई। हालांकि सभी खिलाड़ियों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कुछ देर इंतजार करने के बाद दूसरी बस का इंतजाम किया गया और खिलाड़ी होटल वापस लौटे। गुजरात टाइटंस को पिछली दो रात लंबे समय तक याद रहने वाली है, इससे पहले उनकी फ्लाइट चंडीगढ़ में तूफान के चलते फंस गई थी।
बताया जा रहा है कि बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि सभी खिलाड़ियों को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया। शॉर्ट सर्किट तब हुआ जब टीम की बस रविवार रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से होटल लौट रही थी। आग लगने की वजह से खिलाड़ी करीब एक घंटे तक फंसे रहे।
हालात और भी डरावने हो सकते थे, लेकिन पता चला है कि सभी खिलाड़ी सुरक्षित हैं। इस घटना ने GT के लिए एक और बुरी रात बना दी।
यह उनके मुश्किल ट्रैवल प्रोग्राम का ही एक हिस्सा था, क्योंकि GT को 27 मई को धर्मशाला से मुल्लांपुर जाना था, ताकि 29 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ क्वालिफायर 2 खेल सकें।हालांकि, मुल्लांपुर में खराब मौसम की वजह से 30 मई को अहमदाबाद के लिए उनकी तय फ्लाइट में बहुत देर हो गई। GT शनिवार देर शाम अपने होम बेस पर पहुंची।
क्या IPL फाइनल में RCB के सामने टाइटन्स के आसानी से हार मानने की वजह थकान थी? GT के क्रिकेट डायरेक्टर विक्रम सोलंकी ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैं यह कहकर इस बात को कम नहीं करना चाहता कि RCB जीत गई है, सिर्फ यह कहकर कि हमने इतने कम दिनों में इतने गेम खेले हैं और हम थक गए हैं और असल में हम ऐसा नहीं चाहते।"
उन्होंने आगे कहा, "हां, यह (155/8) एक खराब टोटल था, लेकिन उन्होंने इसे बचाने की कोशिश में बहुत अच्छा खेला। हम सोच सकते हैं कि हम क्या अलग कर सकते थे, यह तो तय है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको यह मानना होगा कि कभी-कभी विरोधी टीम भी अच्छा खेलती है।"
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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