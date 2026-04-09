डेविड मिलर की इस कोताही ने हमें जिताया मैच, GT के कप्तान शुभमन गिल खुल्लम-खुल्ला बोले

गुजरात टाइंटस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल 2026 में सांसें थाम देने वाला मुकाबला खेला गया। गुजरात ने सिर्फ एक रन से जीत हासिल की। जानिए, जीटी की जीत के बाद कप्तान शुभमन गिल ने क्या कुछ कहा?

शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस (जीटी) का आईपीएल 2026 में जीत का खुल गया गया है। जीटी ने बुधवार को टूर्नामेंट के 14वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (जीटी) पर एक रन से रोमांचक जीत दर्ज की। जीटी ने गिल (70), जोस बटलर (52) और वॉशिंगटन सुंदर के अर्धशतक की बदौलत 210/3 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में डीसी ने अपने होम ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम में निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट पर 209 रन जुटाए। दिल्ली के लिए केएल राहुल ने 92 और पथुम निसांका ने 41 रनों की पारी खेली। डेविड मिलर 20 गेंदों में 41 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें तीन चौके और तीन सिक्स हैं। एक समय लगा कि मिलर डीसी को जीत की दहलीज पार करा देंगे लेकिन फिर बाजी पलट गई। उन्होंने 20वें ओवर की पांचवीं गेंद पर सिंगल लेने से इनकार कर दिया, जो दिल्ली को भारी पड़ा। आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव रनआउट हो गए और डीसी हार गई। गिल ने खुल्लम-खुल्ला स्वीकार किया कि मिलर द्वारा सिंगल लेने में कोताही बरतने से जीटी ने मैच जीता।

'आखिरी बॉल फेंकने से पहले हमने ये चर्चा की' गिल ने मैच के बाद कहा, ''हमने अभी तक जो तीन मैच खेले हैं, वो सभी आखिरी ओवर तक गए हैं। जब मिलर ने पांचवी गेंद पर रन नहीं लिया तो मैंने सोचा कि हमारे पास जीतने का चांस है। आखिरी बॉल से पहले हमने चर्चा कि यॉर्कर फेंकें या स्लोअर। हमने तय किया कि पिच को देखते हुए अच्छी स्लोअर फेंकेंगे तो उसे हिट करना मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि फील्डिंग में बचाए गए 5-6 रनों से फर्क पड़ता है, खासकर इस तरह के मैच में जहां एक रन से जीत मिले। इसलिए हर अच्छी कोशिश और हर मिसफील्ड मायने रखती है। 210 बनाकर हम खुश थे। हम पार स्कोर से 10-15 रन ज्यादा बनाने में कामयाब रहे। जब हम डेथ ओवरों में बैटिंग कर रहे थे, तब भी बड़ी बाउंड्री लगाना आसान नहीं था। विकेट धीमा था। हमें पता था कि अगर हम अच्छी बॉलिंग करेंगे तो यह मैच जीत सकते हैं।'' गिल से जब उनकी बैटिंग के बारे में पूछा गया तो जीटी कप्तान ने कहा, ''अब मुझे बस सोने की जरूरत है और मैं कल उठकर देखूंगा की कैसा रहेगा।"

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार