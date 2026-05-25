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गुजरात टाइटंस IPL 2026 चैंपियन बन सकती है क्योंकि...शुभमन गिल की कप्तानी पर फिदा हुए पीयूष चावला

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस आईपीएल 2026 में पहला क्वालिफायर खेलेगी। पीयूष चावला को लगता है कि गुजरात की टीम 19वें सीजन में खिताब जीत सकती है।

गुजरात टाइटंस IPL 2026 चैंपियन बन सकती है क्योंकि...शुभमन गिल की कप्तानी पर फिदा हुए पीयूष चावला

भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर पीयूष चावला आईपीएल 2026 में शुभमन गिल की कप्तानी पर फिदा हैं। गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस (जीटी) मंगलवार को क्वालिफायर-1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से टकराएगी। चावला का मानना है कि जीटी 19वें सीजन में चैंपियन बन सकती है क्योंकि गिल बल्ले-बल्ले के साथ कप्तानी में भी जलवे बिखेर रहे हैं। उन्होंने 13 मैचों में अब तक 47.38 के औसत से 616 रन जुटाए हैं। उनके बल्ले से छह अर्धशतकीय पारियां निकली हैं। वह सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे पायदान पर हैं। उसे आगे सलामी जोड़ीदार साई सुदर्शन (14 मैचों में 638) हैं। गिल आईपीएल 2024 से जीटी की कमान संभाल रहे हैं। वह भारत की टेस्ट और वनडे टीम के भी कप्तान हैं।

'आपको कप्तान से यही चाहिए होता है कि वो...'

चावला ने जियो हॉटस्टार के शो 'चैंपियंस वाली कमेंट्री' में कहा, ''किसी भी कप्तान के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपके पास जो इतने सारे ऑप्शन हैं, उन्हें किस तरह रोटेट किया जाए। हथियार तो आपके पास है लेकिन उसे किस समय इस्तेमाल करना है, वो काम शुभमन गिल ने इस बार बखूबी निभाया है। बहुत अथॉरिटी के साथ कप्तानी की है। आपको कप्तान से यही चाहिए होता है कि वो कप्तान नहीं बल्कि लीडर के तौर पर काम करे। वो मार्गदर्शन करे आपने टीम का। उन्होंने बल्ले के साथ तो किया है और कप्तानी में भी इस बार बहुत जलवे बिखेरे हैं। उन्होंने अहम फैसले लिए हैं, अपने बॉलर्स को स्मार्ट तरीके से रोटेट किया है, और प्रेशर सिचुएशन को शांति से हैंडल किया। गुजरात टाइटंस अब उस स्टेज पर है जहां वे इस बार आईपीएल जीतने में सक्षम लग रही है। इसका काफी क्रेडिट गिल के फ्रंट से लीड करने के तरीके को जाता है।''

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'गिल-सुदर्शन आईपीएल इतिहास की सर्वश्रेष्ठ जोड़ी'

वहीं, पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और साइ सुदर्शन को आईपीएल के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी जोड़ी करार देते हुए दोनों के प्रदर्शन में निरंतरता की तारीफ की। पिछले सीजन के शानदार प्रदर्शन को दोहराते हुए गिल और सुदर्शन ने आईपीएल 2026 में रिकॉर्ड प्रदर्शन किया। दोनों ने दसवीं शतकीय साझेदारी करके क्रिस गेल और विराट कोहली, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और एबी डिविलियर्स और कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी की। रैना ने कहा, ''शुभमन गिल और साइ सुदर्शन आईपीएल इतिहास की सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी जोड़ी है। दोनों ने साथ में 46 पारियों में 21 बार 50 से अधिक रन बनाए हैं।'' उन्होंने कहा ,'' अगली सर्वश्रेष्ठ जोड़ी क्रिस गेल और विराट कोहली की है जिसके बाद एबी डिविलियर्स और कोहली का नंबर है। इससे पता चलता है कि गिल और साइ की जोड़ी कितनी शानदार है। दोनों एक दूसरे के खेल के पूरक हैं। दोनों ने सिर्फ 46 पारियों में 21 अर्धशतकीय साझेदारी की है। गेल और कोहली 59 पारियों में जबकि एबीडी और कोहली 76 पारियों में वहां तक पहुंचे थे।''

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
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