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गुजरात टाइटन्स के नाम दर्ज हुआ ये शर्मनाक रिकॉर्ड, होम ग्राउंड ने दूसरी बार दिया 'धोखा'

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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गुजरात टाइटन्स के नाम IPL 2026 Final हारने के बाद एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड हो गया है, जो अभी तक किसी अन्य टीम के नाम दर्ज नहीं है। जीटी को अपने ही होम ग्राउंड ने दूसरी बार फाइनल में 'धोखा' दिया है।

गुजरात टाइटन्स के नाम दर्ज हुआ ये शर्मनाक रिकॉर्ड, होम ग्राउंड ने दूसरी बार दिया 'धोखा'

IPL 2026 का Final हारते ही गुजरात टाइटन्स के नाम एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है, जो इससे पहले किसी और टीम के नाम दर्ज नहीं था। आईपीएल के 19 साल के इतिहास में पहली बार कोई टीम दो बार अपने होम ग्राउंड पर आईपीएल का फाइनल हारी है। कई टीमें ऐसी हैं, जिन्होंने अपने होम ग्राउंड पर एक-एक फाइनल गंवाया है, लेकिन जीटी को अपने होम ग्राउंड से दूसरी बार 'धोखा' मिला है। हालांकि, एक बार गुजरात ने आईपीएल का टाइटल जीता है और वह उसी मैदान पर उन्हें जीत मिली थी।

गुजरात टाइटन्स पहली ऐसी टीम है, जिसने दो खिताब अपने ही होम ग्राउंड पर गंवाए हैं। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम जीटी का होम ग्राउंड है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में जीटी ने एक फाइनल 2022 में जीता भी है, लेकिन 2023 और 2026 में इसी मैदान पर जीटी को खिताबी मैच में हार भी मिली है। अभी तक गुजरात टाइटन्स, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होम ग्राउंड पर एक-एक फाइनल हारने वाली टीमें थीं, लेकिन अब जीटी के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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मुंबई इंडियंस ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आईपीएल 2010 का फाइनल गंवाया था, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स को साल 2012 के आईपीएल फाइनल में अपने ही होम ग्राउंड चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में हार मिली थी, जिसे चेपॉक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को साल 2016 के आईपीएल फाइनल में बेंगलुरु के ही एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हार का सामना करना पड़ा था। वहीं, जीटी को 2023 में और अब 2026 में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल के फाइनल मैच में हार मिली है।

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गुजरात टाइटन्स को साल 2023 में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स से हार मिली थी। उस टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या थे। वहीं, अब 2026 में फिर से जीटी को अहमदाबाद में हार मिली है। हालांकि, इस बार टीम के कप्तान शुभमन गिल हैं, जो पहली बार इस टीम को फाइनल में लीड कर रहे थे। वैसे इस साल फाइनल यहां होना नहीं था, लेकिन बेंगलुरु से खिताबी मैच की मेजबानी छीन ली गई थी और इस बड़े स्टेडियम को यह बड़ा मुकाबला सौंप दिया गया था। पावरप्ले में ही टीम को हार मिल गई थी, क्योंकि जीटी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पावरप्ले में विकेट खो दिए थे और जब गेंदबाजी की बारी आई तो तमाम रन लुटा दिए थे।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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