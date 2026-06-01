गुजरात टाइटन्स के नाम दर्ज हुआ ये शर्मनाक रिकॉर्ड, होम ग्राउंड ने दूसरी बार दिया 'धोखा'
गुजरात टाइटन्स के नाम IPL 2026 Final हारने के बाद एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड हो गया है, जो अभी तक किसी अन्य टीम के नाम दर्ज नहीं है। जीटी को अपने ही होम ग्राउंड ने दूसरी बार फाइनल में 'धोखा' दिया है।
IPL 2026 का Final हारते ही गुजरात टाइटन्स के नाम एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है, जो इससे पहले किसी और टीम के नाम दर्ज नहीं था। आईपीएल के 19 साल के इतिहास में पहली बार कोई टीम दो बार अपने होम ग्राउंड पर आईपीएल का फाइनल हारी है। कई टीमें ऐसी हैं, जिन्होंने अपने होम ग्राउंड पर एक-एक फाइनल गंवाया है, लेकिन जीटी को अपने होम ग्राउंड से दूसरी बार 'धोखा' मिला है। हालांकि, एक बार गुजरात ने आईपीएल का टाइटल जीता है और वह उसी मैदान पर उन्हें जीत मिली थी।
गुजरात टाइटन्स पहली ऐसी टीम है, जिसने दो खिताब अपने ही होम ग्राउंड पर गंवाए हैं। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम जीटी का होम ग्राउंड है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में जीटी ने एक फाइनल 2022 में जीता भी है, लेकिन 2023 और 2026 में इसी मैदान पर जीटी को खिताबी मैच में हार भी मिली है। अभी तक गुजरात टाइटन्स, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होम ग्राउंड पर एक-एक फाइनल हारने वाली टीमें थीं, लेकिन अब जीटी के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया।
मुंबई इंडियंस ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आईपीएल 2010 का फाइनल गंवाया था, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स को साल 2012 के आईपीएल फाइनल में अपने ही होम ग्राउंड चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में हार मिली थी, जिसे चेपॉक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को साल 2016 के आईपीएल फाइनल में बेंगलुरु के ही एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हार का सामना करना पड़ा था। वहीं, जीटी को 2023 में और अब 2026 में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल के फाइनल मैच में हार मिली है।
गुजरात टाइटन्स को साल 2023 में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स से हार मिली थी। उस टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या थे। वहीं, अब 2026 में फिर से जीटी को अहमदाबाद में हार मिली है। हालांकि, इस बार टीम के कप्तान शुभमन गिल हैं, जो पहली बार इस टीम को फाइनल में लीड कर रहे थे। वैसे इस साल फाइनल यहां होना नहीं था, लेकिन बेंगलुरु से खिताबी मैच की मेजबानी छीन ली गई थी और इस बड़े स्टेडियम को यह बड़ा मुकाबला सौंप दिया गया था। पावरप्ले में ही टीम को हार मिल गई थी, क्योंकि जीटी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पावरप्ले में विकेट खो दिए थे और जब गेंदबाजी की बारी आई तो तमाम रन लुटा दिए थे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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