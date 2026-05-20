CSK मैच में नेट रनरेट के चक्कर में नहीं पड़ेगी GT, साई सुदर्शन बोले- हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि…
गुजरात टाइटंस गुरुवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ नेट रनरेट के चक्कर में नहीं पड़ेगी। जीटी का ध्यान सिर्फ टॉप-2 में जगह बनाने पर है। गुजरात का टीम अभी तालिका में दूसरे पायदान पर काबिज है।
गुजरात टाइटंस (GT) को भले ही खेलने के पारंपरिक तरीके के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा हो लेकिन टीम के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने कहा कि गुरुवार को अहमदाबाद में होने वाले अपने आखिरी आईपीएल 2026 लीग मैच में उनका ध्यान नेट रनरेट की चिंता करने के बजाय शीर्ष दो में जगह पक्की करने पर है। गुजरात की टीम पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है और अभी अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। हालांकि, जीटी की लगभग प्लेऑफ से बाहर हो चुकी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ जीत से शीर्ष दो में जगह बनाने की की संभावनाएं काफी मजबूत हो जाएंगी, जिससे उन्हें फाइनल में पहुंचने के दो मौके मिलेंगे।
'हम अभी ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि…'
सलामी बल्लेबाज सुदर्शन ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, ''सबसे पहली और जरूरी बात है कि हमें अच्छा क्रिकेट खेलना है और कल जीत हासिल करनी है।'' उन्होंने कहा, ''हम अभी ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि बहुत बड़े अंतर से जीतने या बहुत बड़ी जीत हासिल करने के बारे में सोचें। यहां बात फिर से वही सही काम करने की है जो हम अब तक करते आए हैं और जीत हासिल करने की है।'' 24 वर्षीय सुदर्शन ने कहा, ''अगर हम उस स्थिति में होते हैं तो हां, अन्य टीम की तरह हम भी चाहेंगे कि इसे जितना हो सके उतनी आसानी से खत्म करें या खुद को शीर्ष दो में जगह बनाने का सबसे अच्छा मौका दें।''
गुजरात टाइटंस का रनरेट SRH से बेहतर
गुजरात अभी 16 अंक लेकर तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (18 अंक) पहले स्थान पर है। इन दोनों के अलावा सनराइजर्स हैदराबाद (16 अंक) भी शीर्ष दो में जगह बनाने की दौड़ में है। अगर गुजरात को सीएसके की खिलाफ बड़ी जीत मिलती है तो वह रॉयल आरसीबी के (+1.065) नेट रनरेट से भी आगे निकल सकता है। अगर सनराइजर्स अपने आखिरी लीग मैच में आरसीबी को हरा देती है तो पहले दो स्थान के लिए फैसला नेट रनरेट के आधार पर होगा। अभी गुजरात का नेट रन रेट (+0.400) है जो सनराइजर्स (+0.350) से बेहतर है।
GT vs CSK हेड-टू-हेड में कांटे की टक्कर
पिछले मैच में सनराइजर्स के हाथों हार के कारण सीएसके की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई हैं। ऐसे में पांच बार की पूर्व चैंपियन सीएसके सत्र के अपने संभावित अंतिम मैच में प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश करेगी। ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर है और प्लेऑफ में अंतिम स्थान के लिए दावेदारी में बने रहने के लिए उसे गुजरात के खिलाफ जीत के साथ अन्य मैचों के परिणाम भी अपने अनुकूल रहने के लिए प्रार्थना करनी होगी। जीटी और सीएसके का एक-दूसरे के खिलाफ रिकॉर्ड अभी 4-4 से बराबर है। हालांकि, गुजरात ने इस सीजन में चेपॉक में चेन्नई को आठ विकेट से हराया था।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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