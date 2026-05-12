GT vs SRH LIVE Score: आज गुजरात टाइटंस से टकराएगी कमिंस ब्रिगेड, पॉइंट्स टेबल में बादशाहत दांव पर

जीटी और एसआरएच में से जो भी जीतेगा, उसका तालिका में पहले स्थान पर कब्जा हो जाएगा। फिलहाल, आरसीबी के पास बादशाहत है। हैदराबाद टीम ने पिछले मैच में पंजाब किंग्स को 33 रनों से हराया था। एसआरएच ने सही समय पर अपनी लय हासिल की है। एसआरएच ने पंजाब के खिलाफ (235/4) अपनी बल्लेबाजी ताकत का शानदार नमूना पेश किया था। प्लेऑफ की दौड़ काफी कड़ी है और इसलिए एसआरएच किसी तरह के मुगालते में नहीं रहेगी। ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन जलवा दिखाने को बेकरार होंगे। वहीं, गुजरात की टीम बेहद संतुलित है। उसकी बल्लेबाजी शुभमन और साई सुदर्शन के इर्द-गिर्द घूमती है। इन दोनों ने शीर्ष क्रम में मजबूती प्रदान की है और पावरप्ले में अच्छा प्रदर्शन किया है।