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GT vs SRH LIVE Score: आज गुजरात टाइटंस से टकराएगी कमिंस ब्रिगेड, पॉइंट्स टेबल में बादशाहत दांव पर

GT vs SRH Live Score, IPL 2026 Match 56 Updates: गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मंगलवार को आईपीएल 2026 का 56वां मैच खेला जाना है। दोनों टीमों के खाते में फिलहाल 14-14 अंक हैं।

GT vs SRH LIVE Score: आज गुजरात टाइटंस से टकराएगी कमिंस ब्रिगेड, पॉइंट्स टेबल में बादशाहत दांव पर

GT vs SRH Live Score

Md.Akram | लाइव हिन्दुस्तान |
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GT vs SRH Live Score: आज आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस (जीटी) और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) की टक्कर होगी। दोनों टीमें शाम साढ़े बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। टॉस सात बजे होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली जीटी मंगलवार को जीत का पंजा लगाने की फिराक में होगी। जीटी ने पिछले चार मैचों में विजयी परचम फहराया है। शुभमन ब्रिगेड के खाते में 11 मैचों में 14 अंक हैं। गुजरात अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है। एसआरएच के भी 11 मैचों में 14 हैं लेकिन टीम बेहतर नेट रनरेट के कारण दूसरे नंबर पर है।

जीटी और एसआरएच में से जो भी जीतेगा, उसका तालिका में पहले स्थान पर कब्जा हो जाएगा। फिलहाल, आरसीबी के पास बादशाहत है। हैदराबाद टीम ने पिछले मैच में पंजाब किंग्स को 33 रनों से हराया था। एसआरएच ने सही समय पर अपनी लय हासिल की है। एसआरएच ने पंजाब के खिलाफ (235/4) अपनी बल्लेबाजी ताकत का शानदार नमूना पेश किया था। प्लेऑफ की दौड़ काफी कड़ी है और इसलिए एसआरएच किसी तरह के मुगालते में नहीं रहेगी। ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन जलवा दिखाने को बेकरार होंगे। वहीं, गुजरात की टीम बेहद संतुलित है। उसकी बल्लेबाजी शुभमन और साई सुदर्शन के इर्द-गिर्द घूमती है। इन दोनों ने शीर्ष क्रम में मजबूती प्रदान की है और पावरप्ले में अच्छा प्रदर्शन किया है।

GT vs SRH Live Score: दोनों की संभावित XII

गुजरात की संभावित XII: शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जोस बटलर, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, अरशद खान, राशिद खान, मानव सुथार, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

हैदराबाद की संभावित XII: अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नीतीश रेड्डी, अनिकेत वर्मा/स्मरण रविचंद्रन, सलिल अरोड़ा, पैट कमिंस, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, साकिब हुसैन, ईशान मलिंगा।

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GT vs SRH Live Score: सनराइजर्स हैदराबाद स्क्वॉड

पैट कमिंस (कप्तान), अभिषेक शर्मा, गेराल्ड कोएत्जी, हर्ष दुबे, क्रेन्स फुलेट्रा, ट्रैविस हेड, प्रफुल्ल हिंगे, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन, दिलशान मदुशंका, ईशान मलिंगा, कामिंडु मेंडिस, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, साकिब हुसैन, शिवांग कुमार, रविचंद्रन स्मरन, ओंकार तरमाले, जयदेव। उनादकट, अनिकेत वर्मा, जीशान अंसारी, आरएस अंबरीश, अमित कुमार, सलिल अरोड़ा।

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GT vs SRH Live Score: गुजरात टाइटंस का स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), अनुज रावत, अरशद खान, वॉशिंगटन सुंदर, ल्यूक वुड, जयंत यादव, अशोक शर्मा, जोस बटलर, कॉनर एस्टरहुइज़न, गुरनूर बरार, जेसन होल्डर, कुलवंत खेजरोलिया, कुमार कुशाग्र, मोहम्मद सिराज, ग्लेन फिलिप्स, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा, राशिद खान, साई किशोर, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, इशांत शर्मा, निशांत सिंधु, मानव सुथार, राहुल तेवतिया।

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