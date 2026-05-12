GT vs SRH LIVE Score: आज गुजरात टाइटंस से टकराएगी कमिंस ब्रिगेड, पॉइंट्स टेबल में बादशाहत दांव पर

GT vs SRH Live Score: आज आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस (जीटी) और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) की टक्कर होगी। दोनों टीमें शाम साढ़े बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। टॉस सात बजे होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली जीटी मंगलवार को जीत का पंजा लगाने की फिराक में होगी। जीटी ने पिछले चार मैचों में विजयी परचम फहराया है। शुभमन ब्रिगेड के खाते में 11 मैचों में 14 अंक हैं। गुजरात अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है। एसआरएच के भी 11 मैचों में 14 हैं लेकिन टीम बेहतर नेट रनरेट के कारण दूसरे नंबर पर है।
जीटी और एसआरएच में से जो भी जीतेगा, उसका तालिका में पहले स्थान पर कब्जा हो जाएगा। फिलहाल, आरसीबी के पास बादशाहत है। हैदराबाद टीम ने पिछले मैच में पंजाब किंग्स को 33 रनों से हराया था। एसआरएच ने सही समय पर अपनी लय हासिल की है। एसआरएच ने पंजाब के खिलाफ (235/4) अपनी बल्लेबाजी ताकत का शानदार नमूना पेश किया था। प्लेऑफ की दौड़ काफी कड़ी है और इसलिए एसआरएच किसी तरह के मुगालते में नहीं रहेगी। ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन जलवा दिखाने को बेकरार होंगे। वहीं, गुजरात की टीम बेहद संतुलित है। उसकी बल्लेबाजी शुभमन और साई सुदर्शन के इर्द-गिर्द घूमती है। इन दोनों ने शीर्ष क्रम में मजबूती प्रदान की है और पावरप्ले में अच्छा प्रदर्शन किया है।
GT vs SRH Live Score: दोनों की संभावित XII
गुजरात की संभावित XII: शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जोस बटलर, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, अरशद खान, राशिद खान, मानव सुथार, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।