GT vs SRH Highlights: कल का मैच कौन जीता? एक प्लेऑफ टिकट लगभग पक्का, RCB से छिनी बादशाहत
GT vs SRH Highlight: आईपीएल 2026 के 56वें मैच में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद का आमना-सामना हुआ। एक प्लेऑफ टिकट लगभग पक्का हो गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से बादशाहत छिन गई है।
GT vs SRH Highlight: गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मंगलवार को आईपीएल 2026 का 56वां मुकाबला खेला गया। जीटी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 82 रनों से धमाकेदार जीत हासिल की। जीटी ने लगातार पांचवां मैच जीता है। गुजरात ने 168/5 का स्कोर खड़ा करने के बाद 14.5 ओवर में हैदराबाद को 86 रनों पर ढेर कर दिया। यह एसआरच का आईपीएल में लोएस्ट ऑलआउट टोटल है। साथ ही हैदराबाद को रनों के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। एसआरएच को पिछले साल आईपीएल में मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ 80 रनों से शिकस्त मिली थी।
कगिसो रबाडा प्लेयर ऑफ द मैच
जीटी के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा प्लेऑफ द ऑफ मैच चुने गए। उन्होंने चार ओवर के स्पेल में महज 28 रन देकर तीन अहम विकेट चटकाए। रबाडा ने अभिषेक शर्मा (6), ईशान किशन (11) और स्मरण रविचंद्रन (9) का शिकार किया। मोहम्मद सिराज ने पहले ओवर में ट्रैविस हेड को पवेलियन भेजा। उनका खाता नहीं खुला। पावरप्ले में ही एसआरएच की कमर टूट गई थी। शुरुआती छह ओवर के बाद एसआरएच का स्कोर 34/4 था, जिससे टीम उभर नहीं सकी। रही-कसर जेस होल्डर ने पूरी कर दी। उन्होंने हेनरिक क्लासेन (16 गेंदों में 14) समेत तीन खिलाड़ियो को पवेलियन भेजा। प्रसिद्ध कृष्णा ने दो शिकार किए। एसआरएच की ओर से सर्वाधिक रन कप्तान पैट कमिंस (9 गेंदों में 19) ने बनाए।
सुदर्शन और सुंदर ने ठोकी फिफ्टी
टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करने उतरी गुजरात टीम का आगाज अच्छा नहीं रहा था। टीम ने 26 रन तक ही दो विकेट गंवा दिए थे। शुभमन गिल (5) और जोस बटलर (7) सस्ते में आउट हुए। ऐसे में साई सुदर्शन (44 गेंदों में 61) और वॉशिंगटन सुंदर (33 गेंदों में 50) ने डटकर बल्लेबाजी की और अर्धशतक जमाया। ओपनर सुदर्शन ने निशांत सिंधु (14 गेंदों में 22) के साथ तीसरे विकेट के लिए 38 और सुंदर के संग चौथे विकेट के लिए 60 रनों की पार्टनरशिप की। सुंदर ने होल्डर (नाबाद 11) के साथ पांचवें विकेट के लिए 40 रन जोड़कर जीटी को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। वह 20वें ओवर में अपनी फिफ्टी पूरी करने के बाद आउट हुए।
एक प्लेऑफ टिकट लगभग पक्का
जीटी ने अंक तालिका में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से बादशाहत छीन ली है। गुजरात की टीम 16 अंकों के साथ नंबर-1 बन गई है। उसने 12 मैचों से 8 जीते और तीन चार गंवाए हैं। जीटी का प्लेऑफ टिकट लगभग पक्का हो गया है। आईपीएल में प्लेऑफ में पहुंचने के लिए 16 अंक को जादुई आंकड़ा माना जाता है। कुल चार टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करती हैं। आरसीबी ने 11 मैचों से सात जीते हैं। आरसीबी और एसआरएच के 14-14 अंक हैं। हालांकि, आरसीबी बेहतर नेट रनरेट के कारण दूसरे स्थान पर है। आरसीबी के पास आज यानी बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को हराकर फिर से टेबल में टॉप पर पहुंचने का मौका होगा। एसआरएच तीसरे पायदान पर खिसक गई। उसने 12 मैचों में पांचवीं हार झेली है।
IPL 2026 की अपडेटेड पॉइंटस टेबल
|स्थान
|टीम
|मैच खेले (P)
|जीत (W)
|हार (L)
|कोई परिणाम नहीं (NR)
|अंक (Pts)
|नेट रन रेट (NRR)
|1
|GT (गुजरात टाइटन्स)
|12
|8
|4
|0
|16
|+0.551
|2
|RCB (रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर)
|11
|7
|4
|0
|14
|+1.103
|3
|SRH (सनराइजर्स हैदराबाद)
|12
|7
|5
|0
|14
|+0.331
|4
|PBKS (पंजाब किंग्स)
|11
|6
|4
|1
|13
|+0.428
|5
|CSK (चेन्नई सुपर किंग्स)
|11
|6
|5
|0
|12
|+0.185
|6
|RR (राजस्थान रॉयल्स)
|11
|6
|5
|0
|12
|+0.082
|7
|DC (दिल्ली कैपिटल्स)
|12
|5
|7
|0
|10
|-0.993
|8
|KKR (कोलकाता नाइट राइडर्स)
|10
|4
|5
|1
|9
|-0.169
|9
|MI (मुंबई इंडियंस - बाहर)
|11
|3
|8
|0
|6
|-0.585
|10
|LSG (लखनऊ सुपर जायंट्स - बाहर)
|11
|3
|8
|0
|6
|-0.907
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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