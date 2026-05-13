GT vs SRH Highlights: कल का मैच कौन जीता? एक प्लेऑफ टिकट लगभग पक्का, RCB से छिनी बादशाहत

GT vs SRH Highlight: आईपीएल 2026 के 56वें मैच में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद का आमना-सामना हुआ। एक प्लेऑफ टिकट लगभग पक्का हो गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से बादशाहत छिन गई है।

GT vs SRH Highlight: गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मंगलवार को आईपीएल 2026 का 56वां मुकाबला खेला गया। जीटी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 82 रनों से धमाकेदार जीत हासिल की। जीटी ने लगातार पांचवां मैच जीता है। गुजरात ने 168/5 का स्कोर खड़ा करने के बाद 14.5 ओवर में हैदराबाद को 86 रनों पर ढेर कर दिया। यह एसआरच का आईपीएल में लोएस्ट ऑलआउट टोटल है। साथ ही हैदराबाद को रनों के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। एसआरएच को पिछले साल आईपीएल में मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ 80 रनों से शिकस्त मिली थी।

कगिसो रबाडा प्लेयर ऑफ द मैच जीटी के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा प्लेऑफ द ऑफ मैच चुने गए। उन्होंने चार ओवर के स्पेल में महज 28 रन देकर तीन अहम विकेट चटकाए। रबाडा ने अभिषेक शर्मा (6), ईशान किशन (11) और स्मरण रविचंद्रन (9) का शिकार किया। मोहम्मद सिराज ने पहले ओवर में ट्रैविस हेड को पवेलियन भेजा। उनका खाता नहीं खुला। पावरप्ले में ही एसआरएच की कमर टूट गई थी। शुरुआती छह ओवर के बाद एसआरएच का स्कोर 34/4 था, जिससे टीम उभर नहीं सकी। रही-कसर जेस होल्डर ने पूरी कर दी। उन्होंने हेनरिक क्लासेन (16 गेंदों में 14) समेत तीन खिलाड़ियो को पवेलियन भेजा। प्रसिद्ध कृष्णा ने दो शिकार किए। एसआरएच की ओर से सर्वाधिक रन कप्तान पैट कमिंस (9 गेंदों में 19) ने बनाए।

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सुदर्शन और सुंदर ने ठोकी फिफ्टी टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करने उतरी गुजरात टीम का आगाज अच्छा नहीं रहा था। टीम ने 26 रन तक ही दो विकेट गंवा दिए थे। शुभमन गिल (5) और जोस बटलर (7) सस्ते में आउट हुए। ऐसे में साई सुदर्शन (44 गेंदों में 61) और वॉशिंगटन सुंदर (33 गेंदों में 50) ने डटकर बल्लेबाजी की और अर्धशतक जमाया। ओपनर सुदर्शन ने निशांत सिंधु (14 गेंदों में 22) के साथ तीसरे विकेट के लिए 38 और सुंदर के संग चौथे विकेट के लिए 60 रनों की पार्टनरशिप की। सुंदर ने होल्डर (नाबाद 11) के साथ पांचवें विकेट के लिए 40 रन जोड़कर जीटी को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। वह 20वें ओवर में अपनी फिफ्टी पूरी करने के बाद आउट हुए।

एक प्लेऑफ टिकट लगभग पक्का जीटी ने अंक तालिका में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से बादशाहत छीन ली है। गुजरात की टीम 16 अंकों के साथ नंबर-1 बन गई है। उसने 12 मैचों से 8 जीते और तीन चार गंवाए हैं। जीटी का प्लेऑफ टिकट लगभग पक्का हो गया है। आईपीएल में प्लेऑफ में पहुंचने के लिए 16 अंक को जादुई आंकड़ा माना जाता है। कुल चार टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करती हैं। आरसीबी ने 11 मैचों से सात जीते हैं। आरसीबी और एसआरएच के 14-14 अंक हैं। हालांकि, आरसीबी बेहतर नेट रनरेट के कारण दूसरे स्थान पर है। आरसीबी के पास आज यानी बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को हराकर फिर से टेबल में टॉप पर पहुंचने का मौका होगा। एसआरएच तीसरे पायदान पर खिसक गई। उसने 12 मैचों में पांचवीं हार झेली है।

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