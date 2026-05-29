GT vs RR Pitch Report, Qualifier-2: न्यू चंडीगढ़ की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज, बल्लेबाज-गेंदबाज किसे मिलेगा फायदा?

GT vs RR Pitch Report Today IPL 2026 Qualifier-2- गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स आज का आईपीएल मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में खेला जाना है। गुजरात वर्सेस राजस्थान मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा।

GT vs RR Pitch Report Today IPL 2026 Qualifier-2- गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2026 का क्वालीफायर-2 आज यानी शुक्रवार, 29 मई को न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविन्द्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में खेला जाना है। आज का मैच जीतने वाली टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा, जो 31 मई को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी। शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस क्वालीफायर-1 में आरसीबी से हारकर यहां पहुंची है। वहीं रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को धूल चटाई थी। वैभव सूर्यवंशी उस मैच के हीरो रहे थे, आज भी 15 साल के इस खिलाड़ी पर हर किसी की नजरें रहेगी। आईए एक नजर जीटी वर्सेस आरआर पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

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GT vs RR पिच रिपोर्ट जीटी वर्सेस आरआर आज का आईपीएल मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर मैदान पर खेला जाना है। यह मैदान हाईस्कोरिंग रहा है। सीजन की शुरुआत में 220 और 223 के टारगेट आसानी से चेज हो गए थे। लेकिन घिसी हुई पिच सीन बदल सकती है। दोपहर 1 बजे के आसपास बारिश या ओले गिरने की भी संभावना है, लेकिन इससे गेम पर असर नहीं पड़ना चाहिए। गुरुवार को बादल छाए हुए थे और शाम को तेज हवा के कारण पिच ढकी हुई थी। ऐसे में गेंदबाजों को शुरुआत में मदद मिल सकती है। टॉस जीतने वाली टीम पहले फील्डिंग चुन सकती है।

मुल्लांपुर स्टेडियम IPL रिकॉर्ड मैच- 16

पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 8 (50.00%)

टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 8 (50.00%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 10 (62.50%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 6 (37.50%)

हाईएस्ट स्कोर- 254/7

लोएस्ट स्कोर- 95

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 223/4

एवरेज रन पर विकेट- 26.54

एवरेज रन पर ओवर- 9.43

एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करते हुए- 184.88

GT vs RR हेड टू हेड गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। जीटी और आरआर के बीच 10 मैच खेले गए हैं, जिसमें गुजरात ने 7 तो राजस्थान ने 3 मैच जीते हैं। इस सीजन खेले दो मुकाबलों में दोनों टीमों ने 1-1 जीत दर्ज की है। आज देखना होगा कि बाजी कौन मारता है।

GT vs RR स्क्वॉड गुजरात टाइटंस स्क्वॉड: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेट कीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलवंत खेजरोलिया, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, कुमार कुशाग्र, रविश्रीनिवासन साई किशोर, ल्यूक वुड, कॉनर एस्टरहुइज़न, इशांत शर्मा, जयंत यादव, शाहरुख खान, मानव सुथार, अरशद खान, गुरनूर बराड़, अशोक शर्मा