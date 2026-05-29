GT vs RR LIVE Score: आज IPL 2026 को मिलेगा दूसरा फाइनलिस्ट, गुजरात के सामने रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी होंगे बड़ी चुनौती

GT vs RR LIVE Score, IPL 2026 Qualifier 2:आज का आईपीएल मैच गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। दूसरे क्वालीफायर में जो भी टीम जीतेगी, वो रविवार को फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी।

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान |
GT vs RR LIVE Score, IPL 2026 Qualifier 2: आईपीएल 2026 का दूसरा क्वालीफायर शुक्रवार को गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाला है। दोनों टीमें फाइनल में पहुंचने की प्रबल दावेदार हैं लेकिन राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का बल्ला अगर चला तो फिर गुजरात के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। क्योंकि वैभव की तूफानी पारी की बदौलत ही राजस्थान की टीम ने हैदराबाद जैसी टीम को एलिमिनेटर में रौंद दिया था। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ पहले क्वालीफायर में मिली करारी हार को भुलाकर मैदान पर उतरेगी।

आज का आईपीएल मैच

गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2026 का दूसरा क्वालीफायर शुक्रवार को को मुल्लांपुर (न्यू चंडीगढ़) के महाराजा यादवेन्द्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा

गुजरात-राजस्थान संभावित प्लेइंग 12

गुजरात टाइटंस संभावित 12: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अरशद खान/साई किशोर, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

राजस्थान रॉयल्स संभावित 12: यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, यश राज पुंजा, ब्रिजेश शर्मा, सुशांत मिश्रा/तुषार देशपांडे/रवि बिश्नोई

कैसा रहेगा मौसम

शुक्रवार को मुल्लांपुर (न्यू चंडीगढ़) के महाराजा यादवेन्द्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट के लिए मौसम काफी अच्छा रहने की उम्मीद है। हालांकि तापमान मैच की शुरुआत में 30 30 डिग्री के करीब रहेगा। बारिश की संभावना ना होने और बैटिंग के लिए एक और मददगार पिच मिलने की उम्मीद के साथ मुल्लांपुर में फैंस को एक बार फिर रनों की बौछार देखने को मिल सकती है।

पिच रिपोर्ट

मुल्लांपुर की पिच एक बार फिर बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होने की उम्मीद है। मुल्लांपुर की पिच पर इस साल लगातार हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिले हैं, जहां 200 से ज्यादा का स्कोर बनना एक आम बात हो गई है। इस सीजन में इस मैदान पर खेले गए पांच मैचों में से तीन में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों को जीत मिली है।

टीमें :

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), अनुज रावत (विकेटकीपर), अरशद खान, अशोक शर्मा, जोस बटलर (विकेटकीपर), कॉनर एस्टरहुइज़न, गुरनूर बराड़, जेसन होल्डर, कुलवंत खेजरोलिया, कुमार कुशाग्र, मोहम्मद सिराज, ग्लेन फिलिप्स, प्रसिद्ध कृष्णा, कैगिसो रबाडा, राशिद खान, साई किशोर, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, इशांत शर्मा, निशांत सिंधु, मानव सुथार, राहुल तेवतिया, वाशिंगटन सुंदर, ल्यूक वुड और जयंत यादव।

राजस्थान रॉयल्स: रियान पराग (कप्तान), अमन राव, शुभम दुबे, शिमरोन हेटमायर, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), लुआन-ड्रे प्रिटोरियस (विकेटकीपर), रवि सिंह, वैभव सूर्यवंशी, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, ब्रिजेश शर्मा, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, केवेना मफाका, एडम मिल्ने, सुशांत मिश्रा, विग्नेश पुथुर, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा, कुलदीप सेन, यशराज पुंजा, युद्धवीर सिंह।

