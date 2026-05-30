GT vs RR Highlights: कौन जीता IPL 2026 का दूसरा क्वालीफायर? ऑरेन्ज और पर्पल कैप में हुई उथल-पुथल

गुजरात की टीम ने दूसरे क्वालीफायर में राजस्थान को सात विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है, जहां उसका सामना डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वैभव के पास ऑरेन्ज कैप है, जबकि रबाडा पर्पल कैप पहने हुए हैं।

गुजरात टाइटंस ने शुक्रवार को आईपीएल 2026 के दूसरे क्वालीफायर में राजस्थान रॉयल्स को सात विकेट से मात दी। मुल्लांपुर में खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी के 96 रनों की दमदार पारी की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 214 रन बनाए। राजस्थान के लिए जडेजा ने 45 डोनोवन फरेरा ने 38 रन की तूफानी पारी खेली। इसके जवाब में गुजरात टाइटंस को शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने धमाकेदार शुरुआत दी। दोनों ने करीब 13 ओवर तक टीम का कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया और तेजी से रन भी बटोरे। दोनों के बीच शतकीय साझेदारी हुई, जिसने राजस्थान की जीत की सारी उम्मीदें तोड़ दी। गुजरात टाइटंस ने तीसरी बार फाइनल में जगह बना ली जहां सामना मौजूदा चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू से होगा।

गुजरात का बेहतरीन रन चेज दूसरे क्वालीफायर जैसे बड़े मुकाबले में इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं होता। लेकिन गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाजों ने बिना ज्यादा रिस्क लिए टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया। शुभमन गिल और साई सुदर्शन के बीच पहले विकेट के लिए सिर्फ 77 गेंद में 167 रन की साझेदारी हुई। साई सुदर्शन 32 गेंद में 58 रन बनाकर एक बार फिर हिट विकेट हुए। शुभमन गिल भी शतक बनाकर आउट हुए। गिल ने 53 गेंद में 15 चौके और तीन छक्के की मदद से 104 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। उन्हें जोफ्रा आर्चर ने आउट किया। तब गुजरात जीत से ज्यादा दूर नहीं थी और राहुल तेवतिया (17) और जोस बटलर (9) ने बाकी काम आसानी से कर दिया। गुजरात ने प्लेऑफ का अब तक का सबसे बड़ा रन चेज भी हासिल किया। राजस्थान के लिये अब तक शानदार प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को पावरप्ले में विकेट नहीं मिली और बाकी गेंदबाजों ने निराश किया।

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राजस्थान को वैभव सूर्यवंशी ने संभाला राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद खराब थी। दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल के विकेट गंवाने के बाद सूर्यवंशी ने संभलकर बल्लेबाजी की। मोहम्मद सिराज, रबाडा और प्रसिद्ध कृष्णा उन्हें शरीर पर शॉर्ट लैंग्थ गेंद और बाउंसर डालने के इरादे से ही उतरे थे। शुरुआत में सूर्यवंशी को गेंदबाजों ने खुलकर खेलने नहीं दिया । इसके बावजूद उन्होंने बेखौफ खेल जारी रखा और रबाडा को 153 किमी की रफ्तार से शानदार छक्का जड़ा। मैच के हालात को देखते हुए चौथे नंबर पर भेजे गए रविंद्र जडेजा (35 गेंद में नाबाद 45) ने तेज गेंदबाजों को खासी नसीहत दी । टेनिस एल्बो से जूझ रहे जडेजा आठवें ओवर में 'रिटायर्ड हर्ट' हो गए लेकिन डैथ ओवरों में फरेरा की मदद के लिये आये । फरेरा ने 11 गेंद में नाबाद 38 रन बनाये ।

सूर्यवंशी को 46 के स्कोर पर साइ सुदर्शन ने जीवनदान भी दिया । इसके बाद उन्होंने टूर्नामेंट में छठा अर्धशतक पूरा किया और बीच के ओवरों में जमकर रन बनाये । रबाडा की गेंद हेलमेट पर लगने के बावजूद सूर्यवंशी ने दक्षिण अफ्रीका के इस तेज गेंदबाज को चारों तरफ शॉट्स लगाये । वह शतक की ओर बढ रहे थे लेकिन लगातार दूसरे मैच में चूक गए । पिछले मैच में 97 रन पर आउट होने के बाद इस मैच में 96 रन पर विकेट गंवा बैठे । रबाडा की गेंद पर उन्होंने थर्डमैन में कैच थमाया । गुजरात की टीम रॉयल्स को 200 के भीतर रोक देती लेकिन आखिरी ओवर राशिद को देने का फैसला गलत साबित हुआ । फरेरा ने उन्हें चार छक्के लगाकर इस ओवर में 27 रन निकाले।

ऑरेन्ज कैप वैभव के नाम राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर शतक लगाने से चूक गए। गुजरात के खिलाफ मुकाबले में भी वह उसी अंदाज में आउट हुए, जैसा वह हैदराबाद के खिलाफ हुए थे। पिछली चार पारियों में वह तीन बार शतक से चूके। वह नर्वस नाइंटीज का शिकार बने हैं। हालांकि इसके बावजूद वह दूसरे क्वालीफायर के बाद सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और ऑरेन्ज कैप उनके नाम है। वैभव ने 16 मैचों में 776 रन बनाए हैं। वहीं गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने 15 मैचों में 722 रन बना लिए हैं।