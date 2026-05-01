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जैसन होल्डर कैच विवाद: पूर्व अंपायर अनिल चौधरी ने समझाया क्यों आउट नहीं थे रजत पाटीदार; VIDEO

May 01, 2026 03:00 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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क्या जैसन होल्डर ने रजत पाटीदार का क्लीन कैच पकड़ा था? RCB बनाम GT का मैच तो गुरुवार रात को खत्म हो गया, लेकिन कैच को लेकर बहस थमी नहीं है। इस बीच पूर्व अंतरराष्ट्रीय अंपायर अनिल चौधरी ने कहा है कि पाटीदार आउट नहीं थे। उन्होंने यह समझाते हुए वीडियो बनाया है कि क्यों ये साफ-सुथरा कैच नहीं था।  

जैसन होल्डर कैच विवाद: पूर्व अंपायर अनिल चौधरी ने समझाया क्यों आउट नहीं थे रजत पाटीदार; VIDEO

आईपीएल 2026 में गुरुवार को गुजरात टाइटंस और डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के बीच मुकाबला हुआ। मैच गुजरात ने जीत लिया लेकिन जीत-हार से ज्यादा चर्चे जैसन होल्डर के लिए कैच की रही। अरशद खान की गेंद पर जैसन होल्डर ने आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार का कैच पकड़ा। उस कैच पर काफी विवाद हो रहा है। विराट कोहली उसे लेकर फोर्थ अंपायर से भिड़ते हुए देखे गए। इस कैच को लेकर एक्सपर्ट्स और पूर्व क्रिकेटरों की राय भी बंटी हुई दिख रही है। इस बीच पूर्व अंतरराष्ट्रीय अंपायर अनिल चौधरी ने नियमों का हवाला देते हुए बताया है कि उनके हिसाब से रजत पाटीदार नॉट आउट थे। क्यों नॉट आउट थे, इसे उन्होंने वीडियो के फ्रेम्स को दिखाते हुए समझाया भी है।

पिछले साल आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग से रिटायर होने वाले अनिल चौधरी ने अपने ऑफिशल इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस बहुचर्चित कैच का नियमों की कसौटी पर कसकर पोस्टमॉर्टम किया है। उन्होंने कैच के दौरान के अहम क्षणों के वीडियो फ्रेम दिखाते हुए समझाया है कि इस कैच को लेकर नियम क्या कहते हैं और क्या ये क्लीन कैच था या नहीं।

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चौधरी ने कहा, 'जीटी और आरसीबी के मैच में (रजत) पाटीदार का कैच काफी चर्चा में है। देखिए, दो-तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये कि लॉ के हिसाब से कैच पर कंट्रोल होना चाहिए फील्डर का और साथ ही अपनी खुद की बॉडी मूवमेंट का भी (कंट्रोल), जब तक कि कैच फिनिश न हो जाए।'

उन्होंने आगे बताया, ‘हुआ ये कि इंडेक्स फिंगर (तर्जनी उंगली) बॉल के ऊपर थी, थम (अंगूठा) साइड में था और जो पॉम (हथेली) है, वो साइड में और पीछे था और बॉल इस तरह से नीचे लग रही थी। अगर ये इस तरह होता (हथेली ऊपर की तरफ) तब फिर फिंगर्स अंडरनिथ द बॉल (गेंद के नीचे उंगली) आ जाता तो आप आउट कह सकते थे। जो एविडेंस था, मुझे तो उसमें नॉट आउट लगा।’

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चौधरी ने साथ में ये भी कहा कि अच्छा होता कि मैदानी अंपायर इस कैच को टीवी अंपायर को रेफर किए होते। उन्होंने कहा, 'एक और बात। ऑनफील्ड अंपायर को उसको प्रॉपरली रेफर करना चाहिए था, टीवी अंपायर आराम से देखता और साथ ही अपना ऑपिनियन देता और लोगों को सुनाई देता ताकि लोगों को समझ भी आता कि क्यों आउट दिया, या आउट नहीं दिया। मुझे लगा थोड़ी जल्दबाजी हो गई और थोड़ा हार्श डिसीजन रहा पाटीदार के साथ। मेरी राय में नॉट आउट देना चाहिए था।'

यहां देखें वीडियो:

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुरुवार को हुए मैच की बात करें तो गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन पर सिमट गई। आरसीबी की तरफ से देवदत्त पड्डीकल ने सबसे ज्यादा 40 और विराट कोहली ने 28 रन बनाए। कप्तान रजत पाटीदार 19 रन बना सके।

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156 रनों के लक्ष्य को गुजरात टाइटंस ने बहुत ही आराम से 16वें ओवर में ही सिर्फ 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने 43 और जोस बटलर ने 39 रनों का योगदान दिया।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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