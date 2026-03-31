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GT Vs PBKS Live Score: गिल और अय्यर की टीमों का आमना-सामना आज, कौन मारेगा बाजी?

GT Vs PBKS Live Score: आईपीएल 2026 के चौथे मुकाबले के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का मैच पिछले साल की उपविजेता पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच है। मुकाबला साढ़े सात बजे से शुरू होगा। सात बजे दोनों कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर होंगे।

GT Vs PBKS Live Score: गिल और अय्यर की टीमों का आमना-सामना आज, कौन मारेगा बाजी?

पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर और गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल

Vimlesh Kumar Bhurtiya| लाइव हिन्दुस्तान | Tue, 31 Mar 2026 05:02 PM IST
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GT Vs PBKS Live Score: आईपीएल 2026 के चौथे मुकाबले के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का मैच पिछले साल की उपविजेता पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच है। मुकाबला साढ़े सात बजे से शुरू होगा। सात बजे दोनों कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर होंगे। यह मैच मुल्लांपुर, न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जाएगा।

दोनों टीमें हैं काफी संतुलित और मजबूत

यह मैच काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। भारतीय टीम के दो सुपरस्टार शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीमें आमने-सामने हैं। एक तरफ शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस है, जिनके पास खेल को नियंत्रित करने की अद्भुत क्षमता है। गिल के साथ टीम में जोस बटलर, राशिद खान और मोहम्मद सिराज जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं, जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। दूसरी तरफ, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए तैयार है। पंजाब की टीम में अर्शदीप सिंह की धारदार गेंदबाजी और मार्कस स्टोइनिस जैसे ऑलराउंडर की ताकत टीम को काफी संतुलित बनाती है।

क्या पंजाब अपने घरेलू मैदान पर जीत दर्ज कर पाएगी या गुजरात के टाइटंस बाजी मारेंगे? टॉस से लेकर मैच की आखिरी गेंद तक की हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।

दोनों टीमों का स्क्वॉड

गुजरात टाइटंस (GT) स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, एम शाहरुख खान, रविश्रीनिवासन साई किशोर, राशिद खान, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, इशांत शर्मा, जयंत यादव, जेसन होल्डर, ल्यूक वुड, वाशिंगटन सुंदर, टॉम बैंटन, कुलवंत खेजरोलिया, अनुज रावत, मानव सुथार, कुमार कुशाग्र, अरशद खान, गुरनूर बराड़, निशांत सिंधु, अशोक शर्मा।

पंजाब किंग्स (PBKS) स्क्वॉड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, सूर्यांश शेडगे, बेन ड्वारशुइस, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मार्को जानसन, विजयकुमार वैशाक, लॉकी फर्ग्यूसन, विष्णु विनोद, प्रवीण दुबे, जेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, नेहल वढेरा, हरप्रीत बराड़, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, विशाल निषाद।

31 Mar 2026, 05:02:08 PM IST

GT Vs PBKS Live Score: पंजाब किंग्स (PBKS) स्क्वॉड:

श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, सूर्यांश शेडगे, बेन ड्वारशुइस, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मार्को जानसन, विजयकुमार वैशाक, लॉकी फर्ग्यूसन, विष्णु विनोद, प्रवीण दुबे, जेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, नेहल वढेरा, हरप्रीत बराड़, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, विशाल निषाद।

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31 Mar 2026, 04:30:55 PM IST

GT Vs PBKS Live Score: गिल और अय्यर की टीमों के बीच होगी भिड़ंत

GT Vs PBKS Live Score: आईपीएल 2026 के चौथे मुकाबले के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का मैच पिछले साल की उपविजेता पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच है। मुकाबला साढ़े सात बजे से शुरू होगा। सात बजे दोनों कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर होंगे। यह मैच मुल्लांपुर, न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जाएगा।

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