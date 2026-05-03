Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
LIVE Updatesरिफ्रेश

GT vs PBKS live score: पंजाब किंग्स दबदबा कायम रखने उतरेगा, जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश करेगा गुजरात

GT vs PBKS live score: आईपीएल 2026 का 46वां मुकाबला रविवार को गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा। पंजाब की टीम ने 6 मुकाबले, जबकि गुजरात ने पांच मैच जीते हैं।

GT vs PBKS live score: पंजाब किंग्स दबदबा कायम रखने उतरेगा, जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश करेगा गुजरात

GT vs PBKS live score

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Sun, 03 May 2026 05:56 PM IST
WhatsAppFacebookX
हमें फॉलो करेंGoogle NewsYouTube

GT vs PBKS live score: गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स की टीम रविवार को आईपीएल 2026 के डबल हेडर के दूसरे मुकाबले में आमने-सामने होंगी। श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में पंजाब किंग्स की टीम लगातार मुकाबले जीतते हुए आ रही है और अब तक टीम ने सिर्फ एक मुकाबला गंवाया है। पंजाब ने 8 मैच खेलते हुए 6 मैच जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर हैं। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की टीम में निरंतरता की कमी दिखी है। शुभमन गिल के नेतृत्व में टीम ने 9 मैच खेलते हुए 5 मैच जीते हैं, जबकि 4 गंवाए हैं। गुजरात टेबल में 5वें स्थान पर है।

3 May 2026, 05:56:11 PM IST

GT vs PBKS live score: पंजाब किंग्स टीम

GT vs PBKS live score: पंजाब किंग्स: श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रियांश आर्य, हरनूर सिंह, प्रभसिमरन सिंह, मिचेल ओवेन, नेहल वढेरा, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को यानसन, मुशीर खान, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, अर्शदीप सिंह, जेवियर बार्टलेट, युजवेंद्र चहल, लॉकी फर्ग्यूसन, हरप्रीत बराड़, विजयकुमार विशाक, यश ठाकुर, कूपर कोनोली, बेन द्वारशुइस, प्रवीण दुबे, विशाल निशाद, पाइला अविनाश, विष्णु विनोद।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
3 May 2026, 05:53:47 PM IST

GT vs PBKS live score: गुजरात टाइटंस टीम

GT vs PBKS live score: गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर, कुमार कुशाग्र, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, गुरनूर बराड़, अरशद खान, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कैगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, एम शाहरुख खान, अनुज रावत, कुलवंत खेजरोलिया, राहुल तेवतिया।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
3 May 2026, 05:24:52 PM IST

GT vs PBKS live score: गुजरात टाइटंस बनाम पंजाब किंग्स

GT vs PBKS live score: गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल मुकाबला खेला जाएगा। पंजाब 12 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर है, जबकि गुजरात पांच जीतकर 5वें स्थान पर काबिज है।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
PreviousNext
IPL 2026 Gujarat Titans Punjab Kings अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsक्रिकेटआईपीएल 2026 (IPL 2026)GT vs PBKS live score: पंजाब किंग्स दबदबा कायम रखने उतरेगा, जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश करेगा गुजरात