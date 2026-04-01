होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

GT से मैच जीतने के बाद श्रेयस अय्यर ने किसे बताया हीरो? कहा- वह बड़े मैच का प्लेयर है

Apr 01, 2026 01:13 am ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share

गुजरात टाइटंस से मैच जीतने के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने किसे जीत का असली हीरो माना है और बड़े  मैच का प्लेयर बताया है जानिए। उन्होंने अपनी रणनीति और चोट के बारे में भी खुलासा किया है।

GT से मैच जीतने के बाद श्रेयस अय्यर ने किसे बताया हीरो? कहा- वह बड़े मैच का प्लेयर है

न्यू चंडीगढ़ में खेले गए आईपीएल के चौथे मुकाबले में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर अपने सफर की शुरुआत की है। एक वक्त तक आसानी से जीत रही पंजाब किंग्स के लिए गुजरात के गेंदबाजों ने थोड़ी मुश्किलें खड़ी कीं और कुछ वक्त के लिए पीबीकेएस के फैंस की सांसें थम सी गई थीं, लेकिन कूपर कोनोली और जेवियर बार्टलेट ने मैच को फिनिश करके सीजन की पहली जीत पंजाब किंग्स की झोली पर डाल दी। इस जीत से पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर काफी खुश नजर आए। अपने गेंदबाजों की गेंदबाजी से अय्यर काफी प्रभावित दिखे और एक युवा गेंदबाज के बारे में तो यहां तक कह दिया कि वे बड़े मैच के प्लेयर हैं।

ये भी पढ़ें:गिल ने किसके सिर फोड़ा हार का ठीकरा? पंजाब किंग्स से शिकस्त के बाद बोले- हमने…

पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अपनी हाथ की चोट के बारे में अपडेट देते हुए अय्यर ने बताया कि यह अभी अच्छा है। उन्होंने कहा कि "मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि यह ठीक है। पहले जैसा ही है। मैं कुछ अपशकुन नहीं करना चाहता। मैं बस सकारात्मक रहना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि सब ठीक हो जाएगा।" उन्होंने 44 गेंदों में 72 रन की दमदार पारी खेलने वाले कूपर कोनोली के बारे में बात करते हुए कहा कि "उन्होंने जो कुछ शॉट खेले, उन्हें देखना अविश्वसनीय था। यह अद्भुत था। आईपीएल के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक राशिद की गेंद पर बैक फुट से छक्का लगाना, इतनी सफाई और सटीकता से, यह वाकई लाजवाब था।" बता दें कि कूपर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार

छोटे-छोटे अंतराल पर विकेट गिरने के बारे में बात करते हुए अय्यर ने कहा कि "सच कहूं तो मैं अपने हाथ पर ध्यान दे रहा था, बर्फ लगा रहा था और फिर अचानक हमने लगातार दो विकेट खो दिए। आईपीएल में ऐसी चीजें होती रहती हैं और ऐसी परिस्थितियों में आपको शांत और संयमित रहना पड़ता है। इसलिए संदेश बहुत सरल था। बस खेल को अंत तक ले जाओ और कूपर क्रीज पर थे। वह पूरी तरह से सेट थे। और एक खिलाड़ी के रूप में उनमें गजब की समझ है। मैंने उन्हें पहले भी ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते देखा है। उसका रवैया बहुत अच्छा है और उम्मीद है कि वह इसी फॉर्म को बरकरार रखेगा।"

ये भी पढ़ें:अर्शदीप सिंह के नाम दर्ज हुआ IPL का शर्मनाक रिकॉर्ड, 11 गेंदों में खत्म किया ओवर

श्रेयस अय्यर ने पिच के मिजाज को भांपते हुए बीच मैच के दौरान अपनी रणनीति में परिवर्तन किया था। उन्हें मैच की शुरुआत में ही समझ आ गया था कि यह मैदान बड़े स्कोर के लिए नहीं बना है और इसमें बल्लेबाजों को कम स्कोर पर रोका जा सकता है। अय्यर ने कहा कि "मुझे लगता है कि तीसरे ओवर के बाद हमें एहसास हुआ कि विकेट थोड़ा धीमा है। अर्शदीप तुरंत आया और कहा कि गेंद थोड़ी रुक रही है। इसलिए हमने तय किया कि हम गेंद को जितनी जल्दी हो सके पुराना करने की कोशिश करेंगे और धीमी गेंदबाजी करेंगे और विकेट पर टिके रहेंगे और इससे हमें वाकई मदद मिली।" कप्तान अय्यर और पंजाब किंग्स के गेंदबाजों को इसका फायदा हुआ।

विजय कुमार वैशाक ने धारदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट चटकाए। उनकी तारीफ करते हुए कप्तान अय्यर ने कहा कि "वह पिछले सीजन के फाइनल में किए गए प्रदर्शन को बरकरार रख रहा है। और वह बड़े मैचों का खिलाड़ी है। मैंने उसका आत्मविश्वास देखा है और उसे बड़े मैच में आकर पहले ही मैच में शानदार प्रदर्शन करते देखना अद्भुत है। तो यह एक बहुत ही सकारात्मक बात है। मुझे लगता है कि हमें टूर्नामेंट में आगे भी इस लय को बनाए रखने की जरूरत है और उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा।"

ये भी पढ़ें:कूपर कोनोली ने GT के मुंह से छीनी जीत, पहला मुुकाबला हारकर मायूस दिखे शुभमन गिल

जब अय्यर से पूछा गया कि बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते समय शॉर्ट लेग देखकर आश्चर्य हुआ? तब उन्होंने जबाव दिया कि "हां, मुझे वास्तव में आश्चर्य हुआ। मैंने शुभमन से कहा कि मैंने ऐसा पहले कभी अनुभव नहीं किया, लेकिन यह अच्छा है। कप्तानों को आक्रामक होते देखना अच्छा है।"

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
IPL 2023 Punjab Kings Shreyas Iyer अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।