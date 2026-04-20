GT Vs MI Live Score: आज गुजरात टाइटंस से भिड़ेंगे मुंबई इंडियंस के धुरंधर, क्या रोहित खेलेंगे?

20 Apr 2026, 05:15:52 PM IST
GT Vs MI Live Score: कैसा रहेगा अहमदाबाद की पिच का मिजाज
अहमदाबाद की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल रहने वाली है, जहां 2025 से औसत पहली पारी का स्कोर 212 रहा है, जो सभी आईपीएल मैदानों में सर्वाधिक है। काली मिट्टी की पिच और लंबी बाउंड्री के बावजूद, यहां 200 से अधिक के स्कोर की पूरी संभावना है।
20 Apr 2026, 05:02:47 PM IST
GT Vs MI Live Score: रोहित शर्मा के खेलेने पर अनिश्चितता
रोहित शर्मा का खेलना अभी भी अनिश्चित है, हालांकि उन्होंने रविवार शाम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बल्लेबाजी का अभ्यास किया था। पिछले मैच में नहीं खेल पाए मिचेल सेंटनर उपलब्ध हैं, लेकिन विल जैक्स के आने की अभी कोई खबर नहीं है। इंग्लिश ऑलराउंडर के जल्द पहुंचने की उम्मीद है, हालांकि सटीक समय अभी स्पष्ट नहीं है।
20 Apr 2026, 04:55:24 PM IST
GT Vs MI Live Score: गुजरात टाइटंस का स्क्वॉड
गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अशोक शर्मा, कगीसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, शाहरुख खान, इशांत शर्मा, जयंत यादव, जेसन होल्डर, ल्यूक वुड, रविश्रीनिवासन साई किशोर, कुलवंत खेजरोलिया, अनुज रावत, मानव सुथार, कुमार कुशाग्र, अर्शद खान, गुरनूर बराड़, निशांत सिंधु, कॉनर एस्टरहुइज़न।