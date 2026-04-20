GT Vs MI Live Score: आज गुजरात टाइटंस से भिड़ेंगे मुंबई इंडियंस के धुरंधर, क्या रोहित खेलेंगे?

GT Vs MI Live

GT Vs MI Live Score: IPL 2026 के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज टूर्नामेंट के 30वें मैच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंसी की टीमें आमने-सामने हैं। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है। मैच साढ़े सात बजे से शुरू होगा। 7 बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे। आज के मैच में रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं इसको लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। ज्यादा संभावना इस बात के हैं कि रोहित आज का मैच भी मिस करेंगे। आधिकारिक जानकारी टॉस के वक्त पता चलेगी। मुंबई इंडियंस के लिए यह सीजन अब तक किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है और वे अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर संघर्ष कर रहे हैं। उनका मध्यक्रम पूरी तरह से विफल रहा है और प्रमुख गेंदबाजों की धार कम हो गई है। कप्तान हार्दिक पांड्या ने पिछले मैच में हार के बाद कड़े फैसले लेने के संकेत दिए हैं। हालांकि, मुंबई का इतिहास रहा है कि वे खराब शुरुआत के बाद शानदार वापसी करते हैं, जैसा उन्होंने 2014 और 2015 में किया था। दूसरी ओर, गुजरात टाइटंस का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है और वे लगातार तीन मैच जीतकर इस मुकाबले में उतर रहे हैं। अपने घरेलू मैदान पर मुंबई के खिलाफ उनका रिकॉर्ड 4-0 का है। शुभमन गिल और जोस बटलर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, हालांकि साई सुदर्शन अपनी लय तलाश रहे हैं। जीटी के सहायक कोच पार्थिव पटेल ने आगाह किया है कि मुंबई जैसी टीम वापसी करने में माहिर है, इसलिए वे किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेंगे। अहमदाबाद की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल रहने वाली है, जहां 2025 से औसत पहली पारी का स्कोर 212 रहा है, जो सभी आईपीएल मैदानों में सर्वाधिक है। काली मिट्टी की पिच और लंबी बाउंड्री के बावजूद, यहां 200 से अधिक के स्कोर की पूरी संभावना है। दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 12 (Probable XII) गुजरात टाइटंस (GT): शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर, ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान, अशोक शर्मा, कगीसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। मुंबई इंडियंस (MI): रयान रिकलटन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, हार्दिक पांड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, तिलक वर्मा, मयंक रावत, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, एएम गजनफर।

20 Apr 2026, 05:15:52 PM IST GT Vs MI Live Score: कैसा रहेगा अहमदाबाद की पिच का मिजाज अहमदाबाद की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल रहने वाली है, जहां 2025 से औसत पहली पारी का स्कोर 212 रहा है, जो सभी आईपीएल मैदानों में सर्वाधिक है। काली मिट्टी की पिच और लंबी बाउंड्री के बावजूद, यहां 200 से अधिक के स्कोर की पूरी संभावना है।

20 Apr 2026, 05:02:47 PM IST GT Vs MI Live Score: रोहित शर्मा के खेलेने पर अनिश्चितता रोहित शर्मा का खेलना अभी भी अनिश्चित है, हालांकि उन्होंने रविवार शाम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बल्लेबाजी का अभ्यास किया था। पिछले मैच में नहीं खेल पाए मिचेल सेंटनर उपलब्ध हैं, लेकिन विल जैक्स के आने की अभी कोई खबर नहीं है। इंग्लिश ऑलराउंडर के जल्द पहुंचने की उम्मीद है, हालांकि सटीक समय अभी स्पष्ट नहीं है।