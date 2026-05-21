विराट कोहली-शुभमन गिल से पहले साई सुदर्शन के पास दिग्गजों की लिस्ट में जुड़ने का मौका; क्या रच पाएंगे इतिहास?
साई सुदर्शन IPL 2026 में अभी तक लगातार 4 पारियों में 4 अर्धशतक जड़ चुके हैं। आज उनके पास वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गजों की लिस्ट में अपनी जगह बनाने का मौका है। इस लिस्ट में कोहली-गिल भी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं।
गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन आज जब चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे तो उनके सामने दो बड़े मिशन होंगे। पहला ऑरेंज कैप लीडरबोर्ड में नंबर-1 बनना, दूसरा वीरेंद्र सहवाग जैसे लीजेंड खिलाड़ी की लिस्ट में अपनी जगह बनाना। साई सुर्दशन ने आईपीएल 2026 में अभी तक खेले 13 मैचों में 46.17 की औसत और 157.83 के स्ट्र्राइक रेट के साथ 554 रन बनाए हैं। वह ऑरेंज कैप की रेस में फिलहाल चौथे पायदान पर हैं। साई सुदर्शन आईपीएल 2026 में लगातार चार पारियों में चार अर्धशतक भी जड़ चुके हैं। आज उनके पास अर्धशतकों का पंजा खोलने का मौका है।
आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप
ऑरेंज कैप की रेस में साई सुदर्शन के ऊपर तीन खिलाड़ी - सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन, लखनऊ सुपर जाएंट्स के मिचेल मार्श और राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी- हैं। ऑरेंज कैप लीडरबोर्ड में नंबर-1 बनने के लिए साई सुदर्शन को मात्र 26 रनों की दरकार है। यह पहला मिशन पूरा कर वह अगले मिशन की ओर बढ़ना चाहेंगे।
IPL में लगातार सबसे ज्यादा अर्धशतक
साई सुदर्शन आईपीएल 2026 में लगातार चार पारियों में चार अर्धशतक जड़ चुके हैं। आज उनके पास इस स्ट्रीक को आगे बढ़ाने का मौका है। अगर आज चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ साई सुदर्शन एक बार फिर 50 रन का आंकड़ा छूते हैं तो वह अर्धशतकों का पंजा लगा देंगे। वह आईपीएल के इतिहास में ऐसा करने वाले मात्र चौथे खिलाड़ी बनेंगे। इस लिस्ट में वीरेंद्र सहवाग (2012), जोस बटलर (2018) और डेविड वॉर्नर (2019) का नाम ही अभी तक शामिल है। विराट कोहली और शुभमन गिल जैसे स्टार खिलाड़ी भी अभी तक ऐसा करिश्मा नहीं कर पाएं हैं।
गुजरात टाइटंस की नजरें टॉप-2 पर
शुभमन गिल की अगुवाई वाली जीटी प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। आज सीएसके के खिलाफ जीत दर्ज कर उनकी नजरें टॉप-2 पर फिनिश करने पर होगी। गुजरात टाइटंस प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी है तो उन्हें कम से कम एक और मैच खेलने का मौका मिलेगा। साई सुदर्शन अगर प्लेऑफ में भी अर्धशतक लगाते हैं तो वह इतिहास रच देंगे। वह आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज बन जाएंगे जिसने 6 पारियों में लगातार 6 अर्धशतक लगाए हो।
GT vs CSK स्क्वॉड
चेन्नई सुपर किंग्स स्क्वॉड: संजू सैमसन (विकेट कीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, मैथ्यू शॉर्ट, सरफराज खान, अमन खान, गुरजपनीत सिंह, आकाश मधवाल, ज़कारी फाउलकेस, एमएस धोनी, मैट हेनरी, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, कुलदीप यादव, मैकनील नोरोन्हा, डियान फॉरेस्टर
गुजरात टाइटन्स स्क्वॉड: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेट कीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, मोहम्मद सिराज, राहुल तेवतिया, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलवंत खेजरोलिया, इशांत शर्मा, जयंत यादव, ल्यूक वुड, शाहरुख खान, मानव सुथार, कुमार कुशाग्र, गुरनूर बराड़, अशोक शर्मा, कॉनर एस्टरहुइज़न
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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