विराट कोहली-शुभमन गिल से पहले साई सुदर्शन के पास दिग्गजों की लिस्ट में जुड़ने का मौका; क्या रच पाएंगे इतिहास?

साई सुदर्शन IPL 2026 में अभी तक लगातार 4 पारियों में 4 अर्धशतक जड़ चुके हैं। आज उनके पास वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गजों की लिस्ट में अपनी जगह बनाने का मौका है। इस लिस्ट में कोहली-गिल भी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं।

गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन आज जब चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे तो उनके सामने दो बड़े मिशन होंगे। पहला ऑरेंज कैप लीडरबोर्ड में नंबर-1 बनना, दूसरा वीरेंद्र सहवाग जैसे लीजेंड खिलाड़ी की लिस्ट में अपनी जगह बनाना। साई सुर्दशन ने आईपीएल 2026 में अभी तक खेले 13 मैचों में 46.17 की औसत और 157.83 के स्ट्र्राइक रेट के साथ 554 रन बनाए हैं। वह ऑरेंज कैप की रेस में फिलहाल चौथे पायदान पर हैं। साई सुदर्शन आईपीएल 2026 में लगातार चार पारियों में चार अर्धशतक भी जड़ चुके हैं। आज उनके पास अर्धशतकों का पंजा खोलने का मौका है।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार

आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप ऑरेंज कैप की रेस में साई सुदर्शन के ऊपर तीन खिलाड़ी - सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन, लखनऊ सुपर जाएंट्स के मिचेल मार्श और राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी- हैं। ऑरेंज कैप लीडरबोर्ड में नंबर-1 बनने के लिए साई सुदर्शन को मात्र 26 रनों की दरकार है। यह पहला मिशन पूरा कर वह अगले मिशन की ओर बढ़ना चाहेंगे।

IPL में लगातार सबसे ज्यादा अर्धशतक साई सुदर्शन आईपीएल 2026 में लगातार चार पारियों में चार अर्धशतक जड़ चुके हैं। आज उनके पास इस स्ट्रीक को आगे बढ़ाने का मौका है। अगर आज चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ साई सुदर्शन एक बार फिर 50 रन का आंकड़ा छूते हैं तो वह अर्धशतकों का पंजा लगा देंगे। वह आईपीएल के इतिहास में ऐसा करने वाले मात्र चौथे खिलाड़ी बनेंगे। इस लिस्ट में वीरेंद्र सहवाग (2012), जोस बटलर (2018) और डेविड वॉर्नर (2019) का नाम ही अभी तक शामिल है। विराट कोहली और शुभमन गिल जैसे स्टार खिलाड़ी भी अभी तक ऐसा करिश्मा नहीं कर पाएं हैं।

गुजरात टाइटंस की नजरें टॉप-2 पर शुभमन गिल की अगुवाई वाली जीटी प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। आज सीएसके के खिलाफ जीत दर्ज कर उनकी नजरें टॉप-2 पर फिनिश करने पर होगी। गुजरात टाइटंस प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी है तो उन्हें कम से कम एक और मैच खेलने का मौका मिलेगा। साई सुदर्शन अगर प्लेऑफ में भी अर्धशतक लगाते हैं तो वह इतिहास रच देंगे। वह आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज बन जाएंगे जिसने 6 पारियों में लगातार 6 अर्धशतक लगाए हो।

GT vs CSK स्क्वॉड चेन्नई सुपर किंग्स स्क्वॉड: संजू सैमसन (विकेट कीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, मैथ्यू शॉर्ट, सरफराज खान, अमन खान, गुरजपनीत सिंह, आकाश मधवाल, ज़कारी फाउलकेस, एमएस धोनी, मैट हेनरी, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, कुलदीप यादव, मैकनील नोरोन्हा, डियान फॉरेस्टर