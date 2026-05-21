GT vs CSK Pitch Report: नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज, बल्लेबाज-गेंदबाज किसे मिलेगा फायदा? जानें

GT vs CSK Pitch Report- गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स आज का आईपीएल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। जीटी वर्सेस सीएसके मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा।

GT vs CSK Pitch Report- गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 का 66वां मुकाबला आज यानी गुरुवार, 21 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। जीटी वर्सेस सीएसके मैच भारतीय समयानुसार 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़- आधा घंटा पहले यानी शाम 7 बजे मैदान पर उतरेंगे। गुजरात टाइटंस की नजरें इस मैच को जीतकर टॉप-2 में अपनी जगह पक्की करने पर होगी, वहीं सीएसके इस मैच को जीतकर प्लेऑफ की दौड़ में बनी रहना चाहेगी। हालांकि इस मैच को जीतने के बाद भी चेन्नई को दूसरी टीमों के रिजल्ट पर निर्भर रहना होगा। आईए एक नजर जीटी वर्सेस सीएसके पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

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GT vs CSK पिच रिपोर्ट गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स मैच पिच नंबर 7 पर खेला जाएगा जो लाल मिट्टी से बनी है। इस सीजन में इसे पहले सिर्फ एक बार, 4 अप्रैल को इस्तेमाल किया गया था। उस मैच में कुल 414 रन बने, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 210 रन डिफेंड किए थे। यह इस IPL में टॉस जीतकर बैटिंग करने वाली टीम का इकलौता ऐसा मामला है जब उसने स्कोर को सफलतापूर्वक बचाया हो। आज के मैच में भी टॉस जीतने वाली टीम पहले बैटिंग चुन सकती है।

नरेंद्र मोदी स्टेडियम IPL रिकॉर्ड मैच- 50

पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 25 (50.00%)

टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 25 (50.00%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 23 (46.00%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 27 (54.00%)

हाईएस्ट स्कोर- 243/5

लोएस्ट स्कोर- 86

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 204/3

एवरेज रन पर विकेट- 27.75

एवरेज रन पर ओवर- 8.95

एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करते हुए- 177.47

GT vs CSK हेड टू हेड गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड में कमाल की टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों टीमों के बीच अभी तक 9 मैच खेले गए हैं, जिसमें जीटी ने 5 तो सीएसके ने 4 मैच जीते हैं। इस सीजन दूसरी बार जीटी और सीएसके का आमना सामना हो रहा है। गुजरात ने पिछले मुकाबले में चेन्नई को 8 विकेट से रौंदा था।

GT vs CSK स्क्वॉड चेन्नई सुपर किंग्स स्क्वॉड: संजू सैमसन (विकेट कीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, मैथ्यू शॉर्ट, सरफराज खान, अमन खान, गुरजपनीत सिंह, आकाश मधवाल, ज़कारी फाउलकेस, एमएस धोनी, मैट हेनरी, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, कुलदीप यादव, मैकनील नोरोन्हा, डियान फॉरेस्टर