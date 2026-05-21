GT vs CSK Pitch Report: नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज, बल्लेबाज-गेंदबाज किसे मिलेगा फायदा? जानें
GT vs CSK Pitch Report- गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स आज का आईपीएल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। जीटी वर्सेस सीएसके मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा।
GT vs CSK Pitch Report- गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 का 66वां मुकाबला आज यानी गुरुवार, 21 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। जीटी वर्सेस सीएसके मैच भारतीय समयानुसार 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़- आधा घंटा पहले यानी शाम 7 बजे मैदान पर उतरेंगे। गुजरात टाइटंस की नजरें इस मैच को जीतकर टॉप-2 में अपनी जगह पक्की करने पर होगी, वहीं सीएसके इस मैच को जीतकर प्लेऑफ की दौड़ में बनी रहना चाहेगी। हालांकि इस मैच को जीतने के बाद भी चेन्नई को दूसरी टीमों के रिजल्ट पर निर्भर रहना होगा। आईए एक नजर जीटी वर्सेस सीएसके पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-
GT vs CSK पिच रिपोर्ट
गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स मैच पिच नंबर 7 पर खेला जाएगा जो लाल मिट्टी से बनी है। इस सीजन में इसे पहले सिर्फ एक बार, 4 अप्रैल को इस्तेमाल किया गया था। उस मैच में कुल 414 रन बने, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 210 रन डिफेंड किए थे। यह इस IPL में टॉस जीतकर बैटिंग करने वाली टीम का इकलौता ऐसा मामला है जब उसने स्कोर को सफलतापूर्वक बचाया हो। आज के मैच में भी टॉस जीतने वाली टीम पहले बैटिंग चुन सकती है।
नरेंद्र मोदी स्टेडियम IPL रिकॉर्ड
मैच- 50
पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 25 (50.00%)
टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 25 (50.00%)
टॉस जीतकर जीते गए मैच- 23 (46.00%)
टॉस हारकर जीते गए मैच- 27 (54.00%)
हाईएस्ट स्कोर- 243/5
लोएस्ट स्कोर- 86
हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 204/3
एवरेज रन पर विकेट- 27.75
एवरेज रन पर ओवर- 8.95
एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करते हुए- 177.47
GT vs CSK हेड टू हेड
गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड में कमाल की टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों टीमों के बीच अभी तक 9 मैच खेले गए हैं, जिसमें जीटी ने 5 तो सीएसके ने 4 मैच जीते हैं। इस सीजन दूसरी बार जीटी और सीएसके का आमना सामना हो रहा है। गुजरात ने पिछले मुकाबले में चेन्नई को 8 विकेट से रौंदा था।
GT vs CSK स्क्वॉड
चेन्नई सुपर किंग्स स्क्वॉड: संजू सैमसन (विकेट कीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, मैथ्यू शॉर्ट, सरफराज खान, अमन खान, गुरजपनीत सिंह, आकाश मधवाल, ज़कारी फाउलकेस, एमएस धोनी, मैट हेनरी, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, कुलदीप यादव, मैकनील नोरोन्हा, डियान फॉरेस्टर
गुजरात टाइटन्स स्क्वॉड: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेट कीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, मोहम्मद सिराज, राहुल तेवतिया, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलवंत खेजरोलिया, इशांत शर्मा, जयंत यादव, ल्यूक वुड, शाहरुख खान, मानव सुथार, कुमार कुशाग्र, गुरनूर बराड़, अशोक शर्मा, कॉनर एस्टरहुइज़न
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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